Билеты на ЧМ-2018 снова продаются. Очереди – сумасшедшие

Первый этап продажи билетов на ЧМ-2018 состоял из двух частей: с 14 сентября по 12 октября – путем случайной жеребьевки, с 16 по 28 ноября – в порядке очереди.
Второй этап такой же: по жеребьевке с 5 декабря по 31 января, а в порядке очереди с 13 марта по 3 апреля.
Последний этап будет уже с 18 апреля и до конца турнира.
Сегодня с 12 часов дня по московскому времени продажи билетов были возобновлены. Люди вставали в очередь. Кому-то удалось проскочить через полчаса, кому-то везло гораздо меньше.
Например, вот так выглядят сразу несколько часов ожидания.
Пока ждешь, можно было периодически обновлять таблицу наличия билетов. Как накануне сообщила ФИФА, на финал и игру Аргентина – Исландия билетов нет.
При изучении таблицы оказалось, что не только на эти два матча билеты недоступны. Со временем исчезли варианты покупок любых билетов (даже самых дорогих) на игры:
- Португалия – Испания, в Сочи
- Перу – Дания, в Саранске
- Германия – Мексика, в Москве
- Россия – Египет, в Санкт-Петербурге
- Франция – Перу, в Екатеринбурге
- Аргентина – Хорватия, в Нижнем Новгороде
- Германия – Швеция, в Сочи
- Бразилия – Коста-Рика, в Санкт-Петербурге
- Южная Корея – Мексика, в Ростове-на-Дону
- Польша – Колумбия, в Казани
- Уругвай – Россия, в Самаре
- Дания – Франция, в Москве
- Австралия – Перу, в Сочи
- Нигерия – Аргентина, в Санкт-Петербурге
- Сербия – Бразилия, в Москве
- Мексика – Швеция, в Екатеринбурге
- Англия – Бельгия, в Калининграде
- 1/8 финала 1B – 2A, в Москве
- 1/8 финала 1H – 2G, в Москве
- четвертьфинал, в Сочи
- оба полуфинала, в Москве и Санкт-Петербурге
Периодически варианты покупок билетов на какие-то из этих матчей вдруг появлялись. По-видимому, так будет и дальше, поэтому даже если вы не приобрели билеты на желаемые матчи, в любом случае надо пробовать заходить снова. Вероятно, какие-то из них будут вброшены.
Из любопытного:
- Португалия – Марокко (Москва) – остались лишь билеты первой категории, но на них низкий спрос
- Саудовская Аравия – Египет (Волгоград) – высокий спрос на билеты категории 1-3
- Хорватия – Нигерия (Калининград), Тунис – Англия (Волгоград), Нигерия – Исландия (Волгоград), Южная Корея – Германия (Казань) – низкий спрос на эти матчи. Нет билетов четвертой категории, но с первой по третью – приобрести можно.
- Панама – Тунис (Саранск) – самый доступный матч. Билеты с 1 по 4 категорию обозначены зеленым цветом, что обозначает «высокую доступность». Причем это единственный матч, где все билеты – «зеленые». Но тут, пожалуй, и нет никакой неожиданности.
Вся информация выше – по состоянию на 18:00 мск 13 марта. Ситуация очень быстро меняется.
Желающих купить билеты оказалось так много, что на это даже отреагировала ФИФА в твиттере – с извинениями за проблемы.
twit text
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 13 марта 2018 г.
Расскажите в комментариях, как ваши успехи? И приобрели ли вы билеты на ЧМ-2018 раньше?