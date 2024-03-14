Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Статьи
    • «Забить с тридцати ярдов «Ливерпулю» или переспать с мисс мира? Я осуществил и то, и другое!» – много крутых историй о лучших бомбардирах «Манчестер Юнайтед»

    «Забить с тридцати ярдов «Ливерпулю» или переспать с мисс мира? Я осуществил и то, и другое!» – много крутых историй о лучших бомбардирах «Манчестер Юнайтед»


    3
    Голосов: 4
    14.03.2024 16:00
    Рейтинг голеадоров, в котором лидирует НЕ Криштиану Роналду.

    Болельщики «Манчестер Юнайтед» заждались больших побед. Клуб стал чемпионом АПЛ в 2013-м, а потом – как отрезало. Были, конечно, трофеи в 2016-м – Кубок и Суперкубок Англии, была победа в Лиге Европы 2017 года. В прошлом году «МЮ» выиграл Кубок английской лиги. Но все эти редкие успехи вовсе не отменяют того факта, что команда сейчас переживает далеко не лучший период в своей истории. Другое дело – раньше. «Манчестер Юнайтед» штамповал титулы в английской Премьер-лиге, выигрывал Лигу чемпионов и другие турниры – внутренние и международные. В разные годы клуб представляли многие великие бомбардиры, имена которых до сих пор вспоминают зрители на «Олд Траффорде». В этой статье мы расскажем о главных голеадорах. 10 лучших бомбардиров за всю историю «МЮ» – поехали!

    10. Дэвид Херд. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 136

    Шотландский форвард прославился, выступая за лондонский «Арсенал», забил больше сотни мячей, после чего в 1961-м переехал в «Манчестер Юнайтед». В новом клубе нападающий голевую планку не снизил. Лучшим для него стал сезон 1965/66, по ходу которого Херд забил во всех турнирах 33 гола в 52 матчах.

    9. Криштиану Роналду. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 145

    Да, португалец попал в наш рейтинг. Разве кто-то в этом сомневался? Именно в «МЮ» Роналду стал суперзвездой и выиграл свой первый «Золотой мяч». Криштиану выступал за команду с 2003 по 2009 год. Забил за этот период 118 голов. Отправился творить историю в «Реал», затем поиграл в «Ювентусе». Вернулся в Манчестер летом 2021-го. За два неполных сезона отметился еще 27 голами и ворвался в десятку главных бомбардиров в истории клуба. И пусть уход игрока из английской команды получился скандальным, Роналду заслужил и никогда не потеряет статус легенды «Манчестер Юнайтед».

    8. Руд ван Нистелрой. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 150

    Среди всех участников этого рейтинга голландский форвард добился лучшей средней результативности. На один гол он тратил 119 минут (для сравнения: Роналду – 184 минуты). «Манчестер Юнайтед» стал первым иностранным клубом в карьере ван Нистелроя, до этого перехода он выступал лишь в чемпионате Нидерландов. К английской команде нападающий присоединился в 2001-м и провел в ней пять отличных сезонов. Особенно успешным для него стал сезон 2002/03. Голландец забил 52 гола в 59 матчах, а «МЮ» стал чемпионом Англии.

    7. Марк Хьюз. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 151

    Валлиец уже много лет тренирует английские команды. В прошлом году он покинул «Брэдфорд Сити», а до этого возглавлял «Саутгемптон», «Сток Сити», «Фулхэм» и даже «Манчестер Сити». Но если тренерская карьера Хьюза не изобилует большими победами, то в бытность игроком он считался настоящей звездой. Воспитанник «МЮ», он ярко начал свой путь в этой команде. Дебютировал в 1983-м, забив 47 голов за три сезона, переехал в Испанию. В «Барселоне» его карьера не сложилась, затем была аренда в «Баварию» и триумфальное возвращение в Манчестер. Вместе с «Юнайтед» Хьюз дважды выигрывал АПЛ, трижды – Кубок страны, по одному разу – Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

    6. Пол Скоулз. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 155

    Возможно, кого-то удивит наличие в рейтинге лучших бомбардиров этого яркого рыжеволосого игрока. Англичанин играл на позиции центрального полузащитника и никогда не был выдающимся снайпером – завершение атак никогда не входило в его непосредственные обязанности. Но за долгие годы в родном клубе – он провел в основе 19 (!) сезонов – Скоулз набрал вполне приличную статистику. Лишь раз хавбек достиг отметки в 20 голов за сезон – случилось это на рубеже 2002 и 2003 годов.

    5. Джордж Бест. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 158

    «Если бы вы спросили меня, что бы я выбрал: обыграть четырех человек и с тридцати ярдов забить гол в ворота «Ливерпуля» или переспать с мисс мира, это был бы сложный выбор. К счастью, я осуществил о то, и другое». Эта фраза довольно точно отражает стиль жизни Джорджа Беста. Его называют одним из величайших футболистов в истории. Выступая за «МЮ», хавбек за один год выиграл «Золотой мяч» и Кубок европейских чемпионов. А еще повторил клубный рекорд Харольда Халса, забив в одном из матчей сразу 6 голов. Бест жил на широкую ногу: вел экстравагантный и даже разгульный образ жизни, считался секс-символом и плейбоем. Великий Пеле называл североирландца лучшим футболистом в мире. Бест в ответ признавался, что считает похвалу бразильца высшей честью.

    4. Райан Гиггз. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 167

    Скоулз провел в основной команде «МЮ» 19 сезонов, а Гиггз – 24. История о том, как валлиец попал в клуб, весьма кинематографична. Все случилось в день рождения Райана. Парень отмечал 14-летие. К нему домой пришли два солидных джентльмена – главный тренер «Юнайтед» Алекс Фергюсон и клубный скаут Джо Браун. Именно тогда Гиггз подписал свой первый контакт с «Манчестер Юнайтед». Игрок большую часть карьеры выступал на позиции левого вингера. Быстрый, техничный футболист и передачи раздавал, и голы забивал. А еще выиграл с «МЮ» 35 трофеев, в том числе 13 титулов чемпиона Англии.

    3. Деннис Лоу. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 211

    Три игрока в истории забили за «МЮ» более двухсот голов. Разумеется, именно они и составили тройку лидеров нашего рейтинга. Деннис Лоу перешел в команду летом 1962 года. До этого он уже прославился на всю футбольную Европу, штампуя голы за «Хаддерсфилд», «Манчестер Сити» и «Торино». Но именно в «Юнайтед» шотландец проявил себя наиболее ярко. Лоу считался разносторонним форвардом – часто забивал с дальних дистанций, с лету, в падении через себя, был хорош в игре головой. За свою карьеру в «МЮ» игрок сделал 14 хет-триков и 4 покера.

    2. Сэр Бобби Чарльтон. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 233

    На протяжении многих лет был лидером и капитаном «Манчестер Юнайтед». Пришел в клуб 15-летним подростком. В основе дебютировал весной 1957 года. Провел 15 сезонов, всегда много забивал. Пережил Мюнхенскую авиакатастрофу. В составе сборной Англии стал чемпионом мира. В 1994 году за особые заслуги перед страной Чарльтона посвятили в рыцари.

    1. Уэйн Руни. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 253

    Руни перешел в «МЮ» из «Эвертона». 18-летний форвард сразу же стал одним из лидеров «Юнайтед». В первом же сезоне – 2004/05 – забил во всех турнирах 17 голов в 47 матчах. Уэйн играл на позиции нападающего, но часто атаковал из глубины поля, выполняя функции плеймейкера. Самым результативным для Руни стал сезон 2011/12, по ходу которого англичанин забил 40 голов в 50 матчах.

    Лучшие бомбардиры в истории «Манчестер Юнайтед» (по данным Transfermarkt)
    Игрок Матчи Голы
    1. Уэйн Руни 559 253
    2. Сэр Бобби Чарльтон 689 233
    3. Деннис Лоу 368 211
    4. Райан Гиггз 961 167
    5. Джордж Бест 418 158
    6. Пол Скоулз 716 155
    7. Марк Хьюз 434 151
    8. Рууд ван Нистелрой 219 150
    9. Криштиану Роналду 346 145
    10. Дэвид Херд 241 136

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail, imago sportfotodienst via www.im, Ian Hodgson / Global look press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ziklop
    1710447330
    надо смайлики и лайки ввести на сайте. без текста лайкнул, отметился или дизлайк. или текст готовый втыкать....
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+