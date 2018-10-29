«Спартак» не побеждает и без Карреры

Два матча – ноль побед.

Матч «Спартак» – «Рубин» завершился ничьей (1:1). Несколько выводов по этой встрече:

• Рианчо выставил странный стартовый состав. После матча с «Рейнджерс» ему предъявляли за использование той же тактики и такого же плана игры, который обычно был у Карреры. В старте на игру с «Рубином» появились целых пять защитников! Тем не менее, переход на новую расстановку не привнес ничего нового в игру «Спартака». Москвичи мало атаковали, часто отдавали центр и редко создавали что-то опасное у ворот «Рубина».

• У «Спартака» были явные проблемы в атаке. Зе Луиш и Адриано пропустили матч из-за повреждений, Педро Роша был мимо заявки по семейным обстоятельствам. Первый удар в створ москвичи нанесли на 78-й минуте встречи, когда Дмитрий Комбаров забил единственный гол, реализовав пенальти. Дебютировавший за основу «Спартака» 20-летний Нимели практически никак игру не обострил.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 октября 2018 г.

• Рианчо пробовал экспериментировать со сменой позиций игроков. Получилось довольно неплохо. Боккетти впервые со времен своей карьеры в Казани вышел в опорной зоне – его эффективность за 90 минут игрового времени равна 74%. На правом фланге обороны появился Петкович и, вопреки всем ожиданиям, сыграл очень уверенно.

• У «Спартака» отлично выступила молодежь. Максименко выручил в стопроцентном моменте с выходом Полоза. Игнатов здорово развивал атаки, накручивал соперников. В этой игре полузащитник удачно сыграл в 74% обводок. В середине первого тайма, после нескольких удачных проходов Игнатова, футболисты «Рубина» начали плотнее опекать его и жестче играть в эпизодах, когда полузащитник пытался обойти их.

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 29 октября 2018 г.

• В первом тайме «Спартаку» очень не хватило креатива в центре поля. Возможно, это было связано с невнятным выступлением Ивелина Попова. Болельщики ждали появление Романа Еременко, который очень неплохо провел последние матчи за москвичей. Но даже Еременко не улучшил игру «Спартака».

• «Спартак» рано расслабился. Отсюда и позиционная ошибка при голе Сорокина. Защитники банально не уследили за соперником, поэтому Сорокин без всяких препятствий ударил по воротам Максименко.

• Перед уходом Массимо Каррера сказал: «Если вы болеете за «Спартак», то должны ходить на арену. «Спартак» в сердце. Игроки приходят и уходят, а команда остается». Кажется, уходят все, кроме Дмитрия Комбарова. Именно он забил единственный гол «Спартака» в этой встрече, который стал для него первым за москвичей за три года.

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