Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Футбол теперь отлично показывают в интернете. Телевизор больше не нужен

Футбол теперь отлично показывают в интернете. Телевизор больше не нужен

Facebook идет в спорт

«Не исключено, что мы поборемся за право трансляций матчей АПЛ», − заявил недавно глава спортивного департамента социальной сети Facebook Дэн Рид. Менеджер допускает, что в следующем году интернет-платформа приобретет права на показ матчей самой крутой лиги в мире.

Facebook уже экспериментировал со спортивными трансляциями. Например, его пользователи смотрели встречи по американскому футболу и некоторые игры НБА – они уже тестировались в рамках пробного показа. Также ведутся переговоры о приобретении прав на показы еще одной популярной лиги – MLB. Для полного списка осталось еще договориться с NHL.

Заявление Рида не первый шаг компании в сторону европейского футбола. Весной внутри сети транслировался полуфинал Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом». Ту встречу посмотрели два с половиной миллиона человек. Теперь Примера отдает социальной сети пятничные игры.

И Facebook – не единственная платформа, которая осваивает спортивный сегмент. Например, сервис Amazon Prime недавно купил эксклюзивные права на показ мужского тенниса в Великобритании. Также на этой площадке можно будет наблюдать за десятью матчами этого сезона NFL. А абоненты Amazon Prime в Германии и Австрии получат возможность смотреть матчи Бундеслиги (пусть и не в полном объеме), турниры Australian Open, Roland Garros, US Open, а также Зимние Олимпийские Игры в Корее. Такой пакет обойдется пользователю всего в пять евро в месяц.

В это время всеми нами обожаемый Youtube ценится футбольными зрителями не только за пиратские трансляции матчей РФПЛ, но и за то, что там появляется действительно легальный контент. Так, компания BT Sport два года подряд транслировала финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на своем канале.

Месси и Роналду в «Одноклассниках»

В России интернет-трансляции футбола тоже вовсю развиваются. Недавно социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» получили эксклюзивные права на показ чемпионата Испании. Неизвестно, как сильно, но «Матч ТВ» наверняка уже пожалели, что так легко упустили Примеру. Для сравнения: последнее ЦСКА – «Спартак» посмотрели около 930 тысяч человек. Суммарно среднестатистическую трансляцию Примеры в рунете смотрят больше миллиона раз. А дебютный матч Василия Уткина после возвращения в комменторы («Барселона» − «Бетис) – больше полутора миллионов. Помимо него там работают Кирилл Дементьев и Владимир Стогниенко. И все это абсолютно бесплатно и в хорошем качестве.

Все эти трансляции объединены под брендом «Сила ТВ». Планируется, что сетка спортивных показов будет расширяться. Помимо испанского футбола зрители уже могут наблюдать на интернет-канале за боями UFC − возможно, самого прогрессивного турнира мира.

Телевизор умирает

Спортивные трансляции так активно переезжают в интернет еще и потому, что люди все меньше хотят смотреть игры по телевизору. Например, последний Супербоул собрал самую низкую аудиторию за последние четыре года. Прошедший финал Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Сан-Хосе» и вовсе стал самым провальным с точки зрения зрительского интереса за последние десять лет. В свою очередь, рейтинги АПЛ тоже шатаются и падают – на 11% по сравнению с прошлым годом.

Еще раз пролистаем вверх – Amazon Prime отобрал трансляции на британский теннис у Sky Sports (между прочим, у крутого медиа-магната). Учитывая, что рейтинги топовых британских спортивных событий также падают, логично, что телекомпании постепенно отказываются от менее прибыльных мероприятий. Меньше аудитории – меньше доход. В этот момент и вклинивается условный Facebook, который в прошлом году на одной рекламе заработал 20 миллиардов (!) долларов. При этом суммарная аудитория спортивных болельщиков в социальной сети – 650 миллионов. Пожалуй, это чересчур солидные аргументы, чтобы АПЛ отдала права на показ матчей именно Facebook. Во-первых, это поможет остановить падение рейтингов, а, во-вторых, что-то подсказывает, что вскоре интернет-платформы и платные сервисы смогут предложить не меньшие деньги за права, чем телекомпании.

Даже если большая часть контента в итоге окажется платной (даже тот же Youtube постепенно идет к ограниченно бесплатному контенту), то пользователь будет знать, за что платит: за бесперебойные трансляции, за показ в формате 360˚, за лучших комментаторов, которые лишены телевизионной цензуры. И особо радует, что во всеобщей технологической глобализации спорта участвует и Россия.

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Европа
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Артурка32
1507545254
Сколько раз не сравнивал интернеттрансляции с разных сайтов - всегда телевизор опережал интернет
Ответить
tilvan
1507548353
Вот тут снова вылезут наши борцы за права и свободы. Обложат ФБ налогами и сборами, что дешевле будет пакет для триколора подключить.
Ответить
McDuff
1507555283
в последнем финале кубка стэнли Питтсбург играл с Нэшвиллом, а не с Сан-Хосе
Ответить
карасевщина
1507564682
ну да есть acestream
Ответить
roman230582
1507572457
Телик постепенно становится фоном, как когда-то радио. Я честно говоря думал, что это быстрее произойдет, но видно ТВ держится за счет старших поколений. А наши дети вообще его почти не смотрят, весь день в смартфоне или планшете проходит.
Ответить
fosterwow
1507606886
sopcast)
Ответить
myelementisearth
1507616918
С подкастами проблем много - низкая скорость инета, проблемы у стримера/сервера/провайдера и много других. Телевизор скорее всего никогда не уйдет из нашей жизни, т.к. это надежный источник предоставления информации в отличии от любых других.
Ответить
foreverorthodox
1508010117
Может быть заграницей с интернет трансляциями и нет проблем, но в России это не просто проблема, а ПРОБЛЕМИЩЕ!! Чего только стоит просмотр онлайн трансляций через ресурс "Матч ТВ": Из-за стоящего в моём браузере антирекламной программы, матч тв отказывается транслировать мне картинку, пока я не отключу блокировщик рекламы. А на остальных ресурсах, даже при скорости 3 мегабита, смотреть трансляции невозможно, потому что через каждые 10-15 секунд картинка зависает, потому что скорости интернета не хватает. А где я возьму больше скорости, если мой USB модем больше не тянет???
Ответить
acor94
1508075479
а я нашел канал на ютубе, где показывают все матчи рфпл в 1080 и радуюсь)
Ответить
Главные новости
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
2
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
2
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
4
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+