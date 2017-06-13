Роналду грозит тюрьма. «Зенит» интересуется Хамесом. Дайджест событий дня

На Роналду подан судебный иск за неуплату налогов

На форварда «Реала» Криштиану Роналду прокуратурой Испании на основании отчета налоговых органов был подан судебный иск. Как заявляет обвинение, с 2011 по 2014 год 32-летний футболист уклонился от уплаты налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро. При этом нападающий для сокрытия своих настоящих доходов от реализации имиджевых прав использовал бизнес-структуру, созданную в 2010 году. От представителей мадридского клуба никаких комментариев получить не удалось. Напомним, в конце мая появилась информация, что Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро, чтобы избежать судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

«ПСЖ» готов предложить 175 миллионов за Бэйла

«ПСЖ» намерен перехватить у «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. По информации журналиста Эдуардо Инды, парижане готовы заплатить за 27-летнего игрока примерно 175 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» достигли договоренности с мадридцами о переходе валлийца за 60 миллионов. В минувшем сезоне Бэйл провел 27 матчей, отметившись девятью голами и пятью результативными передачами. Его действующее соглашение истекает в июне 2022 года.

«Зенит» заинтересован в покупке Хамеса Родригеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес попал в сферу интересов «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга желает приобрести игрока сборной Колумбии в летнее трансферное окно. По информации Calcionews24, руководство сине-бело-голубых намерено убедить хавбека на переезд в Россию с помощью модели Ольги Коробицыной, которая является болельщицей «Зенита». Ранее сообщалось, что «Реал» готов расстаться с Хамесом за 70 миллионов евро. В услугах футболиста заинтересованы «Челси», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Интер».

«Динамо» не станет покупать Ибишевича, но может приобрести Данни и Вандерсона

Московское «Динамо» опровергло информацию о возможном приобретении в летнее трансферное окно нападающего «Герты» Ведада Ибишевича. При этом в московском клубе сообщили, что могут купить Данни и Вандерсона. «Данни и Вандерсон? Пока никакой ясности нет. Думаю, какие-то решения, возможно, будут до конца текущей недели. Про Ибишевича врут. Мы и сами узнали об этом из прессы», – сказал исполнительный директор бело-голубых Евгений Кречетов.

«Атлетико» объявил о продлении контракта с Гризманном

«Атлетико» объявил о подписании нового соглашения с нападающим Антуаном Гризманном. Как сообщается на официальном сайте «матрасников», 26-летний футболист поставил подпись под новым контрактом до лета 2022 года. По предварительным данным, в трудовом договоре француза осталась прописана сумма отступных, которая составляет 100 миллионов евро. В минувшем сезоне Гризманн забил 16 голов и сделал семь результативных передач в 36 матчах чемпионата Испании.

Слуцкий хочет заполучить в «Халл Сити» защитника «Челси»

Защитник «Челси» Томаш Калас попал в сферу интересов «Халл Сити». Сообщается, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован новый главный тренер «тигров» Леонид Слуцкий. По информации источника, российский специалист намерен осуществить трансфер благодаря своим дружеским отношениям с владельцем синих Романом Абрамовичем. В минувшем сезоне Калас выступал на правах аренды за «Фулхэм». Игрок провел 37 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Реал» выкупит Мбаппе, но оставит его в аренде в «Монако»

Руководство «Реала» не оставляет идею о приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Учитывая желание футболиста получать как можно больше игровой практики, в Мадриде готовы выкупить игрока, но оставить в «Монако» на правах аренды, что позволит Мбаппе быть на виду у тренерского штаба национальной команды Франции перед стартом чемпионата мира-2018. Кроме «Реала» на 18-летнего француза претендует «Ливерпуль», чьи представители уже связывались с агентом игрока.

«Локомотив» выплатит Сапатеру 110 миллионов

«Локомотив» обязан выплатить бывшему полузащитнику команды Альберто Сапатеру 110 миллионов рублей. Это решение вынесла палата по разрешению споров ФИФА. Напомним, что железнодорожники досрочно расторгли контракт с 32-летним футболистом из-за его проблем со здоровьем, однако медицинская экспертиза показала, что испанец пригоден к выступлениям на профессиональном уровне. Московский клуб за последний сезон и еще несколько месяцев с 2015 года не выплатил Сапатеру порядка 110 миллионов рублей – это вся сумма долга по зарплате, плюс 5 процентов годовых. Сапатер защищал цвета «Локомотива» с 2011 по 2015 год.