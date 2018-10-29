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    «Спартак» не побеждает и без Карреры


    4.3
    Голосов: 4
    29.10.2018 23:07
    Два матча – ноль побед.

    Матч «Спартак» – «Рубин» завершился ничьей (1:1). Несколько выводов по этой встрече:

    • Рианчо выставил странный стартовый состав. После матча с «Рейнджерс» ему предъявляли за использование той же тактики и такого же плана игры, который обычно был у Карреры. В старте на игру с «Рубином» появились целых пять защитников! Тем не менее, переход на новую расстановку не привнес ничего нового в игру «Спартака». Москвичи мало атаковали, часто отдавали центр и редко создавали что-то опасное у ворот «Рубина».

    • У «Спартака» были явные проблемы в атаке. Зе Луиш и Адриано пропустили матч из-за повреждений, Педро Роша был мимо заявки по семейным обстоятельствам. Первый удар в створ москвичи нанесли на 78-й минуте встречи, когда Дмитрий Комбаров забил единственный гол, реализовав пенальти. Дебютировавший за основу «Спартака» 20-летний Нимели практически никак игру не обострил.

    • Рианчо пробовал экспериментировать со сменой позиций игроков. Получилось довольно неплохо. Боккетти впервые со времен своей карьеры в Казани вышел в опорной зоне – его эффективность за 90 минут игрового времени равна 74%. На правом фланге обороны появился Петкович и, вопреки всем ожиданиям, сыграл очень уверенно.

    • У «Спартака» отлично выступила молодежь. Максименко выручил в стопроцентном моменте с выходом Полоза. Игнатов здорово развивал атаки, накручивал соперников. В этой игре полузащитник удачно сыграл в 74% обводок. В середине первого тайма, после нескольких удачных проходов Игнатова, футболисты «Рубина» начали плотнее опекать его и жестче играть в эпизодах, когда полузащитник пытался обойти их.

    • В первом тайме «Спартаку» очень не хватило креатива в центре поля. Возможно, это было связано с невнятным выступлением Ивелина Попова. Болельщики ждали появление Романа Еременко, который очень неплохо провел последние матчи за москвичей. Но даже Еременко не улучшил игру «Спартака».

    • «Спартак» рано расслабился. Отсюда и позиционная ошибка при голе Сорокина. Защитники банально не уследили за соперником, поэтому Сорокин без всяких препятствий ударил по воротам Максименко.

    • Перед уходом Массимо Каррера сказал: «Если вы болеете за «Спартак», то должны ходить на арену. «Спартак» в сердце. Игроки приходят и уходят, а команда остается». Кажется, уходят все, кроме Дмитрия Комбарова. Именно он забил единственный гол «Спартака» в этой встрече, который стал для него первым за москвичей за три года.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 31 октября 2018, 10:01

      а вы друзья как не садитесь все в футболисты не годитесь

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 30 октября 2018, 21:13

      Авно, авно. Нева чемпион.)))

      0
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      Рейтинг: +1712

      Sviro 30 октября 2018, 18:51

      А где кухня? Что молчит, стихи не пишет?

      1
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      Рейтинг: +52

      artur 10 30 октября 2018, 15:30

      Только Зидан может,но он *** ложил на ваш спартак)))

      1
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 30 октября 2018, 14:53

      Очень жаль ... Рубин отскочил. Мертвый рубин курбана, беги - бей на бухалова. Дурачок Спартаку залетел. Ужас.

      0
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      Рейтинг: +887

      sined1951 30 октября 2018, 14:17

      Не пойму болел Спартака. То не стеснялись поливать Карреру грязью при неудачных играх, а теперь превозносят до небес. В качестве козла отпущения выбрали теперь Глушакова. В 2012 году в Ман Сити "задурил" ведущий форвард Карл Тевес, просидел больше половины сезона на лавке, и все равно клуб стал чемпионом Англии. Глушаков явно не Карл Тевес, он не играет решающей роли в игре Спартака и тем более не может быть причиной отставки тренера. Об отставке Карреры заговорили в конце прошлого сезона, но видно дали ему еще шанс. Команда явно не прибавляла в этом сезоне, вот руководство и попросило его на выход. А Глушаков и Ещенко-это для тупых и неграмотных.

      1
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      Рейтинг: +412

      Боцман52 > sined1951 30 октября 2018, 14:56

      Ну как раз в конце прошлого сезона Глушаков и начал плести интриги. То не играл потому, что новый контракт не устраивал, то тренер перестал нравиться. А психологический разлад в команде может надолго выбить из колеи. Тем более игроки не экстра класса. Они должны гореть на поле, только тогда будет что то получаться. А тут еще и Промеса (зажигалку) продали.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 30 октября 2018, 09:23

      Как же больно наблюдать за мучениями родной команды.... Спасибо тебе кэп, теперь тебе везде почёт и уважение! Но ничего, молодые обнадёживают, чемпионы тоже вряд ли за полтора года разучились играть, главное поставить правильного тренера и поправить психологическое состояние.

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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 30 октября 2018, 09:07

      Пока нет команды, есть набор игроков, половину которых надо менять.

      1
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      Рейтинг: +7402

      Старикан 30 октября 2018, 08:53

      Я бы назвал сегодняшний Спартак не командой, а сбродом! В игре ни мысли, ни логики, ни тактики никакой нет...играют кто во что горазд! Короче, всё гораздо печальнее, чем я предполагал...

      3
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      Рейтинг: +157

      ADD750 > Старикан 30 октября 2018, 10:30

      Согласен.. как бабы на базаре.. только интриги создавать умеют внитри клуба..
      А кричалка в сторону Глушака.. показывает всю сущность команды..

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      Рейтинг: +7402

      Старикан > ADD750 30 октября 2018, 10:37

      К сожалению всё так и есть!

      0
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 30 октября 2018, 07:38

      А что-то он прямо должен побеждать? Не Ливерпуль, не Ювентус.

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