Билеты на ЧМ-2018 снова продаются. Очереди – сумасшедшие

На Россию и Аргентину почти не купишь, на Панаму – без проблем.

Первый этап продажи билетов на ЧМ-2018 состоял из двух частей: с 14 сентября по 12 октября – путем случайной жеребьевки, с 16 по 28 ноября – в порядке очереди.

Второй этап такой же: по жеребьевке с 5 декабря по 31 января, а в порядке очереди с 13 марта по 3 апреля.

Последний этап будет уже с 18 апреля и до конца турнира.

Сегодня с 12 часов дня по московскому времени продажи билетов были возобновлены. Люди вставали в очередь. Кому-то удалось проскочить через полчаса, кому-то везло гораздо меньше.

Например, вот так выглядят сразу несколько часов ожидания.

Пока ждешь, можно было периодически обновлять таблицу наличия билетов. Как накануне сообщила ФИФА, на финал и игру Аргентина – Исландия билетов нет.

При изучении таблицы оказалось, что не только на эти два матча билеты недоступны. Со временем исчезли варианты покупок любых билетов (даже самых дорогих) на игры:

Португалия – Испания, в Сочи

Перу – Дания, в Саранске

Германия – Мексика, в Москве

Россия – Египет, в Санкт-Петербурге

Франция – Перу, в Екатеринбурге

Аргентина – Хорватия, в Нижнем Новгороде

Германия – Швеция, в Сочи

Бразилия – Коста-Рика, в Санкт-Петербурге

Южная Корея – Мексика, в Ростове-на-Дону

Польша – Колумбия, в Казани

Уругвай – Россия, в Самаре

Дания – Франция, в Москве

Австралия – Перу, в Сочи

Нигерия – Аргентина, в Санкт-Петербурге

Сербия – Бразилия, в Москве

Мексика – Швеция, в Екатеринбурге

Англия – Бельгия, в Калининграде

1/8 финала 1B – 2A, в Москве

1/8 финала 1H – 2G, в Москве

четвертьфинал, в Сочи

оба полуфинала, в Москве и Санкт-Петербурге

Периодически варианты покупок билетов на какие-то из этих матчей вдруг появлялись. По-видимому, так будет и дальше, поэтому даже если вы не приобрели билеты на желаемые матчи, в любом случае надо пробовать заходить снова. Вероятно, какие-то из них будут вброшены.

Из любопытного:

Португалия – Марокко (Москва) – остались лишь билеты первой категории, но на них низкий спрос

Саудовская Аравия – Египет (Волгоград) – высокий спрос на билеты категории 1-3

Хорватия – Нигерия (Калининград), Тунис – Англия (Волгоград), Нигерия – Исландия (Волгоград), Южная Корея – Германия (Казань) – низкий спрос на эти матчи. Нет билетов четвертой категории, но с первой по третью – приобрести можно.

Панама – Тунис (Саранск) – самый доступный матч. Билеты с 1 по 4 категорию обозначены зеленым цветом, что обозначает «высокую доступность». Причем это единственный матч, где все билеты – «зеленые». Но тут, пожалуй, и нет никакой неожиданности.

Вся информация выше – по состоянию на 18:00 мск 13 марта. Ситуация очень быстро меняется.

Желающих купить билеты оказалось так много, что на это даже отреагировала ФИФА в твиттере – с извинениями за проблемы.

twit text — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 13 марта 2018 г.

Расскажите в комментариях, как ваши успехи? И приобрели ли вы билеты на ЧМ-2018 раньше?