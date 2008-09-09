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    Людовик Бателли - статистика

    Тренер
    Имя Людовик
    Фамилия Бателли
    Гражданство Италия
    Дата рождения 24 мая 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Труа 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.09.2008 Труа 2 : 1 Анжер
    24.09.2008 Метц 3 : 1 Труа
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