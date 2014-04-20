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    Ней Франко

    Тренер
    Имя Ней
    Фамилия Франко
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 22 июля 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Витория 27 8 14 5 Фламенго 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.04.2014 Интернасьонал 1 : 0 Витория
    27.04.2014 Витория 2 : 2 Атлетико Паранаэнсе
    04.05.2014 Флуминенсе 1 : 2 Витория
    12.05.2014 Баия 1 : 1 Витория
    19.05.2014 Витория 0 : 1 Палмейрас
    23.05.2014 Витория 2 : 3 Атлетико Минейро
    26.05.2014 Ботафого 1 : 1 Витория
    20.07.2014 Интернасьонал 4 : 0 Фламенго
    24.08.2014 Витория 0 : 1 Фигейренсе
    01.09.2014 Витория 1 : 2 Фламенго
    07.09.2014 Сантос 3 : 1 Витория
    11.09.2014 Витория 2 : 0 Интернасьонал
    15.09.2014 Атлетико Паранаэнсе 2 : 0 Витория
    18.09.2014 Витория 3 : 1 Флуминенсе
    21.09.2014 Витория 2 : 1 Баия
    26.09.2014 Палмейрас 2 : 0 Витория
    28.09.2014 Атлетико Минейро 2 : 0 Витория
    04.10.2014 Витория 2 : 1 Ботафого
    09.10.2014 Витория 2 : 2 Гойас
    13.10.2014 Спорт Ресифи 1 : 2 Витория
    20.10.2014 Витория 0 : 1 Крузейро
    26.10.2014 Витория 3 : 1 Крисиума
    02.11.2014 Гремио 1 : 0 Витория
    09.11.2014 Витория 1 : 2 Сан-Паулу
    17.11.2014 Шапекоэнсе 0 : 1 Витория
    20.11.2014 Витория 1 : 1 Коритиба
    23.11.2014 Фигейренсе 2 : 0 Витория
    07.12.2014 Витория 0 : 1 Сантос
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