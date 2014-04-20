Ней Франко - статистика
Тренер
|Имя
|Ней
|Фамилия
|Франко
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|22 июля 1966
|Имя
|Ней
|Фамилия
|Франко
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|22 июля 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Витория
|27
|8
|14
|5
|Фламенго
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|20.04.2014
|Интернасьонал
|1 : 0
|Витория
|27.04.2014
|Витория
|2 : 2
|Атлетико Паранаэнсе
|04.05.2014
|Флуминенсе
|1 : 2
|Витория
|12.05.2014
|Баия
|1 : 1
|Витория
|19.05.2014
|Витория
|0 : 1
|Палмейрас
|23.05.2014
|Витория
|2 : 3
|Атлетико Минейро
|26.05.2014
|Ботафого
|1 : 1
|Витория
|20.07.2014
|Интернасьонал
|4 : 0
|Фламенго
|24.08.2014
|Витория
|0 : 1
|Фигейренсе
|01.09.2014
|Витория
|1 : 2
|Фламенго
|07.09.2014
|Сантос
|3 : 1
|Витория
|11.09.2014
|Витория
|2 : 0
|Интернасьонал
|15.09.2014
|Атлетико Паранаэнсе
|2 : 0
|Витория
|18.09.2014
|Витория
|3 : 1
|Флуминенсе
|21.09.2014
|Витория
|2 : 1
|Баия
|26.09.2014
|Палмейрас
|2 : 0
|Витория
|28.09.2014
|Атлетико Минейро
|2 : 0
|Витория
|04.10.2014
|Витория
|2 : 1
|Ботафого
|09.10.2014
|Витория
|2 : 2
|Гойас
|13.10.2014
|Спорт Ресифи
|1 : 2
|Витория
|20.10.2014
|Витория
|0 : 1
|Крузейро
|26.10.2014
|Витория
|3 : 1
|Крисиума
|02.11.2014
|Гремио
|1 : 0
|Витория
|09.11.2014
|Витория
|1 : 2
|Сан-Паулу
|17.11.2014
|Шапекоэнсе
|0 : 1
|Витория
|20.11.2014
|Витория
|1 : 1
|Коритиба
|23.11.2014
|Фигейренсе
|2 : 0
|Витория
|07.12.2014
|Витория
|0 : 1
|Сантос