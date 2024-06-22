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    • Главные трансферы РПЛ этого лета – рассказываем об уже свершившихся сделках!

    Главные трансферы РПЛ этого лета – рассказываем об уже свершившихся сделках!


    5
    Голосов: 4
    22.06.2024 14:40
    «Зенит» всерьез укрепляет состав.

    Клубы российской Премьер-Лиги начинают подготовку к новому сезону. РПЛ на днях представила игровой календарь. Первые матчи запланированы на 21 июля. Чуть больше недели назад в России распахнулось трансферное окно. Продлится оно до 5 сентября. Матвей Сафонов официально перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Будет очень интересно посмотреть за тем, как голкипер проявит себя в одной из лучших команд мира. Ну а в этой статье мы расскажем о самых ярких входящих трансферах российских клубов. Никаких слухов и инсайдов – только завершившиеся переходы! Суммы сделок представлены сайтом Transfermarkt.

    «Зенит». Пришли: Максим Глушенков (из «Локомотива») – за 6,3 миллиона €, Вильсон Изидор (из «Локомотива») – за 4 миллиона €, Евгений Латышонок (из «Балтики») – за 300 тысяч €.

    Чемпионы России этим летом решили всерьез укрепить состав. В минувшем сезоне «Зенит» едва не упустил титул. Лишь в заключительном туре коллектив из Санкт-Петербурга сумел застолбить за собой первое место. Боссы клуба пришли к выводу, что команде необходимы сильные новички. «Зенит» приобрел лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ Максима Глушенкова из «Локомотива». Хавбек набрал 23 балла по системе «гол плюс пас» в 29-ти матчах лиги – 7 забитых мячей и 16 результативных передач. Сообщалось, что Глушенков может вернуться в «Спартак» или перейти в ЦСКА. Но полузащитник предпочел продолжить карьеру в «Зените».

    Изидор перешел из «Локо» в «Зенит» еще осенью прошлого года. Но тогда это было арендное соглашение, а сейчас питерцы выкупили у «железнодорожников» права на форварда. Француз в минувшем сезоне РПЛ провел за команду с берегов Невы 14 матчей (4 раза выходил в стартовом составе) и забил 2 гола. Очевидно, что Сергей Семак ждет от нападающего гораздо более высокой результативности.

    Евгений Латышонок стал одним из главных открытий прошлого чемпионата. Вратарь успешно играл за «Балтику», множество раз выручал команду и привлек внимание топ-клубов. Команда из Калининграда в итоге покинула высший дивизион, а талантливый голкипер отправился на повышение к чемпионам России.

    «Краснодар». Пришли: Федор Смолов (из «Динамо») – свободный агент, Юрий Дюпин (из «Рубина») – свободный агент.

    Краснодарцы пока усилились двумя игроками, пребывавшими в статусе свободных агентов. Возвращение Смолова в команду кажется символичным. Федор – лучший бомбардир в истории клуба. За три сезона в «Краснодаре» он наколотил 64 гола. Сейчас нападающему 34 года. Есть серьезные сомнения в том, сумеет ли он пробиться в основной состав команды. Но опыт Смолова «быкам» наверняка пригодится. Да и игровые навыки он явно не растерял.

    Юрий Дюпин пришел в «Краснодар» на место Матвея Сафонова. До этого вратарь на протяжении пяти сезонов представлял «Рубин». Когда-то, еще играя за «Анжи», Дюпин попадал в символическую сборную сезона РПЛ. А еще становился лидером чемпионата среди голкиперов по числу совершенных полезных действий. В «Краснодаре» 36-летний страж ворот будет конкурировать с 22-летним Станиславом Агкацевым. Это наверняка будет увлекательное соперничество!

    «Динамо Москва». Пришел: Андрей Лунев (из «Карабаха») – свободный агент.

    В прошлом сезоне у «Динамо» было два основных голкипера: Антон Шунин и Игорь Лещук. Оба довольно часто ошибались. Футбольные эксперты высказывали мнение, что для борьбы за чемпионство команде необходим вратарь более высокого уровня. Возможно, таким станет Андрей Лунев, вернувшийся в РПЛ после нескольких сезонов, проведенных в иностранных командах. Россиянин попробовал себя в «Байере» и «Карабахе». Лунев стал лучшим вратарем по сейвам в еврокубковом сезоне 2023/24. Он отразил в общей сложности 36 ударов по своим воротам.

    «Локомотив». Пришел: Дмитрий Воробьев (из «Оренбурга») – за 2,5 миллиона €.

    Из «Локо» этим летом ушли сразу несколько игроков основной обоймы – Глушенков, Изидор, Едвай, Рыбчинский, Дзюба, Магкеев, Гильерме, Жемалетдинов, список можно продолжать. Приобрели «железнодорожники» пока лишь форварда «Оренбурга» Дмитрия Воробьева. В прошлом сезоне Премьер-Лиги он забил 8 голов в 24-х матчах.

    ЦСКА. Пришли: Артем Шуманский (из «Ариса») – за 1,5 миллиона €, Данил Круговой (из «Зенита») – свободный агент.

    19-летний форвард Артем Шуманский считается одним из самых перспективных белорусских игроков. Он неплохо стартовал в местном чемпионате за БАТЭ, потом провел сезон в кипрском «Арисе» из Лимасола. В этой команде Шуманский играл вместе с Александром Кокориным. Теперь белорус попробует себя в российской Премьер-Лиге.

    «Рубин». Пришел: Артур Нигматуллин (из «Пари НН») – за 700 тысяч €.

    Казанцы перед стартом сезона лишились основного вратаря – Юрия Дюпина. В то же время клуб усилился голкипером из «Пари НН». Артур Нигматуллин в прошлом чемпионате провел за нижегородскую команду 29 матчей. Новичок «Рубина» дебютировал в РПЛ больше десяти лет назад. Опытный страж ворот наверняка пригодится казанцам. Он подписал с клубом двухлетний контракт.

    «Крылья Советов». Пришел: Сергей Песьяков (из «Ростова») – свободный агент.

    Этим летом многие российские вратари сменили клубную прописку. Песьяков выступал за «Ростов» с 2017 года. Но сейчас для голкипера пришло время перемен.

    Хорошо помните прошлые Чемпионаты Европы? Проверьте себя в историческом тесте!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит», ФК «Краснодар», ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии (4)
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    Mirak92
    1719056396
    Недолюбливаю Зенит .Но .хочу ,что бы Латышонок ,занял основу. Исключительно буду болеть за него и радоваться его сейвам !Удачи Женька
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