Алексей Мулдаров
Тренер
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Мулдаров
|Команда
|Динамо
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|24 апреля 1984
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Мулдаров
|Команда
|Динамо
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|24 апреля 1984
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|11
|2
|0
|9
|Дата
|Матч
|04.11.2022
|Динамо
|1 : 0
|Машук-КМВ
|09.11.2022
|СКА
|1 : 1
|Динамо
|13.11.2022
|Динамо
|0 : 0
|Чайка
|10.03.2023
|Ессентуки
|0 : 4
|Динамо
|18.03.2023
|Динамо
|0 : 0
|Форте
|25.03.2023
|Спартак-Нальчик
|0 : 0
|Динамо
|01.04.2023
|Динамо
|0 : 0
|Ротор
|08.04.2023
|Биолог-Новокубанск
|0 : 0
|Динамо
|15.04.2023
|Динамо
|0 : 0
|Кубань Холдинг
|22.04.2023
|Алания-2
|0 : 0
|Динамо
|29.04.2023
|Динамо
|0 : 0
|Дружба