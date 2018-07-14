Бельгия и Англия сыграли два ненужных матча. К формату ЧМ куча вопросов

Нужно что-то менять.

Мой знакомый – несчастный человек. Он покупал билеты на чемпионат мира вслепую и зарядил на праздник больше 150 тысяч рублей. Ради этого в мусорку пошли отпуск с девушкой, мебель в новую квартиру и свежее железо для компа. В итоге парню выпал один бодрейший матч (Испания – Марокко) и три откровенно позорных. Человек вживую наблюдал, как его деньгами сорят Франция с Данией и дважды Англия с Бельгией. Хотя в последнем случае подразумевалось рубилово за медали ЧМ.

Часть претензий заслуженно летит к системе продажи билетов. Но поненавидеть лютые очереди с мертвыми серверами уже поздно (а если очень хочется – можно в другом месте). Сейчас речь о формате турнира, который в очередной раз и показательно обнажил в себе кучу косяков.

Товарищеский третий тур

Чемпионаты мира традиционно разжигают в первые пару недель. Люди знакомятся со сборными, переживают первые сенсации и кайфуют от новых форм. А потом наступает крайне странный третий тур. При худшем сценарии к этому моменту все превращается в огромный товарняк для удовлетворения запасных. При лучшем – в парочке групп еще живет интрига, но даже она не гарантирует шоу и резню.

В этот раз по-настоящему повезло только с дерзостью Ирана и Марокко, провалом Германии и спасением Аргентины. Относительно – с отскоком Японии за счет желтых карточек. Но последний кейс будоражил лишь новизной, а в оставшейся половине случаев зрители страдали от скуки или откровенного хамства (Франция и Дания). Непозволительная роскошь для главного турнира планеты.

text Публикация от text (@jollybuggy) 26 Июн 2018 в 9:32 PDT

Подобный цирк происходил на каждом ЧМ с текущим форматом и непонятно, почему FIFA не реагирует на очевидную проблему. Тем более решение плавает на поверхности: сократить каждую группу на одну команду, оставив две квоты в плей-офф для тройки. Тогда каждый матч на стартовом этапе по умолчанию превратится в смертоносный. Плюс можно поиграться с количеством сборных, сделав турнир элитарнее или более глобальным.

Готовая сетка плей-офф

В первой очной игре на ЧМ англичане и бельгийцы выпустили резерв. При этом запасные не особо старались – ко встречам квартета G выяснились все выгодные и невыгодные сценарии плей-офф. Вторая команда группы попадала Японию/Колумбию, и победитель этой 1/8 финала выскакивал на лучшего в паре Швеция – Швейцария. А до потенциального полуфинала из записных грандов могла дойти лишь Испания. Иными словами, с большой вероятностью специальное поражение в группе дарило путь до главного матча в обход фаворитов. Англия его добилась. На деле расклад сил получился другим, но факт остается фактом. При жеребьевке такой фигни не было.

Матч за третье место

«Сейчас мы переживаем боль поражения – никто не хочет выходить на следующий матч». После хорватов Гарет Саутгейт признался, что на бронзовые медали команде более-менее плевать. Так и вышло: оптимальный состав бельгийцев отвозил англичан с Филом Джонсом, Делфом, Дайером и Лофтусом-Чиком. Просто для Бельгии третье место значило гораздо больше – парни спасают страну от распада.

Это стандартная история для чемпионатов мира. В прошлый раз на утешительный матч забили униженные в полуфинале бразильцы. Не помогли ни родные трибуны, ни религиозный статус футбола для пентакампеонов. УЕФА давно отказалась от розыгрыша бронзы на Евро. И от этого не страдает никто.

Выход из группы по карточкам

Сенегал вылетел из группы из-за количества желтых. В остальном у африканцев и сборной Японии совпали все показатели. Дело шло к монеточке, но перед жеребьевкой внедрили индикатор сильнейшего по принципу честной игры. Пока словосочетание Fair Play где-либо в футболе приносит только абсурд. Потому что трансферы Мбаппе и Неймара в «ПСЖ» почему-то можно не посчитать. И потому что японцы выдали вот такую карту передач в последние 16 минут против Дании.

twit text — Basynin Nikita (@basnikkon) July 14, 2018

Самое обидное в этой ситуации не стыдное поведение азиатской команды. А то, что судьи задают разный уровень жесткости и рубеж для карточек в каждом отдельном матче. И хотя FIFA дала установку не показывать желтые по поводу и без, полностью контролировать этот фактор невозможно. В прошлом сезоне Марк Гейгер давал 4,65 ЖК в среднем за матч – 2 штуки на счету Сенегала. У Дженни Сиказве 3,12 (он работал Япония – Польша). Честнее спичку тянуть.

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