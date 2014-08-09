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    Небойса Гудель

    Тренер
    Имя Небойса
    Фамилия Гудель
    Гражданство Босния и Герцеговина
    Дата рождения 23 сентября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    НАК Бреда 8 2 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.2014 НАК Бреда 1 : 1 Экселсиор
    16.08.2014 ПСВ 6 : 1 НАК Бреда
    24.08.2014 НАК Бреда 1 : 1 Твенте
    31.08.2014 НАК Бреда 3 : 1 Зволле
    14.09.2014 Дордрехт 0 : 1 НАК Бреда
    19.09.2014 Виллем II 2 : 1 НАК Бреда
    27.09.2014 НАК Бреда 2 : 5 Аякс
    04.10.2014 Хераклес 6 : 1 НАК Бреда
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