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«С российским паспортом шансов в пять раз больше». Что русские футболисты говорят о лимите
«С российским паспортом шансов в пять раз больше». Что русские футболисты говорят о лимите
Бомбардир.ру
10 августа 2017, 06:45
15
Почему новый лимит на легионеров ничего не изменит
Россия. Премьер-лига
Россия
Зенит
Спартак
Локомотив
Рубин
Краснодар
Рыжиков Сергей
Смолов Федор
Камболов Руслан
Кокорин Александр
Шатов Олег
Юсупов Артур
Полоз Дмитрий
Гилерме
Оздоев Магомед
Джикия Георгий
Кузяев Далер
Зуев Александр
Комментарии (15)
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giluxa1963
1502292379
в спартаке было бы 11 обезьян и боролись бы они за десятку фнл
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1
МЯСО87
1502292410
Лимит зло и точка! Без конкуренции нет прогресса! При отмене лимита думаю на сборной ни чего в два года не отразится,тк будут выходить теже что и сейчас. Но за эти два года без лимита русский игрок поймет если хочешь зп хорошую-надо выкладываться. От этого и начнется рост игрока!
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2
egrrr
1502292533
А что молчит начальник транспортного цеха? Почему нет комментария Дзюбы?)))
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2
vodomut
1502342799
отменить лимит к чертям и газпром купит Реал!
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1
ILOVETHISGAME.ykt
1502343472
Не один игрок не хочет конкуренции, а ведь конкуренция это прогресс развитии в футболе. Беда печаль, боятса ссыкло!
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1
Aleks000
1502345540
я за лемит
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0
alexandr347488
1502346499
Зачем ему растить молодого парня, когда можно купить готового иностранца, а молодёжь отправить во вторую лигу? Вот говорят, что лимит — это плохо и из-за него все проблемы, но я придерживаюсь другого мнения» Д. ПОЛОЗ
Дмитрий, подскажите, а где или как иностранцы становятся готовыми? Тоже через лимит своих чемпионатов? Нет конкуренции - нет профессионального роста, нет результатов на международном уровне клубов и сборной.
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3
myelementisearth
1502349312
В Европе лимит? Умора, а не лимит - в Италии играют одни аргентинцы, в Испании бразильцы и аргентинцы, в Германии турок много, Турция на секундочку не Евросоюз, у всех по два паспорта, а условия получения этого паспорта снижены ... Лимита как такового в Европе нет! И нам этот лимит не нужен, если нет наших толковых игроков - нечего их терзать на поле и потом говорить, что футбол не зрелищен. Пусть покупают легионеров хорошего уровня, которые будут в футбол играть, а кто пройдет конкуренцию из наших - тот молодец.
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5
vick-north-west
1502409014
Мнение Сереги Рыжикова наиболее адекватно. А так-то этот лимит только для сборной, в ЕК от него лучше не будет, взлеты 2005 и 2008 - это было на до-лимитном багаже.
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1
serppion
1502623046
Мало легионеров - в Европе без них делать нечего. Много - и смотреть неинтересно, и подрубают они нашу молодую поросль. Особенно печально, что путевых (уровня Халка, Витселя, Промеса) раз-два и обчелся. Едут многочисленные, посредственные игрочишки из второсортных футбольных стран. От них больше вреда, чем пользы. Лимит нужен, но более строгий. А действующих сборников из Бразилии, Аргентины, Германии, из пятерки-десятки ведущих сборных вообще не считать лимитой.
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0
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Дмитрий, подскажите, а где или как иностранцы становятся готовыми? Тоже через лимит своих чемпионатов? Нет конкуренции - нет профессионального роста, нет результатов на международном уровне клубов и сборной.