Йеспер Соренсен
Тренер
|Имя
|Йеспер
|Фамилия
|Соренсен
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|10 июня 1973
|Имя
|Йеспер
|Фамилия
|Соренсен
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|10 июня 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Силькеборг
|16
|0
|12
|4
|Дата
|Матч
|20.07.2014
|Силькеборг
|0 : 0
|Копенгаген
|28.07.2014
|Брондбю
|2 : 0
|Силькеборг
|01.08.2014
|Силькеборг
|0 : 2
|Сендерийск
|11.08.2014
|Эсбьерг
|0 : 0
|Силькеборг
|17.08.2014
|Вестсьелланд
|2 : 0
|Силькеборг
|31.08.2014
|Силькеборг
|2 : 2
|Ольборг
|14.09.2014
|Силькеборг
|1 : 2
|Нордшелланд
|19.09.2014
|Рандерс
|1 : 0
|Силькеборг
|27.09.2014
|Силькеборг
|2 : 2
|Хобро
|04.10.2014
|Оденсе
|2 : 0
|Силькеборг
|24.10.2014
|Силькеборг
|1 : 2
|Вестсьелланд
|03.11.2014
|Ольборг
|2 : 0
|Силькеборг
|07.11.2014
|Силькеборг
|1 : 2
|Мидтьюлланд
|22.11.2014
|Копенгаген
|1 : 0
|Силькеборг
|07.12.2014
|Брондбю
|1 : 0
|Силькеборг
|19.10.2014
|Мидтьюлланд
|2 : 1
|Силькеборг