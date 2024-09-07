Мулдаров оценил дебют Черчесова

Алексей Мулдаров прокомментировал матч первого тура Лиги наций в котором сыграли Казахстан и Норвегия.

– 0:0, я думаю, как выигрыш для нас. Тем более, с Норвегией, с такой крепкой командой. Первая игра – я вот даже, честно, сам не ожидал, что выстоят. Черчесов – железный человек. Знает, что и как. Тем более, он мой земляк, я его знаю: какой человек, какой тренер. Очень мощно! Одним словом – молодцы.