Плохая сборная, трагедия Украины, героизм Месси. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Спартачи» налетели со спины и начали мочить всех без разбора». Он перенес жуткое избиение и сохранил любовь к футболу

Главная история недели. Болельщик «Зенита» пострадал от фанатов «Спартака» и получил инвалидность. У этого человека крутая коллекция шарфов, которую вы можете помочь пополнить.

У резерва «Барселоны» большие проблемы. Но он все еще очень крутой

«Барселона» известна крутой второй командой. Сейчас к ней есть много вопросов. Но на подходе к основе сразу несколько будущих европейских звезд.

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Зарабатывать на ставках можно. Наш эксперт Евгений Найданов проводит экскурсию по пути успеха. Этот материал поможет разобраться в ставочном мире.

Откуда взялся самый полезный игрок Германии. За ним будущее

Йозуа Киммих – главный игрок нового поколения немцев. Он обязательно приедет на чемпионат мира и будет важным футболистом в сборной Германии. Уход Карло Анчелотти из «Баварии» открывает Киммиху новые перспективы. Его уже сравнивают с Ламом. И не зря.

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Из Ильи Кутепова хотели сделать главного защитника сборной России и «Спартака». Ничего не получилось. Александр Плеханов раскритиковал Кутепова и вспомнил, что у сборной есть возможность вернуть Василия Березуцкого.

«Боли в спине такие, что было тяжело просто существовать». Играть в «Спартаке», но закончить карьеру в 21 год

Еще один футболист, которому помешали травмы. Михаил Бадяутдинов завершил карьеру в 21 год, а сейчас тренирует любителей. Он рассказал много интересного о своей новой жизни.

Хет-трик Месси вытащил Аргентину на ЧМ-2018. Чили и США в Россию не приедут

Удивительной ночью случилось сразу несколько крутых событий. Героический хет-трик Лионеля Месси, позорный вылет сборных США и Чили, а также чудо Панамы – обо всем этом мы рассказали подробно и интересно.

Как Украина пережила трагедию и пролетела мимо ЧМ-2018. Репортаж из Киева

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Россия не смогла выиграть у Ирана. Константин Рауш оказался лучшим игроком на поле. И позитива в целом это совсем не добавляет. Михаил Морозов проанализировал важный товарищеский матч сборной. Чемпионат мира уже скоро.

Футбол теперь отлично показывают в интернете. Телевизор больше не нужен

Facebook забирает себе АПЛ. «Сила ТВ» показывает чемпионат Испании. Интернет просто становится полезнее. Никита Щербаков разобрался в происходящем и нашел много достоинств у интернет-трансляций.