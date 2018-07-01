Самый важный матч России. Ожидания тут

Главное из атмосферы вокруг игры

17:00 Погнали! Все переходим в онлайн матча или в нашу группу вк

16:44 Мы тут ниже писали, что Россия никогда не выигрывала у Испании. Вот ответный факт: Испания никогда не выигрывала у хозяев ЧМ.

ЧМ-1934. Проиграли Италии (0:0 и 0:1)

ЧМ-1950. Проиграли Бразилии (1:6)

ЧМ-2002. Проиграли Южной Кореи (0:0 пен 3:5)

16:38 ФИФА раздает журналистам вот такие схемы. На них Головин указан как второй форвард. Хм-хм-хм.

16:25 Черчесов: «Мы готовились по своему плану, все тренировались в общей группе. Поэтому то, что планировали, выполнили. Поддержка болельщиков необходима, а в этой игре тем более. Поэтому рады, что стадион будет заполнен. Что в фан-зоне, что здесь, думаю, поддержка будет обеспечена.

Мы прекрасно знаем, что контроль мяча у испанцев не просто один из лучших, а лучший в мире. Они владеют мячом, стараются находить огрехи обороны, стараются учитывать особенности соперника. Поэтому, наверное, и сегодня они будут владеть мячом. Инициативу отдавать нельзя, а мячом пусть владеют – на здоровье».

16:04 Подъехала порция предыгровой красоты от нашего фотографа Наталии Кондратенко. Чебурашка из Благовещенска – особенный топ.

15:47 Составы!

Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Силва, Иско, Асенсио, Коста.

Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Жирков, Головин, Кузяев, Дзюба, Самедов.

15:35 Важные тексты об Испании, которые надо прочитать перед началом матча:

Все о скандале вокруг Хулена Лопетеги – тренера, которого уволили за день до начала ЧМ.

Колонка Никиты Басынина о том, что увольнение Лопетеги – верный ход.

Очень короткое, но очень крутое превью по Испании. Оттуда вы узнаете, например, что девушка Де Хеа выступала на «Евровидении», а настоящая фамилия Давида Силвы – Хименес.

«Кажется, я выхожу замуж за бразильца». Уютный репортаж из Сочи, где Испания сыграла первый матч этого ЧМ.

Экспресс-аналитика о том, что Испания удобнее Португалии. Обнадеживающе.

15:25 Это Маюх из Индии. Его мама обожает Валентину Терешкову и Юрия Гагарина. Поэтому он ходит вокруг стадиона с плакатом: «Смотри, Мама! Я нахожусь в стране твоего героя».

15:01 Брат Марио Фернандеса: «Россия изменила его жизнь. Я разговариваю с ним каждый день. Он говорит, что очень счастлив, что переезд в Россию был лучшим решением в его жизни. Русские очень хорошо к нему относятся. Они открыли для него все двери и позволили стать одним из них. Он всегда говорит, что нашел свое место в мире.

Честно говоря, мы никогда не думали, что он сыграет за сборную России. Но что я могу возразить? Его усердный труд вознагражден. Он тренируется и самостоятельно, делает упражнения дома, ведет себя как профессионал. Он прекратил выпивать. Он повзрослел, стал другим человеком».

14:56 За эти несколько часов мы встретили представителей беспредельного количества разных стран. Сейчас увидели даже Турцию и ... Тринидад и Тобаго!





14:36 А вот фанаты из Тулы. «Дзюба – это «Арсенал». Мы его воспитали», – говорят они. Спасибо им за это.





14:35 Давид Силва: «Мы знаем, что Россия умеет играть в глухой обороне».

14:26 Встретили милую немецкую пару. Говорят, после вылета сборной Германии остались поболеть за Россию.

14:14 Сейчас будет очень тревожный факт. Последний раз сборная Испании проигрывала два года назад – на Евро-2016. С тех пор ни одного провала ни в отборе на ЧМ, ни в товарищеских матчах, ни пока на самом ЧМ. Это 23 матча без поражений!

14:05 Давайте еще раз посмотрим, как мы играли с испанцами в ноябре. Они забили нам дважды с пенальти, а один – после флангового навеса. У нас особенно хороши были Смолов, который заштопал дубль, и Жирков.

13:53 Конный полицейский сам предложил иностранцу сфотографироваться. Тут только за. Приятно

13:45 Сегодня прогнозируют дождь. Поэтому ФИФА снимает традиционный запрет на зонты и разрешает брать их с собой. Только не зонты-трости. Ждем эффектных фоточек по этой теме после матча.

13:30 Так. Сейчас внимание. Плеханов занимается важным делом и находит красивых фанаток обеих сборных. Молодец, не зря работает. Смотрите:





13:20 Кстати, вчера на тренировке испанцев какое-то повреждение получил Жерар Пике. Сыграет или нет – пока неизвестно.

13:05 Наши фанаты дают очень короткое, но очень понятное интервью испанской прессе





12:50 Отец Алана Дзагоева сказал, что сын сыграет против Испании. Но в старте ли?

12:40 Артем Дзюба накануне выдал мотивационную речь: «Каждый из нас должен будет умереть на поле. На 95 минут, 100 минут, сколько нужно. Нужно будет вывернуть себя наизнанку, но чтобы был этот командный дух. В футболе, чем он и прекрасен, в определенный день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем не на свой максимум, а на 200-300 процентов, верю, что у нас будет шанс на исторический момент.

Главное – обернуть всю поддержку и эмоции в результат, показать неимоверную самоотдачу. Надеюсь, что футбольный бог будет за нас. Будет неплохо, если и госпожа удача будет за нас».



Верим!

12:30 Испанское ТВ делает большой сюжет со своими фанатами. Все фотографируются с какой-то местной звездой. Не знаем, кто это, но Плеханов на всякий случай отметился селфи. Приедет в Мадрид – будет хвастаться.





12:20 Немного статистики. Испания и Россия играли между собой 6 раз. Было так:



1998-й: Испания – Россия – 1:0

2004-й: Испания – Россия – 1:0

2006-й: Испания – Россия – 0:0

2008-й: Испания – Россия – 4:1

2008-й: Россия – Испания – 0:3

2017-й: Россия – Испания – 3:3



12:10 А вот пара из Китая. Он – за Испанию, она – за Россию.





12:04 Наш боевой корреспондент Александр Плеханов сейчас уже подтягивается в эпицентр событий. Пока он – около Красной площади. И весь основной движ тут создают иностранные фанаты. Многие из которых болеют сегодня за Россию. Все правильно делают.

Вот, например, бразилец, который уже выучил главную фанатскую тактику.

12:00 Всем привет. До главного матча десятилетия остается пять часов. В этом онлайне «Бомбардир» собирает все ключевые события, которые произойдут перед игрой. Задача на сегодня очень простая: вперед, Россия.