Новый состав сборной России. Главные выводы

Снова без Денисова

Игорь Денисов – основной полузащитник лидирующего в РФПЛ «Локомотива», но Черчесов не вызывает его в сборную. Причина – в давнем конфликте между игроком и тренером: они разругались еще во время совместной работы в московском «Динамо». Обращает на себя внимание вызов Романа Зобнина. Полузащитник «Спартака» давно не выходил на поле из-за тяжелой травмы, но Черчесов все равно предпочел взять в команду неготового футболиста, чем Денисова.

Селихова нет, зато есть Габулов

Ветеран Владимир Габулов – любимчик Станислава Черчесова. Александр Селихов на 11 лет моложе и играет в Лиге чемпионов за «Спартак», что не мешает Черчесову по-прежнему брать в сборную Габулова. Это не такой и важный момент (защищать ворота в любом случае будет Акинфеев), но поощрить Селихова вызовом, особенно после «Севильи», было бы логично.

Дзагоев в списке

Алан очень много лечится и мало играет, но мы все еще надеемся, что он будет тащить команду. Вызов Дзагоева – абсолютно логичное решение, учитывая, что он в любой форме способен создать остроту у чужих ворот.

Рауш тоже в списке

Это очень приятно и правильно. Константин Рауш неплохо зарекомендовал себя в предыдущих товарняках и полностью заслужил вызов на матчи с топовыми соперниками. А вот наличие в команде Романа Нойштедтера сомнительно – есть подозрение, что в РФПЛ играют футболисты не хуже, чем защитник «Фенербахче».

Дзюба в пролете

Черчесов снова проигнорировал кандидатуру форварда «Зенита». Если так пойдет и дальше, то мы не увидим Дзюбу на чемпионате мира. Впрочем, пример Кокорина доказал: для вызова в сборную нападающему необходимо забивать. Придут голы – будет и возвращение Дзюбы в национальную команду.

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Полностью список футболистов, вызванных на матчи против сборной Аргентины (11 ноября, Москва) и сборной Испании (14 ноября, Санкт-Петербург), выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Кельн»), Игорь Смольников («Зенит»).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Отметим, что список неокончательный, в нем могут произойти изменения.