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    Бельгия и Англия сыграли два ненужных матча. К формату ЧМ куча вопросов


    2.3
    Голосов: 24
    14.07.2018 18:51
    Нужно что-то менять.

    Мой знакомый – несчастный человек. Он покупал билеты на чемпионат мира вслепую и зарядил на праздник больше 150 тысяч рублей. Ради этого в мусорку пошли отпуск с девушкой, мебель в новую квартиру и свежее железо для компа. В итоге парню выпал один бодрейший матч (Испания – Марокко) и три откровенно позорных. Человек вживую наблюдал, как его деньгами сорят Франция с Данией и дважды Англия с Бельгией. Хотя в последнем случае подразумевалось рубилово за медали ЧМ.

    Часть претензий заслуженно летит к системе продажи билетов. Но поненавидеть лютые очереди с мертвыми серверами уже поздно (а если очень хочется – можно в другом месте). Сейчас речь о формате турнира, который в очередной раз и показательно обнажил в себе кучу косяков.

    Товарищеский третий тур

    Чемпионаты мира традиционно разжигают в первые пару недель. Люди знакомятся со сборными, переживают первые сенсации и кайфуют от новых форм. А потом наступает крайне странный третий тур. При худшем сценарии к этому моменту все превращается в огромный товарняк для удовлетворения запасных. При лучшем – в парочке групп еще живет интрига, но даже она не гарантирует шоу и резню.

    В этот раз по-настоящему повезло только с дерзостью Ирана и Марокко, провалом Германии и спасением Аргентины. Относительно – с отскоком Японии за счет желтых карточек. Но последний кейс будоражил лишь новизной, а в оставшейся половине случаев зрители страдали от скуки или откровенного хамства (Франция и Дания). Непозволительная роскошь для главного турнира планеты.

    text

    Публикация от text (@jollybuggy)

    Подобный цирк происходил на каждом ЧМ с текущим форматом и непонятно, почему FIFA не реагирует на очевидную проблему. Тем более решение плавает на поверхности: сократить каждую группу на одну команду, оставив две квоты в плей-офф для тройки. Тогда каждый матч на стартовом этапе по умолчанию превратится в смертоносный. Плюс можно поиграться с количеством сборных, сделав турнир элитарнее или более глобальным.

    Готовая сетка плей-офф

    В первой очной игре на ЧМ англичане и бельгийцы выпустили резерв. При этом запасные не особо старались – ко встречам квартета G выяснились все выгодные и невыгодные сценарии плей-офф. Вторая команда группы попадала Японию/Колумбию, и победитель этой 1/8 финала выскакивал на лучшего в паре Швеция – Швейцария. А до потенциального полуфинала из записных грандов могла дойти лишь Испания. Иными словами, с большой вероятностью специальное поражение в группе дарило путь до главного матча в обход фаворитов. Англия его добилась. На деле расклад сил получился другим, но факт остается фактом. При жеребьевке такой фигни не было.

    Матч за третье место

    «Сейчас мы переживаем боль поражения – никто не хочет выходить на следующий матч». После хорватов Гарет Саутгейт признался, что на бронзовые медали команде более-менее плевать. Так и вышло: оптимальный состав бельгийцев отвозил англичан с Филом Джонсом, Делфом, Дайером и Лофтусом-Чиком. Просто для Бельгии третье место значило гораздо больше – парни спасают страну от распада.

    Это стандартная история для чемпионатов мира. В прошлый раз на утешительный матч забили униженные в полуфинале бразильцы. Не помогли ни родные трибуны, ни религиозный статус футбола для пентакампеонов. УЕФА давно отказалась от розыгрыша бронзы на Евро. И от этого не страдает никто.

    Выход из группы по карточкам

    Сенегал вылетел из группы из-за количества желтых. В остальном у африканцев и сборной Японии совпали все показатели. Дело шло к монеточке, но перед жеребьевкой внедрили индикатор сильнейшего по принципу честной игры. Пока словосочетание Fair Play где-либо в футболе приносит только абсурд. Потому что трансферы Мбаппе и Неймара в «ПСЖ» почему-то можно не посчитать. И потому что японцы выдали вот такую карту передач в последние 16 минут против Дании.

    Самое обидное в этой ситуации не стыдное поведение азиатской команды. А то, что судьи задают разный уровень жесткости и рубеж для карточек в каждом отдельном матче. И хотя FIFA дала установку не показывать желтые по поводу и без, полностью контролировать этот фактор невозможно. В прошлом сезоне Марк Гейгер давал 4,65 ЖК в среднем за матч – 2 штуки на счету Сенегала. У Дженни Сиказве 3,12 (он работал Япония – Польша). Честнее спичку тянуть.

    «Покидать чемпионат мира вот так – особенно больно» (Алиу Сиссе, главный тренер Сенегала)

    Сборная Бельгии спасает страну от распада

    Один из лидеров этой Хорватии отказался от сборной прямо посреди ЧМ. Теперь его ненавидят

    Телеграм горе-автора

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталья Кондратенко, Globall Look Press
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 24
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 июля 2018, 05:03

      А с другой стороны вышли бы немцы к примеру со 2 места пройди испанцы наших то и сетка была бы не такой слабой так что это больше заслуга тех кто прошел дальше и проблема топов да и как то хорватов бельгийцев слабыми не назовешь

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      Рейтинг: +997

      egrrr 15 июля 2018, 11:20

      Нужно менять, однозначно. Нужно менять бомбардиру своих писак. Пишут бред всякий!!!

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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 июля 2018, 10:40

      Да всё зашибись! Пилы, распилы, сливы, объективы - всех всё устраивает! "Просто футбол мёртв, а мы ещё нет..."

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      Рейтинг: +545

      kachan63 15 июля 2018, 10:40

      А вообще, зачем эти группы? Проще провести одну-единственную жеребьёвку и начинать с 1/16 финала, далее - 1/8 и т.д. до финала.

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      Рейтинг: +115

      anomalist > kachan63 15 июля 2018, 12:53

      На ЧМ 64 команды, на следующем будет ещё больше.
      Проще проводить по швейцарской системе, собрать "группы" по 8 команд, жеребьёвкой составить первые пары, а потом играть до трёх побед - для выхода, трёх поражений - для вылета, команды 1-0 играют между собой, 0-1 также и тд

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 июля 2018, 08:40

      Смотря что понимать под "форматом". Общая схема проведения отличная, устоявшаяся десятилетиями. Вопрос, скорее, в нескольких, мелких, но очень важных, правилах.
      1. Жеребьёвка должна быть, как в еврокубках, только на одну стадию вперёд, после окончания матчей. Что это за фигня, когда команды наперёд могут просчитать с кем им удобней когда и как сыграть??? Они в ФИФА там с дуба рухнули, или это решение кто-то проплатил/протолкнул? Тогда бы не было товарняков в 3-м раунде группового этапа, когда не знаешь, кто тебе попадётся.
      2. Директивы судьям. Вторая бредовая идея. Никаких директив вообще не должно быть, а уж тем более, таких, что не давать карточки до последнего. Это только увеличивает грубость и неспортивное поведение на поле, и на таких судей, что забыли свои картонки в кармане, смотреть тошно.
      3. Правило фэйр-плей странное, тут ничего не скажешь. Нужно придумать что-то более адекватное. Это же не сложно. Подобные вопросы, к стати, можно выносить на общее голосование футболистов и/или тренеров, чиновников, вот как голосуют за ЗМ, почему бы так большинством не проголосовать за некоторые поправки. А то сели там в ФИФА за закрытыми дверями нарешали, а потом вывали эту кучу на общественность.
      Матч за 3 место получился нормальным. Не вижу причин отменять его. Комментатор сказал, что с 80-х годов на ЧМ в матче за 3 место не забивалось менее, чем 3 мяча. В этот раз хоть серия прервалась, но 2-0 и атакующий футбол - это нормально. Команды уже мало чем рискуют и играют открыто, поэтому такие игры зрелищнее, чем плей-офф на вылет.

      4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 июля 2018, 08:22

      Чем автору не понравился вчерашний матч? В первом тайме было немало моментов, во втором так и вовсе англичане чуть было не сравняли, но все таки пропустили в конце. Матч получился хороший.
      В остальном содержании этой статьи можно согласится, особенно про жеребьевку плей-офф, но здесь только есть своё НО - такую жеребьевку ведь FIFA не случайно придумала, а чтобы две команды из одной группы не встретились до финала.

      1
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      Рейтинг: +84

      А Бубнов 15 июля 2018, 08:09

      +++

      -1
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 15 июля 2018, 07:39

      а если после выхода из группы опять жеребьёвка ,тогда не угадаешь на кого попадёшь это моё сугубо личное мнение и тогда у мене сильных команд больше шансов будет попасть в финал

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 июля 2018, 01:59

      Так себе предложеньице... Меньше матчей в группе, больше цена ошибки, больше осторожного и закрытого футбола, о какой более красивой игре здесь идёт речь? Бред... Да и матч за 3-е место, это тоже хороший шанс выиграть медальку. Выиграть, выгрызть, заслужить и т.п.. А то что у кого-то типо не хватает мотивации в матче за 3-е место, КАРЛ!!! ЧЕМПИОНАТА МИРА!!! Так это его собственные проблемы и зажравшесть... К слову, англичанам в этом турнире крайне повезло с группой и сеткой... В других раскладах, они получить возможность сыграть за ту же самую бронзу ещё лет 20-30 точно не смогут...

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      Рейтинг: +38

      vodia_punk 15 июля 2018, 00:05

      автор, рдеточка неумная, именно три игры дают командам право на ошибку. разогрев. иначе проще олимпийскую ситему на вылет и не париться.
      по карточкам вообще оленьи выводы. лучше спички тянуть....
      и матч за третье. вы, автор, точно страдаете какой-то мозговой болезнью, матч для многих команд и болельщиков, лишний раз поболеть, посмотреть и выяснить наверняка кто третий а кто четвёртый.
      вам, автор, шаурму продавать на базарах и рассказывать подобные мнения.

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