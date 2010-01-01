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    Яков Крипак

    Тренер
    Имя Яков
    Фамилия Крипак
    Гражданство Украина
    Дата рождения 13 июня 1978
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
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