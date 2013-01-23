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    Ландри Шаувин

    Тренер
    Имя Ландри
    Фамилия Шаувин
    Гражданство Франция
    Дата рождения 7 декабря 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Брест 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.01.2013 Серкль Атлетик 1 : 3 Брест
    27.02.2013 Лорьян 3 : 0 Брест
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