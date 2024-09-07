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    Мулдаров оценил дебют Черчесова

    Алексей Мулдаров прокомментировал матч первого тура Лиги наций в котором сыграли Казахстан и Норвегия.

    – 0:0, я думаю, как выигрыш для нас. Тем более, с Норвегией, с такой крепкой командой. Первая игра – я вот даже, честно, сам не ожидал, что выстоят. Черчесов – железный человек. Знает, что и как. Тем более, он мой земляк, я его знаю: какой человек, какой тренер. Очень мощно! Одним словом – молодцы.

    • Казахстан и Норвегия сыграли вничью (0:0).
    • В следующем матче подопечные Черчесова сыграет со Словенией.
    • Встреча пройдет 9 сентября в Любляне в 21:45 по мск.

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    Источник: Legalbet.kz

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    07.09.2024 12:04
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