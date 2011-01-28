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    Кьель Еневрет

    Тренер
    Имя Кьель
    Фамилия Еневрет
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 1 февраля 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мольде 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.01.2011 Мольде 1 : 1 Карпаты
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