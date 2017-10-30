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Новый состав сборной России. Главные выводы

Снова без Денисова

Игорь Денисов – основной полузащитник лидирующего в РФПЛ «Локомотива», но Черчесов не вызывает его в сборную. Причина – в давнем конфликте между игроком и тренером: они разругались еще во время совместной работы в московском «Динамо». Обращает на себя внимание вызов Романа Зобнина. Полузащитник «Спартака» давно не выходил на поле из-за тяжелой травмы, но Черчесов все равно предпочел взять в команду неготового футболиста, чем Денисова.

Селихова нет, зато есть Габулов

Ветеран Владимир Габулов – любимчик Станислава Черчесова. Александр Селихов на 11 лет моложе и играет в Лиге чемпионов за «Спартак», что не мешает Черчесову по-прежнему брать в сборную Габулова. Это не такой и важный момент (защищать ворота в любом случае будет Акинфеев), но поощрить Селихова вызовом, особенно после «Севильи», было бы логично.

Дзагоев в списке

Алан очень много лечится и мало играет, но мы все еще надеемся, что он будет тащить команду. Вызов Дзагоева – абсолютно логичное решение, учитывая, что он в любой форме способен создать остроту у чужих ворот.

Рауш тоже в списке

Это очень приятно и правильно. Константин Рауш неплохо зарекомендовал себя в предыдущих товарняках и полностью заслужил вызов на матчи с топовыми соперниками. А вот наличие в команде Романа Нойштедтера сомнительно – есть подозрение, что в РФПЛ играют футболисты не хуже, чем защитник «Фенербахче».

Дзюба в пролете

Черчесов снова проигнорировал кандидатуру форварда «Зенита». Если так пойдет и дальше, то мы не увидим Дзюбу на чемпионате мира. Впрочем, пример Кокорина доказал: для вызова в сборную нападающему необходимо забивать. Придут голы – будет и возвращение Дзюбы в национальную команду.

***

Полностью список футболистов, вызванных на матчи против сборной Аргентины (11 ноября, Москва) и сборной Испании (14 ноября, Санкт-Петербург), выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Кельн»), Игорь Смольников («Зенит»).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Отметим, что список неокончательный, в нем могут произойти изменения.

Товарищеские матчи Денисов Игорь Акинфеев Игорь Габулов Владимир Дзюба Артем Дзагоев Алан Кокорин Александр Рауш Константин Нойштедтер Роман Зобнин Роман Селихов Александр Черчесов Станислав
Комментарии (46)
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ks75
1509370953
От такого принципа к комплектованию сборной ждать хороших результатов на турнире не стоит! Пролетим с позором! одна радость-выпеннут этого физрука
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chuvak591
1509371259
Задолбали уже, одних мудаков в сборную ставят тренерами....
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ArReal
1509373151
Черчесова пора гнать в шею вместе с его принципами и Гобуловым (землячество)
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vodomut
1509373392
очередной пшик перед ЧМ,вся надежда на мороз(соперники замерзнут)
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shahor
1509377933
А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь...
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АИН-27
1509382665
Я бы с выбором Черчесова согласился на 100%. Если б не Игорь Денисов! Пусть у него характер сложный, зато и уровень игры показывает высокий для РФПЛ. В России это на данный момент единственный чистокровный опорник: бойцовский дух, физически крепкий, лидерские качества, опыт игры на высоком уровне. Дзагоев и Головин больше в атаку. По Глушакову сложно сказать, лично для меня он более непредсказуем в плане стабильности. Зобнин молодец, но опыта пока что маловато. Остается Денисов. Без опоры нам на ЧМ делать нечего. Вспомним ЧЕ-2008, там опорником был Семак: опытный, работоспособный, лидер и капитан.
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rammax fcsm
1509383333
усатое, обосравшееся говно, когда же тебя вышвырнут из сборной?? Сколько раз ещё надо опозориться??
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polt
1509385172
ЧМ 18 - надежд нет! Уже и отставка Черчесова ничего не изменит. Время потеряно безвозвратно.
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Диктор
1509389648
Считаю что Селихов явно заслужил вызова в сборную,по остальному списку вопрос только один-где Шатов*?
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Spiridonovich
1509398380
Очередная ошибка Мутко в назначении тренером Черчесова. Кадры решают всё. Что решает Мутко, назначая то Слуцкого, то Черчесова, не понятно. Мы получили позор и унижение на ЧЕ, теперь нашу сборную ждёт оглушительный провал на ЧМ. Этот псевдо тренер опустил сборную на 65 место и приложит все усилия, чтобы она заняла круглое и красивое сотое место.
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