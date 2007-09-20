Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сонни Карлссон - статистика

    Тренер
    Имя Сонни
    Фамилия Карлссон
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 14 мая 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хэкен 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.09.2007 Спартак 5 : 0 Хэкен
    04.10.2007 Хэкен 1 : 3 Спартак
    • Читайте нас: 