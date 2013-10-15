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    Аурелио Видмар - статистика

    Тренер
    Имя Аурелио
    Фамилия Видмар
    Гражданство Австралия
    Дата рождения 3 февраля 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Австралия 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.10.2013 Канада 0 : 3 Австралия
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