Головин, Зобнин и еще 5 круто прогрессирующих игроков РФПЛ

Александр Головин (ЦСКА)

Если в прошлом сезоне молодой армеец лишь шесть раз выходил в основном составе, но при этом неожиданно поехал на Евро-2016 в качестве основного футболиста, то в нынешнем уже никто не удивится нахождению Головина в основе сборной России. И не потому что национальная команда резко сдала. Напротив, Головин здорово прогрессирует именно в сезоне-2016/17, сыграв все 25 матчей за ЦСКА, причем лишь однажды он выходил не в «старте».

В чем же так круто прибавил 20-летний футболист? Во всем абсолютно. Удары, дриблинг, точность передач, отборы, перехваты – все это дается Головину гораздо легче, чем раньше, во всех этих компонентах его результаты улучшились чуть ли не вдвое. Даже в верховой борьбе армеец стал играть увереннее, да и использовать его теперь можно где угодно – хоть опорным полузащитником, хоть атакующим, а если надо – да и по всему левому флангу запустить. С Еременко в составе ЦСКА был бы еще круче, но с таким Головиным о финском полузащитнике фанаты красно-синих наверняка теперь вспоминают гораздо реже.

Роман Зобнин («Спартак»)

Спартаковцы купили полузащитника у вылетающего «Динамо», где он пропустил лишь один матч в сезоне, но в силу неопытности не слишком помог команде избежать провала. Многие припоминали ужасный дебют в еврокубках, когда Зобнин схлопотал удаление в Неаполе, а «Динамо» проиграло со счетом 1:3 неплохо складывавшийся матч 1/8 финала Лиги Европы. Сейчас – совсем другое дело, у парня даже желтых карточек за весь нынешний сезон скопилось всего две, а совершает он не больше фола за игру.

Перехватов стало меньше, цифры по отбору мяча – примерно на том же уровне, но в атакующих компонентах Зобнин серьезно прибавил – стал больше бить по воротам, гораздо лучше пасовать (83,9% точности), в два раза улучшил статистику обостряющих передач. А за что красно-белые еще больше полюбили бывшего динамовца, так это за неутомимость и универсальность – минут из полевых игроков «Спартака» он наиграл больше всех, равно как и испробовал все позиции кроме вратаря и чистого форварда. «Куда бы я его ни поставил, он отлично справляется с обязанностями. Он будет выдающимся игроком», – восхищается даже скупой на похвалы отдельным игрокам Массимо Каррера. С таким отношением к делу, как у Зобнина, надежды уж точно не лишены смысла.

Владимир Гранат («Ростов»)

Бестолково выстроенная оборона «Спартака» образца прошлого сезона и рядом не стояла с монолитностью «Ростова», и вот так мы вдруг узнали, что и из Граната можно слепить победителя «Баварии». Теперь экс-защитник «Динамо» и «Спартака» вдвое успешнее отбирает мячи (2,2 за игру), гораздо чаще их перехватывает, чем раньше (3,7). А еще Гранат гораздо больше прежнего распасовывает, стало больше и длинных передач, но это уже специфика игры команды Курбана Бердыева.

В прошлом году Гранат со «Спартаком» еле-еле зацепился за место в еврокубках, а уже в нынешнем сезоне позволил себе лишь один провальный матч в Лиге чемпионов – когда «Ростов» получил пять голов от «Баварии». Пять остальных он отыграл полностью в качестве игрока основного состава. Да, не пропустить «Ростов» смог лишь в последнем матче против «ПСВ», но откровенных провалов защита, по сути, не допускала – слишком уж велик класс атакующих игроков полуфиналистов прошлой Лиги чемпионов – «Баварии» и «Атлетико». К сожалению, Гранат уже долгое время не играет из-за травмы, и по нему сейчас вряд ли скучают, учитывая безумную сухую серию ростовчан, но факт в том, что по статистике он круто прибавил и в системе Бердыева был действительно одной из основных фигур.

Юрий Газинский («Краснодар»)

С этим парнем вообще произошла любопытная история. После прихода на пост главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова Газинский визуально стал действовать ближе к атаке, тогда же пошли и результативные действия – полузащитник краснодарского клуба забил два классных гола и еще отдал две голевые передачи. Но при этом из атакующих компонентов прибавил он разве что в дриблинге, а показатели ударов, передач и верховых единоборств пока остаются на том же уровне.

Однако при Шалимове россиянин чуть лучше стал перехватывать мячи и гораздо чище их отбирать (1,6 против 1,1). Любопытно и то, что на том же высоком уровне осталась точность передач (86%), хотя Газинский теперь раздает их гораздо больше, чем раньше, в среднем не по 42 за матч, как в прошлом сезоне, а ближе к 60, как сейчас. Прогрессирует 27-летний игрок «Краснодара» медленнее, чем хотелось бы, но нельзя не отметить, что в нынешнем сезоне он действительно выглядит круче себя прежнего. Поэтому и его вызов в сборную России уже никого не удивляет.

Доменико Кришито («Зенит»)

Кришито сам по себе классный защитник, но больше половины сезона-2016/17 он еще и отыграл на месте центрдефа, хотя всю жизнь играл слева. Отчасти сменой позиции объясняется возросшее количество отборов и перехватов по сравнению со всеми прошлыми сезонами, да и выносить мяч итальянец стал почти вдвое чаще, чем прежде. Но что интересно – теперь Кришито в два раза больше собирает на себе фолы и даже раздает обостряющие передачи на уровне, не поверите, Кокорина (те же 0,9 за игру!). Хотя здесь вопрос больше к оглушительно раскритикованному россиянину, но даже у Витселя этот показатель был еще меньше (0,5). А на месте крайнего защитника, где обострять проще, чем из центра, зенитовец сыграл пока лишь 11 матчей.

Продолжая разговор об атакующих способностях Кришито, упомянем его четыре гола (да, лишь один с игры, но ему стали доверять бить пенальти) и три голевых паса. Так же он распасовывал и раньше, но, во-первых, чемпионат еще не закончен, а он уже выполнил «норматив», во-вторых, в предыдущем сезоне на его счету был лишь один балл по системе «гол плюс пас», да и тот из-за забитого пенальти. Словом, если находить какие-то плюсы в приглашении Мирчи Луческу в «Зенит», то прогресс Кришито должен стать одним из них.

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Не секрет, что прежний тренер «Локомотива» Игорь Черевченко доверял португальцу лишь в еврокубках – за весь прошлый сезон в РФПЛ Фернандеш сыграл лишь каких-то 172 минуты. А вот в позапрошлом он регулярно выступал за «Локо», однако в сравнении с тем годом чуть сдал лишь в отборе мяча, да и то потому, что выступает сейчас ближе к атаке. Стоило Фернандеша придвинуть ближе к чужим воротам – тут же в два раза возросло количество обостряющих передач, а ударов – почти в три. Он стал пасовать гораздо чаще и прибавил даже в перехватах.

5+6 – это статистика по системе «гол плюс пас». Особенно здорово Фернандеш смотрелся на месячном отрезке в конце прошлого года – он забил три гола и отдал пять голевых передач за пять матчей. «Черевченко делал только то, что ему говорят, просто подчинялся Смородской. С ним было не о чем разговаривать, он ничего не решал, только выполнял команды», – жаловался португалец на предыдущего тренера в «Локомотиве». С нынешним, как видим, ему точно по пути.

Зе Луиш («Спартак»)

Скепсис по поводу приобретения малоизвестного форварда из «Браги» по итогам прошлого сезона пропал далеко не у всех болельщиков «Спартака», даже несмотря на скорострельность «гол за три матча». Парадокс: в нынешнем сезоне по разным причинам у Зе Луиша голов меньше, всего пять (в том году было восемь), но его прогресс отмечается многими специалистами.

Во-первых, африканец развил свое умение забивать в важных матчах – пять голов, но кому – два из них «Краснодару», два – ЦСКА, еще один – «Зениту», в общем, отгрузил всем топовым командам нашего чемпионата. А во-вторых, Зе Луиш прибавил во всех атакующих компонентах игры – пасует он чаще, но точность передач остается на стабильном уровне, удачных обводок стало проходить в два раз больше, почти вдвое увеличилось количество обостряющих передач, собирать на себе фолы стал чаще, даже отбирать мяч без нарушений правил форварду удается лучше. Ну а по игре головой с Зе Луишем в РФПЛ вообще мало кто сравнится. Круче него сейчас по выигранным верховым единоборствам в нашем чемпионате только лишь защитник «Краснодара» Мартынович.

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