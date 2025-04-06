У каждого клуба – своя история создания, развития и достижений. Разумеется, свою историю имеют и логотипы футбольных клубов.
В чемпионате РПЛ-2024/25 выступают 16 команд. Об эволюции эмблем этих клубов – в нашем материале.
“Акрон” (Тольятти)
Год основания клуба – 2018-й. По итогам сезона-2023/24 “Акрон” впервые поднялся в элитный дивизион чемпионата страны.
Дебютант РПЛ имеет эмблему красного цвета. Дизайнерское решение логотипа очень простое: буква “А”, размещенная в стилизованном круге.
“Ахмат” (Грозный)
Болельщики со стажем наверняка помнят, что раньше команда из Грозного называлась “Терек”. В 2014-м году произошел ребрендинг – с тех пор чеченский клуб именуется “Ахмат”.
Новая эмблема сохранила форму щита от предыдущих версий. В центре щита изображен футбольный мяч в обрамлении орнамента в духе национальных традиций Республики. Цвета лого – зеленый и белый.
“Динамо” (Махачкала)
Как и “Акрон”, махачкалинское “Динамо” дебютирует в РПЛ в сезоне-2024/25. Клуб под таким названием появился в 2021 году.
Логотип имеет ромбовидную форму с характерной буквой «Д», что свойственно всем динамовским коллективам. Эта буква синего цвета размещена на белом фоне в верхней и центральной части ромба. В нижней части мы видим футбольный мяч, под ним – название города Махачкала в прямоугольнике..
“Динамо” (Москва)
Московское “Динамо” – клуб с традициями, идущими еще со времен СССР. Команда принимала участие во всех чемпионатах СССР и первой вышла в финал еврокубка среди всех представителей Союза.
С 2015 года логотип московского “Динамо” выглядит очень просто: буква “Д” синего цвета, над которой сохранены две золотые звезды.
“Зенит” (Санкт-Петербург)
Клуб ведет историю с 1925 года. Он был создан на Ленинградском металлическом заводе. Первая эмблема бело-голубого цвета имела надпись “Сталинец”.
Логотип с надписью “Зенит” появился в 1940-м году. Эта надпись с доминирующими сине-белыми цветами со временем претерпевала незначительные изменения.
По окончании сезона 2023 года, когда клуб стал 10-кратным чемпионом страны, эмблема приобрела нынешний вид. Над словом “Зенит” сверкают две золотые звезды, ниже справа – год создания.
ФК “Краснодар”
Команда из одноименного города была создана в 2008 году, но уже успела несколько раз стать призером чемпионата России. Доминирующий цвет эмблемы – зеленый с черным и белым.
В центре щита зеленого цвета изображен черный бык. В верхней части – футбольный мяч с фанатскими шарфом и дудками. В нижней части – надпись “Краснодар” и подкова.
“Крылья Советов” (Самара)
Профсоюзная команда была образована в 1942 г. В эмблеме клуба в разное время присутствовали заглавные буквы слов “Крылья” и “Советов” – “КС”.
Сейчас эмблема команды выполнена в виде ромба синего цвета. Белым цветом нанесено знакомое сочетание букв.
“Локомотив” (Москва)
Клуб 1922 года создания. Название “Локомотив” команда получила в 1936 году – после этого логотип содержит букву “Л” и паровоз.
Сейчас командная эмблема состоит из буквы “Л” красного цвета, локомотива зеленого цвета и футбольного мяча с крыльями.
ФК “Оренбург”
Команда с года рождения (1976) до сезона-2016/17 называлась “Газовик”, что отражалось в логотипах.
Сейчас эмблема клуба круглой формы, выполнена в сине-белых цветах с мячом черно-белого цвета в середине и надписью “Футбольный клуб “Оренбург”.
“Пари НН” (Нижний Новгород)
Клуб был образован в 2015 г. В 2022 г. название сменили с “Нижний Новгород” на “Пари НН” с изменением лого.
Современная эмблема выполнена в виде синего щита, на котором написано бело-голубым цветом “Пари НН”.
ФК “Ростов”
Команда из одноименного города с года своего рождения (1930) многократно меняла и названия, и логотип. Эволюционный путь включил в себя:
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разные названия клуба – “Сельмашстрой, “Сельмаш”, “Трактор”, “Торпедо”, “Ростсельмаш”, “Ростов”;
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ромбовидные, круглые, квадратные, эмблемы и лого в виде щита;
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смену цвета эмблемы – от черно-белого до желто-синего;
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наличие и отсутствие герба Ростовской области.
С 2014 года эмблема “Ростова” выполнена в виде щита, на котором в желто-синих цветах нарисованы мяч с беговой дорожкой, название клуба и год основания.
“Рубин” (Казань)
Казанская команда дважды была чемпионом России, обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны. Но было это еще до того, как “Рубин” сменил несколько эмблем, с 2008 по 2012 год.
Сейчас бордово-белая эмблема “Рубина” имеет щитовидную форму с названием команды, города, изображением Дракона и годом образования команды.
“Спартак” (Москва)
Самый титулованный клуб РПЛ. С года образования неизменными были красно-белые цвета эмблемы, ромбовидная форма и буква “С” в центре. Но иногда менялись:
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направление белой полоски;
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черно-белый мяч в объятиях буквы “С”;
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золотые звезды – корректировались их размеры и количество.
Сейчас над фирменным ромбом клуба – 4 золотых звезды (по количеству побед в чемпионатах России и СССР суммарно).
“Факел” (Воронеж)
Вся эволюция лого воронежского клуба – в одном фото.
Последние правки в дизайн логотипа клуба были внесены в 2022 году. Теперь это эмблема круглой формы бело-синего цвета с факелом в виде буквы “Ф”, надписью “Футбольный клуб “Факел” Воронеж” и огоньком в верхней части.
“Химки” (Московская область)
Эмблема «Химок» за историю существования клуба (с 1997 года) была круглой, овальной и щитовидной формы. Цвета логотипа оставались неизменными: красно-черно-белыми.
ПФК ЦСКА
Год создания клуба – 1911-й. За всю историю существования неоднократно сменялись названия команды и ее эмблемы.
Главным отличием эмблемы ЦСКА от лого других команд является наличие красной звезды во главе логотипа.