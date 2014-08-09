Небойса Гудель
Тренер
|Имя
|Небойса
|Фамилия
|Гудель
|Гражданство
|Босния и Герцеговина
|Дата рождения
|23 сентября 1969
|Имя
|Небойса
|Фамилия
|Гудель
|Гражданство
|Босния и Герцеговина
|Дата рождения
|23 сентября 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|НАК Бреда
|8
|2
|4
|2
|Дата
|Матч
|09.08.2014
|НАК Бреда
|1 : 1
|Экселсиор
|16.08.2014
|ПСВ
|6 : 1
|НАК Бреда
|24.08.2014
|НАК Бреда
|1 : 1
|Твенте
|31.08.2014
|НАК Бреда
|3 : 1
|Зволле
|14.09.2014
|Дордрехт
|0 : 1
|НАК Бреда
|19.09.2014
|Виллем II
|2 : 1
|НАК Бреда
|27.09.2014
|НАК Бреда
|2 : 5
|Аякс
|04.10.2014
|Хераклес
|6 : 1
|НАК Бреда