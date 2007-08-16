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    Ян Росински - статистика

    Тренер
    Имя Ян
    Фамилия Росински
    Гражданство Словакия
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ВиОн 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.08.2007 ВиОн 0 : 2 Зенит
    30.08.2007 Зенит 3 : 0 ВиОн
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