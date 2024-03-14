«Забить с тридцати ярдов «Ливерпулю» или переспать с мисс мира? Я осуществил и то, и другое!» – много крутых историй о лучших бомбардирах «Манчестер Юнайтед»

Рейтинг голеадоров, в котором лидирует НЕ Криштиану Роналду.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» заждались больших побед. Клуб стал чемпионом АПЛ в 2013-м, а потом – как отрезало. Были, конечно, трофеи в 2016-м – Кубок и Суперкубок Англии, была победа в Лиге Европы 2017 года. В прошлом году «МЮ» выиграл Кубок английской лиги. Но все эти редкие успехи вовсе не отменяют того факта, что команда сейчас переживает далеко не лучший период в своей истории. Другое дело – раньше. «Манчестер Юнайтед» штамповал титулы в английской Премьер-лиге, выигрывал Лигу чемпионов и другие турниры – внутренние и международные. В разные годы клуб представляли многие великие бомбардиры, имена которых до сих пор вспоминают зрители на «Олд Траффорде». В этой статье мы расскажем о главных голеадорах. 10 лучших бомбардиров за всю историю «МЮ» – поехали!

10. Дэвид Херд. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 136

Шотландский форвард прославился, выступая за лондонский «Арсенал», забил больше сотни мячей, после чего в 1961-м переехал в «Манчестер Юнайтед». В новом клубе нападающий голевую планку не снизил. Лучшим для него стал сезон 1965/66, по ходу которого Херд забил во всех турнирах 33 гола в 52 матчах.

9. Криштиану Роналду. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 145

Да, португалец попал в наш рейтинг. Разве кто-то в этом сомневался? Именно в «МЮ» Роналду стал суперзвездой и выиграл свой первый «Золотой мяч». Криштиану выступал за команду с 2003 по 2009 год. Забил за этот период 118 голов. Отправился творить историю в «Реал», затем поиграл в «Ювентусе». Вернулся в Манчестер летом 2021-го. За два неполных сезона отметился еще 27 голами и ворвался в десятку главных бомбардиров в истории клуба. И пусть уход игрока из английской команды получился скандальным, Роналду заслужил и никогда не потеряет статус легенды «Манчестер Юнайтед».

8. Руд ван Нистелрой. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 150

Среди всех участников этого рейтинга голландский форвард добился лучшей средней результативности. На один гол он тратил 119 минут (для сравнения: Роналду – 184 минуты). «Манчестер Юнайтед» стал первым иностранным клубом в карьере ван Нистелроя, до этого перехода он выступал лишь в чемпионате Нидерландов. К английской команде нападающий присоединился в 2001-м и провел в ней пять отличных сезонов. Особенно успешным для него стал сезон 2002/03. Голландец забил 52 гола в 59 матчах, а «МЮ» стал чемпионом Англии.

7. Марк Хьюз. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 151

Валлиец уже много лет тренирует английские команды. В прошлом году он покинул «Брэдфорд Сити», а до этого возглавлял «Саутгемптон», «Сток Сити», «Фулхэм» и даже «Манчестер Сити». Но если тренерская карьера Хьюза не изобилует большими победами, то в бытность игроком он считался настоящей звездой. Воспитанник «МЮ», он ярко начал свой путь в этой команде. Дебютировал в 1983-м, забив 47 голов за три сезона, переехал в Испанию. В «Барселоне» его карьера не сложилась, затем была аренда в «Баварию» и триумфальное возвращение в Манчестер. Вместе с «Юнайтед» Хьюз дважды выигрывал АПЛ, трижды – Кубок страны, по одному разу – Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

6. Пол Скоулз. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 155

Возможно, кого-то удивит наличие в рейтинге лучших бомбардиров этого яркого рыжеволосого игрока. Англичанин играл на позиции центрального полузащитника и никогда не был выдающимся снайпером – завершение атак никогда не входило в его непосредственные обязанности. Но за долгие годы в родном клубе – он провел в основе 19 (!) сезонов – Скоулз набрал вполне приличную статистику. Лишь раз хавбек достиг отметки в 20 голов за сезон – случилось это на рубеже 2002 и 2003 годов.

5. Джордж Бест. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 158

«Если бы вы спросили меня, что бы я выбрал: обыграть четырех человек и с тридцати ярдов забить гол в ворота «Ливерпуля» или переспать с мисс мира, это был бы сложный выбор. К счастью, я осуществил о то, и другое». Эта фраза довольно точно отражает стиль жизни Джорджа Беста. Его называют одним из величайших футболистов в истории. Выступая за «МЮ», хавбек за один год выиграл «Золотой мяч» и Кубок европейских чемпионов. А еще повторил клубный рекорд Харольда Халса, забив в одном из матчей сразу 6 голов. Бест жил на широкую ногу: вел экстравагантный и даже разгульный образ жизни, считался секс-символом и плейбоем. Великий Пеле называл североирландца лучшим футболистом в мире. Бест в ответ признавался, что считает похвалу бразильца высшей честью.

4. Райан Гиггз. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 167

Скоулз провел в основной команде «МЮ» 19 сезонов, а Гиггз – 24. История о том, как валлиец попал в клуб, весьма кинематографична. Все случилось в день рождения Райана. Парень отмечал 14-летие. К нему домой пришли два солидных джентльмена – главный тренер «Юнайтед» Алекс Фергюсон и клубный скаут Джо Браун. Именно тогда Гиггз подписал свой первый контакт с «Манчестер Юнайтед». Игрок большую часть карьеры выступал на позиции левого вингера. Быстрый, техничный футболист и передачи раздавал, и голы забивал. А еще выиграл с «МЮ» 35 трофеев, в том числе 13 титулов чемпиона Англии.

3. Деннис Лоу. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 211

Три игрока в истории забили за «МЮ» более двухсот голов. Разумеется, именно они и составили тройку лидеров нашего рейтинга. Деннис Лоу перешел в команду летом 1962 года. До этого он уже прославился на всю футбольную Европу, штампуя голы за «Хаддерсфилд», «Манчестер Сити» и «Торино». Но именно в «Юнайтед» шотландец проявил себя наиболее ярко. Лоу считался разносторонним форвардом – часто забивал с дальних дистанций, с лету, в падении через себя, был хорош в игре головой. За свою карьеру в «МЮ» игрок сделал 14 хет-триков и 4 покера.

2. Сэр Бобби Чарльтон. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 233

На протяжении многих лет был лидером и капитаном «Манчестер Юнайтед». Пришел в клуб 15-летним подростком. В основе дебютировал весной 1957 года. Провел 15 сезонов, всегда много забивал. Пережил Мюнхенскую авиакатастрофу. В составе сборной Англии стал чемпионом мира. В 1994 году за особые заслуги перед страной Чарльтона посвятили в рыцари.

1. Уэйн Руни. Голы за «Манчестер Юнайтед» – 253

Руни перешел в «МЮ» из «Эвертона». 18-летний форвард сразу же стал одним из лидеров «Юнайтед». В первом же сезоне – 2004/05 – забил во всех турнирах 17 голов в 47 матчах. Уэйн играл на позиции нападающего, но часто атаковал из глубины поля, выполняя функции плеймейкера. Самым результативным для Руни стал сезон 2011/12, по ходу которого англичанин забил 40 голов в 50 матчах.