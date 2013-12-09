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    Ове Кристенсен - статистика

    Тренер
    Имя Ове
    Фамилия Кристенсен
    Гражданство Дания
    Дата рождения 26 марта 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Виборг 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.12.2013 Ольборг 5 : 0 Виборг
    23.02.2014 Виборг 1 : 1 Рандерс
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