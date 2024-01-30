Впервые приехав в Россию, он наелся снега и слег с пневмонией – вспомним, как играл самый улыбчивый легионер в истории РПЛ

«Пингвиненок», который побеждал «Барсу», «Аякс» и «Баварию».

Кристиан Нобоа покинул российский чемпионат. Вот так – просто и даже буднично. Сел в самолет и отправился в родной Эквадор. Он будет заканчивать карьеру там же, где и начинал – в команде «Эмелек» из города Гуаякиль. Клуб был основан почти сто лет назад служащими «Электрической компании Эквадора». Отсюда и прозвище для местных игроков, актуальное по сей день – «электрики», а еще – «лампочки».

Нобоа и сам был своего рода «лампочкой» для российских болельщиков. Светлый, невероятно добрый человек с лучезарной улыбкой, душа компании. Его биография полна удивительных фактов. Что мы обычно знаем о детстве и юности южноамериканских футболистов? Беднота, трущобы, неблагополучные районы, кругом – преступность и разрушающие соблазны. Футбол для таких парней обычно становится чуть ли не единственным шансом на благополучную жизнь. У Нобоа совсем другая история. Он рос в обеспеченной семье. Его отец – Фернандо – морской офицер, дослужившийся до звания вице-адмирала и ставший главнокомандующим ВМФ Эквадора. Неизвестно, хотел ли Нобоа-старший устроить для своего сына столь же блестящую военную карьеру. Но, как мы знаем, Кристиан выбрал совсем другой жизненный путь.

Он впервые приехал в Россию в 2007-м. Талантливого хавбека разглядел Курбан Бердыев, работавший тогда в «Рубине». Пишут, что мэтр тренерского цеха прилетел в Эквадор за другим игроком. Но уже на месте определил, что его команде подойдет именно Нобоа. 21-летний парень прилетел в Казань в феврале. Впервые в жизни увидел снег. Решил попробовать его на вкус. К сожалению, эквадорца в этот момент никто не остановил. Он наелся снега и заболел пневмонией. Так начиналась его карьера в России.

Поначалу Нобоа был запасным в «Рубине». Поиграл за дубль. Казанцы тогда боролись за выживание в Премьер-Лиге. В итоговой таблице заняли 10 место, финишировав всего в трех очках от зоны вылета. СМИ сообщали о возможной отставке Бердыева. Но тренер никуда не ушел. Уже в следующем сезоне Нобоа стал основным игроком команды, а «Рубин» преобразился и выиграл чемпионат.

Годом позже Казань грохнула «Барселону» на «Камп Ноу» – 2:1. Та победа остается одним из самых славных моментов в истории российского футбола. Болельщики помнят великолепный гол Александра Рязанцева, поразившего ворота дальним ударом, и победный мяч Гекдениза Карадениза. И, кажется, мало кто знает, что решающую атаку «Рубина» начал именно Нобоа, перехвативший передачу Месси на Хави.

Кристиан был душой той прекрасной команды, ее мозгом, незаметным героем. Главными звездами «Рубина» считались Карадениз и Алехандро Домингес. Нобоа всегда оставался в стороне, получал гораздо меньше восторженных отзывов. Но приносил пользы уж точно не меньше, чем его друзья-бомбардиры.

После Казани эквадорец отправился в Москву. Провел четыре неполных сезона в «Динамо». Брал с командой бронзу в 2012-м году. Покинул клуб в конце 2014-го, не сумев договориться о продлении контракта. Ненадолго уезжал в греческий чемпионат, поиграл за ПАОК, а потом вернулся в страну, которую называл второй Родиной.

В «Ростове» Нобоа вновь объединился с главным наставником в своей футбольной жизни Курбаном Бердыевым. Ростовчане сотворили сенсацию, взяв серебро РПЛ в 2016-м. В том же году команда славно пошумела в Лиге чемпионов. Нобоа и товарищи прошли «Аякс» в квалификации. Эквадорец забил нидерландскому гранду и в гостях (сыграли 1:1), и дома (победа 4:1). На групповой стадии команда Бердыева вновь поразила европейских любителей футбола. Российский клуб брутально обыграл на своем поле «Баварию» – 3:2. Нобоа снова забил. На этот раз – победный гол.

А потом был плей-офф Лиги Европы, по ходу которого «Ростов» разбил пражскую «Спарту» – 5:1 по сумме двух матчей. Кристиан забил чехам в домашнем матче, который завершился со счетом 4:0. После этого в 1/8 финала ростовчане зарубились с «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Пройти англичан российской команде тогда не удалось, но играли наши очень достойно и ни в чем не уступали топ-клубу АПЛ.

Нобоа снова стал чемпионом России с «Зенитом». В Санкт-Петербурге хавбек играл мало – Сергей Семак предпочитал эквадорцу других игроков центра поля. В начале 2018-го Кристиан ненадолго вернулся в «Рубин», а потом перешел в «Сочи».

Выступления за команду из курортного города стали ренессансом в карьере Нобоа. Он приходил в абсолютно новый клуб с туманными перспективами и добился вместе с ним больших успехов. Сочинцы взяли серебро РПЛ в 2022-м. А сам 37-летний эквадорец по итогам того сезона был признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС.

Нобоа никогда не был образцовым атлетом и режимщиком. После зимнего отдыха он часто возвращался в расположение своих команд, как принято говорить, «на массе». Артем Дзюба даже прозвал своего друга «пингвиненком» за склонность к лишнему весу. Кристиан не обижался. На вопрос о поддержании формы после 35 лет хавбек отвечал, что готовится к матчам также, как и в 20-ть. «Всe одинаково: тренировки, питание, восстановление, – рассказывал Нобоа – У меня вообще ничего не меняется, так что особого секрета нет! Просто сейчас я знаю о футболе больше, чем знал раньше. Если 10 лет назад я мог бегать сколько угодно, то сейчас разумнее отношусь к своей энергии. За счeт выбора позиции снижаю беговую нагрузку во время матчей. Можно сказать, что в последние годы я стал лучше понимать пространство на поле».

Кристиан быстро адаптировался к жизни в нашей стране. Почти сразу после приезда уже давал интервью на русском языке. Женился на девушке из Казани – Ольга родила ему двух сыновей. Нобоа часто говорил, что чувствует себя наполовину русским. И это кажется абсолютной правдой.

Эквадорец провел в РПЛ 17 сезонов и 366 матчей. Это второй результат за всю историю среди легионеров. Полузащитнику не хватило всего трех игр, чтобы догнать лидера рейтинга – Дейвидаса Шембераса.

Gracias por todo, Christian!