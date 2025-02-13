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ТОП-11 самых длительных серий без поражений в истории европейского футбола


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Сегодня, 10:12
Непревзойденные рекорды: список самых длительных серий без поражений, «Стяуа» недосягаем

В каждом виде спорта есть свои рекорды. Одним из показателей успешности в футболе считаются беспроигрышные серии. Только избранные команды могут похвастаться сериями без поражений, насчитывающими десятки матчей. Такие команды в чемпионатах своих стран по праву считаются топами.

В этом материале расскажем о командах, которые за историю национальных первенств радовали своих и огорчали чужих болельщиков дольше всего. Учитываем только матчи, сыгранные в рамках чемпионатов стран, в которых выступали команды, без кубковых и еврокубковых поединков.

11. “Динамо” Загреб – 50 игр

Серия начала оформляться в конце сезона 2013/14 победой в заключительной игре чемпионата Хорватии. Сезон 2014/15 команда Зорана Мамича прошла без поражений, выиграв 26 игр и 10 раз сыграв вничью. Пройдя 13 туров без поражений в следующем чемпионате, “Динамо” было остановлено “Риекой” лишь в 14-м туре (1:2).

10. “Сконто” (Рига, Латвия) – 58

Рижский “Сконто” доминировал в латвийской высшей лиге в первой половине 90-х и немудрено, что в период с 1993-го по 1996-й годы выдал беспроигрышную серию из 58 матчей. Причем, два сезона команда не проигрывала.

Чемпионат-1994 года удалось пройти без поражений (20 побед и 2 ничьи), в первенстве 1995 года рижане одержали 25 побед при 3 ничьих. Остальные 18 матчей однозначный лидер футбола Латвии тех лет не проиграл в 1993-м и 1996-м годах.

Остановила победное шествие “Сконто” известная еще со времен Советского Союза рижская “Даугава”.

9. “Олимпиакос” (Пирей, Греция) – 58

Пирейский клуб провел в чемпионате Греции 58 беспроигрышных встреч в далеких 1972-1974-х годах. Потерпев поражение в 3-м туре сезона-1972/73 от ПАОК (0:1), команда в следующей 31 игре не испытывала горечь поражений.

В сезоне-1973/74 “Олимпиакос” успешно набирал очки в 27 поединках, пока опять не споткнулся о ПАОК с тем же злополучным результатом (0:1).

8. “Милан” (Италия) – 58

“Милан” – единственный представитель топ-чемпионатов в нашем рейтинге. Именитый итальянский клуб солировал на длинной дистанции в начале 90-х годов.

Команда под руководством Фабио Капелло тогда казалась непобедимой. Сезон-1991/92 команда прошла по-чемпионски, одержала 22 победы и 12 раз сыграла вничью. К 23 беспроигрышным матчам чемпионата-1992/93, где “Милан” также завоевал первое место, добавилась 1 игра сезона-1990/91.

7. “Ширак” (Гюмри, Армения) – 59

Клуб из Гюмри представляет в нашем списке Армению. После распада СССР известный тренер Андраник Адамян сумел собрать в свою команду лучших игроков страны.

Результат не заставил себя ждать: без поражений команда выступала в чемпионате более 2 лет, проведя 59 матчей подряд, в которых набирала очки. Эта незабываемая серия случилась с 1993-го по 1995-й год.

6. “Пюник” (Ереван, Армения) – 59

Самая титулованная армянская команда смогла повторить достижение своих соотечественников из «Ширака» в начале 2000-х. В период, когда беспроигрышная серия имела место, команда выиграла чемпионство трижды подряд (2002, 2003, 2004 гг) с тремя разными тренерами. При этом сезон 2003 года был пройден без поражений при 23 победах и 5 ничьих.

5. “Юнион” (Брюссель, Бельгия) – 60

Бельгийский “Юнион” (не путать с немецким) блестящую серию игр выдал в чемпионате страны с 1933-го по 1935-й годы, заодно трижды став чемпионом Бельгии. Яркое выступление позволяет команде и сейчас находиться по количеству завоеванных наград на третьем месте в стране после “Андерлехта” и “Брюгге” – в активе «Юниона» 11 чемпионских титулов.

В честь той серии клуба из Брюсселя в Бельгии учрежден приз, которым награждают команды, не проигрывающие дольше других.

4. “Левадия” (Таллин, Эстония) – 61

Беспроигрышная серия эстонской “Левадии” приходится на вторую половину 2000-х, а точнее – на 2008-2009 гг. В 2008-м году зафиксировано 27 матчей без поражений подряд, в 2009-м добавились еще 34.

Разумеется, с такими показателями “Левадия” становилась чемпионом страны в эти годы. Всего команда выиграла 11 титулов.

3. “Селтик” (Глазго, Шотландия) – 69

Извечное противостояние в чемпионате Шотландии между “Селтиком” и “Рейнджерс” в контексте нашей темы дает явное преимущество первым. У “Рейнджерс” самая длительная серия игр без поражений, зафиксированная в 1999 году, составляет 44 матча.

“Селтик” выдал серию из 62 беспроигрышных матчей еще в период с 1915 по 1917 годы. А спустя век (2015 – 2017 годы) превзошел свое же достижение, не проиграв подряд в шотландском чемпионате 69 матчей.

13 матчей без поражений “Селтик” провел в конце сезона-2015/16, сезон-2016/17 принес команде Брендана Роджерса 34 победы и 4 ничьих, сезон-2017/18 добавил еще 18 матчей без поражений.

2. “Линкольн” (Гибралтар) – 88

Практика показывает, что в странах, далеких от футбольных побед международного уровня, можно создать команду, которая будет устанавливать рекорды. В нашем случае – это “Линкольн”, представляющий Гибралтар. Команда, занимающая 197-е место в рейтинге УЕФА, 14 раз выигрывала Национальную лигу Гибралтара.

В тот же период тотального доминирования, с 2009 по 2014 годы, «Линкольн» и установила достижение в виде беспроигрышной серии из 88 матчей. К слову, “Линкольн” уже 28 раз побеждал в чемпионате, с 2003-го по 2016-й годы сделал это 14 раз подряд.

1. “Стяуа” (Бухарест, Румыния) – 104

Свою беспроигрышную серию румыны сотворили в период с 1986 по 1989 гг. Достижение сложилось, прежде всего, из трех сезонов без поражений: 1986/87 – 25 побед, 9 ничьих; 1987/88 – 30 побед, 4 ничьих; 1988/89 – 31 победа, 3 ничьи.

Всего у команды из Бухареста – 26 чемпионских титулов. Во второй половине 80-х “Стяуа” 5 раз подряд становился чемпионом страны, выиграл Кубок чемпионов-1986, Суперкубок УЕФА.

Источник: Бомбардир.ру
Фото: ru.pinterest.com
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