Главные трансферы РПЛ этого лета – рассказываем об уже свершившихся сделках!

«Зенит» всерьез укрепляет состав.

Клубы российской Премьер-Лиги начинают подготовку к новому сезону. РПЛ на днях представила игровой календарь. Первые матчи запланированы на 21 июля. Чуть больше недели назад в России распахнулось трансферное окно. Продлится оно до 5 сентября. Матвей Сафонов официально перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Будет очень интересно посмотреть за тем, как голкипер проявит себя в одной из лучших команд мира. Ну а в этой статье мы расскажем о самых ярких входящих трансферах российских клубов. Никаких слухов и инсайдов – только завершившиеся переходы! Суммы сделок представлены сайтом Transfermarkt.

Чемпионы России этим летом решили всерьез укрепить состав. В минувшем сезоне «Зенит» едва не упустил титул. Лишь в заключительном туре коллектив из Санкт-Петербурга сумел застолбить за собой первое место. Боссы клуба пришли к выводу, что команде необходимы сильные новички. «Зенит» приобрел лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ Максима Глушенкова из «Локомотива». Хавбек набрал 23 балла по системе «гол плюс пас» в 29-ти матчах лиги – 7 забитых мячей и 16 результативных передач. Сообщалось, что Глушенков может вернуться в «Спартак» или перейти в ЦСКА. Но полузащитник предпочел продолжить карьеру в «Зените».

Изидор перешел из «Локо» в «Зенит» еще осенью прошлого года. Но тогда это было арендное соглашение, а сейчас питерцы выкупили у «железнодорожников» права на форварда. Француз в минувшем сезоне РПЛ провел за команду с берегов Невы 14 матчей (4 раза выходил в стартовом составе) и забил 2 гола. Очевидно, что Сергей Семак ждет от нападающего гораздо более высокой результативности.

Евгений Латышонок стал одним из главных открытий прошлого чемпионата. Вратарь успешно играл за «Балтику», множество раз выручал команду и привлек внимание топ-клубов. Команда из Калининграда в итоге покинула высший дивизион, а талантливый голкипер отправился на повышение к чемпионам России.

Краснодарцы пока усилились двумя игроками, пребывавшими в статусе свободных агентов. Возвращение Смолова в команду кажется символичным. Федор – лучший бомбардир в истории клуба. За три сезона в «Краснодаре» он наколотил 64 гола. Сейчас нападающему 34 года. Есть серьезные сомнения в том, сумеет ли он пробиться в основной состав команды. Но опыт Смолова «быкам» наверняка пригодится. Да и игровые навыки он явно не растерял.

Юрий Дюпин пришел в «Краснодар» на место Матвея Сафонова. До этого вратарь на протяжении пяти сезонов представлял «Рубин». Когда-то, еще играя за «Анжи», Дюпин попадал в символическую сборную сезона РПЛ. А еще становился лидером чемпионата среди голкиперов по числу совершенных полезных действий. В «Краснодаре» 36-летний страж ворот будет конкурировать с 22-летним Станиславом Агкацевым. Это наверняка будет увлекательное соперничество!

«Динамо Москва». Пришел: Андрей Лунев (из «Карабаха») – свободный агент.

В прошлом сезоне у «Динамо» было два основных голкипера: Антон Шунин и Игорь Лещук. Оба довольно часто ошибались. Футбольные эксперты высказывали мнение, что для борьбы за чемпионство команде необходим вратарь более высокого уровня. Возможно, таким станет Андрей Лунев, вернувшийся в РПЛ после нескольких сезонов, проведенных в иностранных командах. Россиянин попробовал себя в «Байере» и «Карабахе». Лунев стал лучшим вратарем по сейвам в еврокубковом сезоне 2023/24. Он отразил в общей сложности 36 ударов по своим воротам.

Из «Локо» этим летом ушли сразу несколько игроков основной обоймы – Глушенков, Изидор, Едвай, Рыбчинский, Дзюба, Магкеев, Гильерме, Жемалетдинов, список можно продолжать. Приобрели «железнодорожники» пока лишь форварда «Оренбурга» Дмитрия Воробьева. В прошлом сезоне Премьер-Лиги он забил 8 голов в 24-х матчах.

ЦСКА. Пришли: Артем Шуманский (из «Ариса») – за 1,5 миллиона €, Данил Круговой (из «Зенита») – свободный агент.

19-летний форвард Артем Шуманский считается одним из самых перспективных белорусских игроков. Он неплохо стартовал в местном чемпионате за БАТЭ, потом провел сезон в кипрском «Арисе» из Лимасола. В этой команде Шуманский играл вместе с Александром Кокориным. Теперь белорус попробует себя в российской Премьер-Лиге.

«Рубин». Пришел: Артур Нигматуллин (из «Пари НН») – за 700 тысяч €.

Казанцы перед стартом сезона лишились основного вратаря – Юрия Дюпина. В то же время клуб усилился голкипером из «Пари НН». Артур Нигматуллин в прошлом чемпионате провел за нижегородскую команду 29 матчей. Новичок «Рубина» дебютировал в РПЛ больше десяти лет назад. Опытный страж ворот наверняка пригодится казанцам. Он подписал с клубом двухлетний контракт.

Этим летом многие российские вратари сменили клубную прописку. Песьяков выступал за «Ростов» с 2017 года. Но сейчас для голкипера пришло время перемен.

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