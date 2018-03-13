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    Билеты на ЧМ-2018 снова продаются. Очереди – сумасшедшие


    4
    Голосов: 8
    13.03.2018 18:00
    На Россию и Аргентину почти не купишь, на Панаму – без проблем.

    Первый этап продажи билетов на ЧМ-2018 состоял из двух частей: с 14 сентября по 12 октября – путем случайной жеребьевки, с 16 по 28 ноября – в порядке очереди.

    Второй этап такой же: по жеребьевке с 5 декабря по 31 января, а в порядке очереди с 13 марта по 3 апреля.

    Последний этап будет уже с 18 апреля и до конца турнира.

    Сегодня с 12 часов дня по московскому времени продажи билетов были возобновлены. Люди вставали в очередь. Кому-то удалось проскочить через полчаса, кому-то везло гораздо меньше.

    Например, вот так выглядят сразу несколько часов ожидания.

    Пока ждешь, можно было периодически обновлять таблицу наличия билетов. Как накануне сообщила ФИФА, на финал и игру Аргентина – Исландия билетов нет.

    При изучении таблицы оказалось, что не только на эти два матча билеты недоступны. Со временем исчезли варианты покупок любых билетов (даже самых дорогих) на игры:

    • Португалия – Испания, в Сочи
    • Перу – Дания, в Саранске
    • Германия – Мексика, в Москве
    • Россия – Египет, в Санкт-Петербурге
    • Франция – Перу, в Екатеринбурге
    • Аргентина – Хорватия, в Нижнем Новгороде
    • Германия – Швеция, в Сочи
    • Бразилия – Коста-Рика, в Санкт-Петербурге
    • Южная Корея – Мексика, в Ростове-на-Дону
    • Польша – Колумбия, в Казани
    • Уругвай – Россия, в Самаре
    • Дания – Франция, в Москве
    • Австралия – Перу, в Сочи
    • Нигерия – Аргентина, в Санкт-Петербурге
    • Сербия – Бразилия, в Москве
    • Мексика – Швеция, в Екатеринбурге
    • Англия – Бельгия, в Калининграде
    • 1/8 финала 1B – 2A, в Москве
    • 1/8 финала 1H – 2G, в Москве
    • четвертьфинал, в Сочи
    • оба полуфинала, в Москве и Санкт-Петербурге

    Периодически варианты покупок билетов на какие-то из этих матчей вдруг появлялись. По-видимому, так будет и дальше, поэтому даже если вы не приобрели билеты на желаемые матчи, в любом случае надо пробовать заходить снова. Вероятно, какие-то из них будут вброшены.

    Из любопытного:

    • Португалия – Марокко (Москва) – остались лишь билеты первой категории, но на них низкий спрос
    • Саудовская Аравия – Египет (Волгоград) – высокий спрос на билеты категории 1-3
    • Хорватия – Нигерия (Калининград), Тунис – Англия (Волгоград), Нигерия – Исландия (Волгоград), Южная Корея – Германия (Казань) – низкий спрос на эти матчи. Нет билетов четвертой категории, но с первой по третью – приобрести можно.
    • Панама – Тунис (Саранск) – самый доступный матч. Билеты с 1 по 4 категорию обозначены зеленым цветом, что обозначает «высокую доступность». Причем это единственный матч, где все билеты – «зеленые». Но тут, пожалуй, и нет никакой неожиданности.

    Вся информация выше – по состоянию на 18:00 мск 13 марта. Ситуация очень быстро меняется.

    Желающих купить билеты оказалось так много, что на это даже отреагировала ФИФА в твиттере – с извинениями за проблемы.

    Расскажите в комментариях, как ваши успехи? И приобрели ли вы билеты на ЧМ-2018 раньше?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФИФА
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии39
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 20 марта 2018, 22:41

      Иностранцам - самый дешевый билет 105$
      Государство прохлопало стадион ,,Крестовский,,
      Но все еще поправимо ,не русичи,так закордонники пополнят ,,путинскую казну,,
      Вот Мудьковский соскочил с пирога))))

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 15 марта 2018, 05:49

      планировал одни матчи - по факту пока дождался очереди - билетов уже не было. Пришлось выбирать из того что есть и даже менять маршрут следования по городам. Хотел Питер (Россия-Египет) и Нижний (Аргентина-Хорватия), пришлось взять Казань (Франция-Австралия, 3 кат), Нижний (Швеция - Корея, 3 кат, просто потому что все равно еду в Нижний к друзьям, а других билетов не было) и Москва (Португалия - Марокко, 1 кат). Пока договаривался с жабой о билете на матч открытия 2 категории, остались уже только 1-й категории, а 33 тыс. - это перебор, у меня все билеты на 25 тыс вышли. Письмо пришло только вчера ночью, т.е. примерно через 25 часов после оплаты. Так что пусть матчи не топовые - но самое главное, что такое величайшее событие не пройдет мимо меня, ведь потом посетить ЧМ в любой другой стране будет гораздо проблематичнее и дороже

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 14 марта 2018, 22:45

      Вчерась пытался зайти на сайт с полудня... не пустил фифайный шайтан... удалось попасть уже ближе к вечеру... билетов хрен... уже спать собирался и... о чудо: нарисовались билеты на матчи в Питер... купил на всю пенсию 2 билета на 1/8 на 3 июля... рад до жопы...

      3
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Старикан 15 марта 2018, 01:42

      Искренне рад за тебя.
      Обидно,что в России декларируют одно,
      а на деле пропуск на праздник футбола ,
      превращается в пытку....Удачи тебе удачливый!

      0
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      Рейтинг: +24

      vindetto > Старикан 15 марта 2018, 01:48

      Вы бы ОСАГО попробовали застраховать, вот где удача! А билеты это так, детские игрушки.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > alex1951 15 марта 2018, 22:02

      Спасибо тебе добрый человек!

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан > vindetto 15 марта 2018, 22:34

      На мой "Беларусь" АСАГА не нужна...

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 марта 2018, 19:52

      повезло вчера -выхватил португалия -испания ...
      на полуфинал 3 раза пытался и неудачно...

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 14 марта 2018, 13:25

      Если дурачок Бо и дальше будет мудить и ,,заводить,,
      общество (Борис Джонсон),то глядишь мы Англию шиш увидим ,а это
      узловой матч в Калининграде ENGLAND : BELGIUM и кто вернет нам с другом и остальным страдальцам дэнги?
      Для нас это 2*100 евро,херня конечно ,но нажратся хватит))))

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 14 марта 2018, 13:00

      подскажите, оформил успешную заявку на Тунис-Англия. Деньги с карты сняли. Пришло уведомление сразу же, что "Вам распределены все заявленные билеты" - это значит что что билеты уже куплены?! как уточнить? должно ли на почту прийти подтверждение?!

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      Рейтинг: +807

      jet andy > ruverzema29rus 14 марта 2018, 13:22

      Если оплачены, то статус заявки должен смениться. Посмотрите на сайте билетов ФИФА в разделе Мои заявки.

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > jet andy 14 марта 2018, 13:41

      Статус заявки -"Успешно". Внизу написано -"Вам распределены все заявленные билеты". Но на почту ничего не пришло!

      0
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      Рейтинг: +807

      jet andy > ruverzema29rus 14 марта 2018, 14:02

      Подождите, видимо придет в ближ время. Мне письмо с реквизитами через 11 часов пришло, а кому-то еще позже.

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > jet andy 14 марта 2018, 15:30

      а можно узнать что за реквизиты?! мне аж тревожно стало!

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      Рейтинг: +807

      jet andy > ruverzema29rus 14 марта 2018, 16:34

      После бронирования билета приходит письмо с подтверждением и запросом на оплату которое содержит номер счета на который нужно перевести деньги чтобы оплатить билет.

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      Рейтинг: +807

      jet andy > ruverzema29rus 19 марта 2018, 12:47

      Вам подтверждение в итоге пришло на почту?
      Мне вот например не пришло еще, хотя оплатил 14 числа.

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > jet andy 20 марта 2018, 08:27

      ДА ПРИШЛО. РОВНО ЧЕРЕЗ 48 ЧАСОВ

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      Рейтинг: +807

      jet andy > ruverzema29rus 22 марта 2018, 11:54

      Вот теперь я начинаю волноваться, потому что мне до сих пор не пришло. При том что статус заявки сменился почти сразу.

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      Рейтинг: +807

      jet andy 14 марта 2018, 12:58

      Вчера в 12.20 я уже зашел и кинул два тикета на матч Аргентина - Нигерия в корзину, но когда надо было вводить личные данные язык сменился на английский и я с дуру нажал "сменить на русский" и меня отбросило назад и билеты исчезли из корзины. Тут же пытаюсь снова забронировать, но билетов этой категории на этот матч уже нет в продаже, и вообще ни на какой на стадион СПб. Я уже думал что круто обломался и ни видать мне мундиаля, тыкал минут 20, и о чудо, я смог купить один билет на Аргентину всего за 1280! Походу один из последних взял на эти места.

      0
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      Рейтинг: +254

      Dinamikk 14 марта 2018, 10:41

      Встал в очередь в 12, в 18.30 пустило. Билетов уже нет! Как всегда у нас все через одно место.
      Похоже у барыг будут адские цены

      1
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      Рейтинг: +13

      ToNiK3000 14 марта 2018, 08:54

      Всем привет я из Нижнего Новгорода. Повезло ещё на 1-м этапе продаж в порядке очереди, простоял всего 1:30 и зашел на сайт. Сайт ФИФА работал с большими "ТОРМОЗАМИ" ! Купил тогда на 4 матча ещё до жеребьевки,потом приятно был удивлён: г. Саранск(Перу:Дания) 2 билета - 3 категории; г. Н. Новгород (Аргентина:Хорватия) 1 билет - 2 категория; г. Н. Новгород (Англия:Панама) 1 билет - 2 категория и г. Н. Новгород (Швейцария:Коста-Рика) 2 билета - 2 категория !!!
      Вчера повезло меньше ! Стоял в очереди с 12:00, на сайт попал только 19:30 ! Хотел купить на 1/8 и 1/4 финалов.Получилось только в г. Казань 1/8 финала (1С:2D) 1 билет - 1 категория ! Билеты на некоторые матчи ещё оставались, в основном в городах в не центра (Екатеринбург,Калининград,Ростов,Самара, Саранск,Волгоград) ! Москва, Питер и Сочи, билетов на групповой этап и 1/8 и 1/4 финалов уже не было ни на какие матчи !!!
      Считаю что такое событие у Нас в Стране проходит не каждый год !!! Поэтому побывать хотя бы на одном матче нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!

      3
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 14 марта 2018, 07:40

      В USA еще до жеребьевки на любой матч можно было купить без проблем, думаю как и во многих странах.
      Билеты продают частями - МАРКЕТИНГ - повышают ажиотаж.
      Билеты - это дорогой продукт, который рассчитан на тех, кто готов платить, в России таких меньше, чем в остальном мире.
      Дешевые билеты - это промо акция, так что если купил, считай повезло, рассказал всем об этом.
      Все умрут, а маркетологи останутся!

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