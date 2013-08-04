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    Арт Лангелер

    Тренер
    Имя Арт
    Фамилия Лангелер
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 16 августа 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зволле 4 3 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.08.2013 Зволле 2 : 1 Фейеноорд
    10.08.2013 Хераклес 1 : 3 Зволле
    17.08.2013 НЕК 1 : 5 Зволле
    01.09.2013 Зволле 1 : 1 Утрехт
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