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    Хольгер Фах

    Тренер
    Имя Хольгер
    Фамилия Фах
    Гражданство Германия
    Дата рождения 6 сентября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аугсбург 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.09.2008 Аугсбург 0 : 2 Байер
    09.08.2008 Падерборн 1(1) : 1(3) Аугсбург
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