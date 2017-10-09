Футбол теперь отлично показывают в интернете. Телевизор больше не нужен

Facebook идет в спорт

«Не исключено, что мы поборемся за право трансляций матчей АПЛ», − заявил недавно глава спортивного департамента социальной сети Facebook Дэн Рид. Менеджер допускает, что в следующем году интернет-платформа приобретет права на показ матчей самой крутой лиги в мире.

Facebook уже экспериментировал со спортивными трансляциями. Например, его пользователи смотрели встречи по американскому футболу и некоторые игры НБА – они уже тестировались в рамках пробного показа. Также ведутся переговоры о приобретении прав на показы еще одной популярной лиги – MLB. Для полного списка осталось еще договориться с NHL.

Заявление Рида не первый шаг компании в сторону европейского футбола. Весной внутри сети транслировался полуфинал Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом». Ту встречу посмотрели два с половиной миллиона человек. Теперь Примера отдает социальной сети пятничные игры.

И Facebook – не единственная платформа, которая осваивает спортивный сегмент. Например, сервис Amazon Prime недавно купил эксклюзивные права на показ мужского тенниса в Великобритании. Также на этой площадке можно будет наблюдать за десятью матчами этого сезона NFL. А абоненты Amazon Prime в Германии и Австрии получат возможность смотреть матчи Бундеслиги (пусть и не в полном объеме), турниры Australian Open, Roland Garros, US Open, а также Зимние Олимпийские Игры в Корее. Такой пакет обойдется пользователю всего в пять евро в месяц.

В это время всеми нами обожаемый Youtube ценится футбольными зрителями не только за пиратские трансляции матчей РФПЛ, но и за то, что там появляется действительно легальный контент. Так, компания BT Sport два года подряд транслировала финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на своем канале.

Месси и Роналду в «Одноклассниках»

В России интернет-трансляции футбола тоже вовсю развиваются. Недавно социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» получили эксклюзивные права на показ чемпионата Испании. Неизвестно, как сильно, но «Матч ТВ» наверняка уже пожалели, что так легко упустили Примеру. Для сравнения: последнее ЦСКА – «Спартак» посмотрели около 930 тысяч человек. Суммарно среднестатистическую трансляцию Примеры в рунете смотрят больше миллиона раз. А дебютный матч Василия Уткина после возвращения в комменторы («Барселона» − «Бетис) – больше полутора миллионов. Помимо него там работают Кирилл Дементьев и Владимир Стогниенко. И все это абсолютно бесплатно и в хорошем качестве.

Все эти трансляции объединены под брендом «Сила ТВ». Планируется, что сетка спортивных показов будет расширяться. Помимо испанского футбола зрители уже могут наблюдать на интернет-канале за боями UFC − возможно, самого прогрессивного турнира мира.

Телевизор умирает

Спортивные трансляции так активно переезжают в интернет еще и потому, что люди все меньше хотят смотреть игры по телевизору. Например, последний Супербоул собрал самую низкую аудиторию за последние четыре года. Прошедший финал Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Сан-Хосе» и вовсе стал самым провальным с точки зрения зрительского интереса за последние десять лет. В свою очередь, рейтинги АПЛ тоже шатаются и падают – на 11% по сравнению с прошлым годом.

Еще раз пролистаем вверх – Amazon Prime отобрал трансляции на британский теннис у Sky Sports (между прочим, у крутого медиа-магната). Учитывая, что рейтинги топовых британских спортивных событий также падают, логично, что телекомпании постепенно отказываются от менее прибыльных мероприятий. Меньше аудитории – меньше доход. В этот момент и вклинивается условный Facebook, который в прошлом году на одной рекламе заработал 20 миллиардов (!) долларов. При этом суммарная аудитория спортивных болельщиков в социальной сети – 650 миллионов. Пожалуй, это чересчур солидные аргументы, чтобы АПЛ отдала права на показ матчей именно Facebook. Во-первых, это поможет остановить падение рейтингов, а, во-вторых, что-то подсказывает, что вскоре интернет-платформы и платные сервисы смогут предложить не меньшие деньги за права, чем телекомпании.

Даже если большая часть контента в итоге окажется платной (даже тот же Youtube постепенно идет к ограниченно бесплатному контенту), то пользователь будет знать, за что платит: за бесперебойные трансляции, за показ в формате 360˚, за лучших комментаторов, которые лишены телевизионной цензуры. И особо радует, что во всеобщей технологической глобализации спорта участвует и Россия.