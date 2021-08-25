Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2. Группа 4 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ПФЛ. Группа 4 2020/2021 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2011/2012