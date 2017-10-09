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    • Футбол теперь отлично показывают в интернете. Телевизор больше не нужен

    Футбол теперь отлично показывают в интернете. Телевизор больше не нужен


    2.3
    Голосов: 4
    09.10.2017 12:40
    Лучшие игры планеты теперь можно смотреть там же, где мы общаемся друзьями и лайкаем мемы.

    Facebook идет в спорт

    «Не исключено, что мы поборемся за право трансляций матчей АПЛ», − заявил недавно глава спортивного департамента социальной сети Facebook Дэн Рид. Менеджер допускает, что в следующем году интернет-платформа приобретет права на показ матчей самой крутой лиги в мире.

    Facebook уже экспериментировал со спортивными трансляциями. Например, его пользователи смотрели встречи по американскому футболу и некоторые игры НБА – они уже тестировались в рамках пробного показа. Также ведутся переговоры о приобретении прав на показы еще одной популярной лиги – MLB. Для полного списка осталось еще договориться с NHL.

    Заявление Рида не первый шаг компании в сторону европейского футбола. Весной внутри сети транслировался полуфинал Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом». Ту встречу посмотрели два с половиной миллиона человек. Теперь Примера отдает социальной сети пятничные игры.

    И Facebook – не единственная платформа, которая осваивает спортивный сегмент. Например, сервис Amazon Prime недавно купил эксклюзивные права на показ мужского тенниса в Великобритании. Также на этой площадке можно будет наблюдать за десятью матчами этого сезона NFL. А абоненты Amazon Prime в Германии и Австрии получат возможность смотреть матчи Бундеслиги (пусть и не в полном объеме), турниры Australian Open, Roland Garros, US Open, а также Зимние Олимпийские Игры в Корее. Такой пакет обойдется пользователю всего в пять евро в месяц.

    В это время всеми нами обожаемый Youtube ценится футбольными зрителями не только за пиратские трансляции матчей РФПЛ, но и за то, что там появляется действительно легальный контент. Так, компания BT Sport два года подряд транслировала финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на своем канале.

    Месси и Роналду в «Одноклассниках»

    В России интернет-трансляции футбола тоже вовсю развиваются. Недавно социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» получили эксклюзивные права на показ чемпионата Испании. Неизвестно, как сильно, но «Матч ТВ» наверняка уже пожалели, что так легко упустили Примеру. Для сравнения: последнее ЦСКА – «Спартак» посмотрели около 930 тысяч человек. Суммарно среднестатистическую трансляцию Примеры в рунете смотрят больше миллиона раз. А дебютный матч Василия Уткина после возвращения в комменторы («Барселона» − «Бетис) – больше полутора миллионов. Помимо него там работают Кирилл Дементьев и Владимир Стогниенко. И все это абсолютно бесплатно и в хорошем качестве.

    Все эти трансляции объединены под брендом «Сила ТВ». Планируется, что сетка спортивных показов будет расширяться. Помимо испанского футбола зрители уже могут наблюдать на интернет-канале за боями UFC − возможно, самого прогрессивного турнира мира.

    Телевизор умирает

    Спортивные трансляции так активно переезжают в интернет еще и потому, что люди все меньше хотят смотреть игры по телевизору. Например, последний Супербоул собрал самую низкую аудиторию за последние четыре года. Прошедший финал Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Сан-Хосе» и вовсе стал самым провальным с точки зрения зрительского интереса за последние десять лет. В свою очередь, рейтинги АПЛ тоже шатаются и падают – на 11% по сравнению с прошлым годом.

    Еще раз пролистаем вверх – Amazon Prime отобрал трансляции на британский теннис у Sky Sports (между прочим, у крутого медиа-магната). Учитывая, что рейтинги топовых британских спортивных событий также падают, логично, что телекомпании постепенно отказываются от менее прибыльных мероприятий. Меньше аудитории – меньше доход. В этот момент и вклинивается условный Facebook, который в прошлом году на одной рекламе заработал 20 миллиардов (!) долларов. При этом суммарная аудитория спортивных болельщиков в социальной сети – 650 миллионов. Пожалуй, это чересчур солидные аргументы, чтобы АПЛ отдала права на показ матчей именно Facebook. Во-первых, это поможет остановить падение рейтингов, а, во-вторых, что-то подсказывает, что вскоре интернет-платформы и платные сервисы смогут предложить не меньшие деньги за права, чем телекомпании.

    Даже если большая часть контента в итоге окажется платной (даже тот же Youtube постепенно идет к ограниченно бесплатному контенту), то пользователь будет знать, за что платит: за бесперебойные трансляции, за показ в формате 360˚, за лучших комментаторов, которые лишены телевизионной цензуры. И особо радует, что во всеобщей технологической глобализации спорта участвует и Россия.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 4
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3606

      acor94 15 октября 2017, 16:51

      а я нашел канал на ютубе, где показывают все матчи рфпл в 1080 и радуюсь)

      0
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > acor94 16 октября 2017, 09:07

      че за канал???

      0
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      Рейтинг: +3606

      acor94 > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 16 октября 2017, 21:50

      Переодически его закрывают, но он скидывает ссылку на новый канал. так что не пропустишь ни один матч.
      https://www.youtube.com/channel/UCNS6PP5VjA-CihV6sJgOPTw

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 14 октября 2017, 22:41

      Может быть заграницей с интернет трансляциями и нет проблем, но в России это не просто проблема, а ПРОБЛЕМИЩЕ!! Чего только стоит просмотр онлайн трансляций через ресурс "Матч ТВ": Из-за стоящего в моём браузере антирекламной программы, матч тв отказывается транслировать мне картинку, пока я не отключу блокировщик рекламы. А на остальных ресурсах, даже при скорости 3 мегабита, смотреть трансляции невозможно, потому что через каждые 10-15 секунд картинка зависает, потому что скорости интернета не хватает. А где я возьму больше скорости, если мой USB модем больше не тянет???

      1
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 10 октября 2017, 09:28

      С подкастами проблем много - низкая скорость инета, проблемы у стримера/сервера/провайдера и много других.
      Телевизор скорее всего никогда не уйдет из нашей жизни, т.к. это надежный источник предоставления информации в отличии от любых других.

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 10 октября 2017, 06:41

      sopcast)

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 9 октября 2017, 21:07

      Телик постепенно становится фоном, как когда-то радио. Я честно говоря думал, что это быстрее произойдет, но видно ТВ держится за счет старших поколений. А наши дети вообще его почти не смотрят, весь день в смартфоне или планшете проходит.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 9 октября 2017, 18:58

      ну да есть acestream

      0
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      Рейтинг: +264

      McDuff 9 октября 2017, 16:21

      в последнем финале кубка стэнли Питтсбург играл с Нэшвиллом, а не с Сан-Хосе

      2
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      Рейтинг: +585

      tilvan 9 октября 2017, 14:25

      Вот тут снова вылезут наши борцы за права и свободы. Обложат ФБ налогами и сборами, что дешевле будет пакет для триколора подключить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 9 октября 2017, 13:34

      Сколько раз не сравнивал интернеттрансляции с разных сайтов - всегда телевизор опережал интернет

      4
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      Рейтинг: +585

      tilvan > Артурка32 9 октября 2017, 14:25

      Все упирается в пропускную способность подключенного инета.
      У меня дома трансляции с Матча и НТВ+ всегда хорошо шли.

      0
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