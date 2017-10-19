Мбаппе снова бьет рекорды. Он стал еще круче

Килиан Мбаппе ворвался в нашу жизнь стремительно – на его первый гол за «Монако» в феврале 2016-го никто особо внимания не обратил, однако сезон-2016/17 стал поворотным – всего 31 гол, отличная игра в развеселом чемпионате Франции, решающие мячи «Боруссии» в четвертьфинале ЛЧ, гол Буффону в полуфинале, дебют в сборной. А затем и статус едва ли не самого дорогого игрока мира – вокруг 18-летнего парня расхаживали все гранды, планируя расстаться с сотней миллионов евро.

Никаких «Реала» и «Барселоны» в итоге не случилось, в АПЛ игрок тоже не попал. Мбаппе приобрел «ПСЖ», будто бы отвечая на негодование в мире о выкупе Неймара и ясно дав понять – ничего не стоит ваш ФФП, мы возьмем сверху еще и Мбаппе, чтобы лучшее атакующее трио мира (плюс Кавани) играло как раз в Париже.

Никаких вопросов с адаптацией не возникло – в первой игре за «ПСЖ» против «Метца» (5:1) Мбаппе забил, отличился он и первом туре ЛЧ. С той поры прошло пять недель – за это время француз смог снова лишь по разу отметиться голами в чемпионате и Лиге чемпионов. Ни о каком спаде тут и говорить не приходится. За восемь матчей в составе «ПСЖ» у Мбаппе девять очков по системе «гол плюс пас». Ассистировать у парня пока выходит даже лучше – пять пасов и четыре мяча.

Любопытно, что показатели среднего количества ударов по воротам у Мбаппе примерно равны в обоих турнирах, а с обостряющими передачами и дриблингом лучше пока выходит в Лиге чемпионов. В чемпионате форвард чаще теряет мячи, но притом собирает и больше фолов. Мерить по слабым «Селтику» и «Андерлехту», получившим от «ПСЖ» девять голов, едва ли стоит, но в двух важнейших матчах парижан против «Лиона» и «Баварии» Мбаппе смотрелся очень прилично – бил, раздавал, обводил в игре чемпионата, отметился голевой передачей в ЛЧ. По ударам, обводкам, голевым передачам Мбаппе входит в первую пятерку Лиги 1, и большего пока требовать от него сложно. Уже счастье, что он так здорово вписался в безумное парижское трио.

«Когда нам было 18, мы во взрослой команде осваивались неторопливо, а Мбаппе задает тон на уровне Лиги чемпионов в команде суперзвезд. Потрясающе!» – восторгался Рио Фердинанда. «Он будет новой мировой суперзвездой. Устрашающе хорош», – поразился Гари Линекер. Из страны, придумавшей футбол и считающей себя центром футбольной Вселенной, такие эпитеты в адрес чужаков услышишь редко. Звучали они в прошлом году, усилились же после уничтожения парижанами «Баварии», где Мбаппе как раз показал футбол мирового уровня.

Вчера Мбаппе побил слишком уж долго живший рекорд Патрика Клюйверта – голландец, еще до того как ему исполнилось 19 лет, забил семь голов в Лиге чемпионов. У француза уже восемь. До 19-летия еще два месяца – ровно половина группового этапа ЛЧ. Этот рекорд будет еще улучшен, множество других – побиты. Такую планку себе задал Мбаппе с самого начала.

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