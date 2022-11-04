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    Алексей Мулдаров

    Тренер
    Имя Алексей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Мулдаров
    Команда Динамо
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 24 апреля 1984
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Ессентуки 0 : 4 Динамо Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 11 2 0 9
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.11.2022 Динамо 1 : 0 Машук-КМВ
    09.11.2022 СКА 1 : 1 Динамо
    13.11.2022 Динамо 0 : 0 Чайка
    10.03.2023 Ессентуки 0 : 4 Динамо
    18.03.2023 Динамо 0 : 0 Форте
    25.03.2023 Спартак-Нальчик 0 : 0 Динамо
    01.04.2023 Динамо 0 : 0 Ротор
    08.04.2023 Биолог-Новокубанск 0 : 0 Динамо
    15.04.2023 Динамо 0 : 0 Кубань Холдинг
    22.04.2023 Алания-2 0 : 0 Динамо
    29.04.2023 Динамо 0 : 0 Дружба
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