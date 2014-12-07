Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ней Франко - статистика

Бразилия
22 июля 1966 (60)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Витория
27
8
14
5
Фламенго
1
0
1
0
Бразилия. Серия А, 38 тур
Витория
0 : 1
07.12.2014
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Фигейренсе
2 : 0
23.11.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
1 : 1
20.11.2014
Коритиба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
0 : 1
17.11.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 33 тур
Витория
1 : 2
09.11.2014
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Гремио
1 : 0
02.11.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 31 тур
Витория
3 : 1
26.10.2014
Крисиума
Бразилия. Серия А, 29 тур
Витория
0 : 1
20.10.2014
Крузейро
Бразилия. Серия А, 28 тур
Спорт Ресифи
1 : 2
13.10.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 27 тур
Витория
2 : 2
09.10.2014
Гойас
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
2 : 1
04.10.2014
Ботафого
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
28.09.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
2 : 0
26.09.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
2 : 1
21.09.2014
Баия
Бразилия. Серия А, 22 тур
Витория
3 : 1
18.09.2014
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
15.09.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 20 тур
Витория
2 : 0
11.09.2014
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сантос
3 : 1
07.09.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 18 тур
Витория
1 : 2
01.09.2014
Фламенго
Бразилия. Серия А, 17 тур
Витория
0 : 1
24.08.2014
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
4 : 0
20.07.2014
Фламенго
Бразилия. Серия А, 7 тур
Ботафого
1 : 1
26.05.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 3
23.05.2014
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Витория
0 : 1
19.05.2014
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
1 : 1
12.05.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 2
04.05.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 2 тур
Витория
2 : 2
27.04.2014
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
1 : 0
20.04.2014
Витория
Главные новости
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
3
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
3
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
Вчера, 21:37
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+