Самые бесполезные игроки российского футбола

Александр Рязанцев

Клуб: «Зенит»

Позиция: полузащитник

Стоимость: €1 миллион

Статистика в сезоне РФПЛ: 0 матчей

«Извините, пирожки!» – единственное, почему мы вспоминаем про футболиста Рязанцева. Александр Рязанцев ни разу не сыграл за «Зенит» в Премьер-лиге при Луческу. «Мало играю? Если не будет доверия, задумаюсь об уходе из «Зенита», – рассказывал полузащитник. Осенью у Рязанцева было повреждение, испортившее ему первую часть сезона. Но и без травмы понятно, что Александр давно не нужен «Зениту». Зимой Рязанцев поддерживал форму с «Зенитом-2» и вел переговоры с «Уфой». Интересовался им и «Ростов», но полузащитник остался в «Зените».

«У Луческу очень интересные тренировки. С ним приятно работать», – говорил Рязанцев про главного тренера «Зенита». Слухи говорят, что летом «Зенит» планирует избавляться от ненужных игроков. Рязанцев должен стать одним из тех, кого отпустят за нормальные деньги. За последние три сезона он забил один гол в российской Премьер-лиге. Его зарплата, по разным данным, составляет от 2 до 2,5 миллионов евро в год.

Сергей Чепчугов

Клуб: ЦСКА

Позиция: вратарь

Стоимость: €400 тысяч

Статистика в сезоне РФПЛ: 1 матч

Весенний матч ЦСКА и «Зенита» стал для Сергея Чепчугова 189-м на скамейке запасных. Это достижение официально признано рекордом чемпионатов России по числу матчей запасе. Сейчас Чепчугов продолжает его улучшать. За ЦСКА он выступает аж с 2010 года. Чепчугов всего 14 раз за семь лет выходил на поле в играх российской Премьер-лиги. Зато ему удалось сыграть в Лиге чемпионов против «Реала» и пропустить от Криштиану Роналду.

Сергей Чепчугов всегда дружил с Игорем Акинфеевым. «Невозможно выиграть конкуренцию у Акинфеева. Но я еще не наигрался», – говорил летом резервный голкипер ЦСКА. Естественно, он из клуба не ушел. Лайф сообщал, что зарплата Чепчугова составляет 677 тысяч евро в год. Голкипер трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок. Контракт Чепчугова с ЦСКА действует до июня 2017 года, но армейский клуб все-таки планирует найти нового резервного голкипера.

Динияр Билялетдинов

Клуб: «Рубин»

Позиция: полузащитник

Стоимость: €500 тысяч

Статистика в сезоне РФПЛ: 0 матчей

«Я почти точно доиграю этот сезон в «Рубине», – рассказывает Динияр Билялетдинов. В этом сезоне российской Премьер-лиги он ни разу не появился на поле. Зимой Динияром заинтересовались в Казахстане, а за два дня до закрытия трансферного окна его отправили на поиски нового клуба. Ходили слухи о возвращении Билялетдинова в «Локомотив». Но до закрытия зимнего окна Динияр сменить место работы не успел. В «Рубине» его точно не видят в основном составе.

Каждый из трех предыдущих сезонов Билялетдинов неизменно заканчивал с двумя забитыми мячами. Сейчас 32-летнему футболисту вообще не дают играть, но продолжают платить высокую зарплату примерно в 1,5 миллиона евро в год. Деньги в жизни Динияра тоже играют большую роль. Летом ему предлагали контракт в «Мордовией», но с трехкратным понижением гонорара. Естественно, что на такой переход пока еще полузащитник «Рубина» не решился. Хотя в Казани он уже давно себя потерял.

Евгений Макеев

Клуб: «Спартак»

Позиция: защитник

Стоимость: €600 тысяч

Статистика в сезоне РФПЛ: 2 матча, 0 голов

Евгений Макеев выступает в «Спартаке» с 2007 года. За это время универсальный защитник отыграл за московский клуб более 150 матчей. Все складывалось хорошо до последних двух лет. В предыдущем сезоне Макеев поучаствовал лишь в половине матчей. Сейчас, когда команду официально возглавил Массимо Каррера, защитник перестал играть вообще. Футболист с зарплатой в 1,7 миллиона евро вынужден наставлять молодежь в «Спартаке-2».

В ФНЛ Макеев уже сыграл больше, чем в российской Премьер-лиге. Каррера добавил его в состав лишь в декабре. Тогда «Спартак» пустил четыре мяча в гостевом матче с «Крыльями», а затем натужно выиграл у «Рубина». «Макеев не уйдет из «Спартака». Мы заявим его за вторую команду», – пресек все слухи о трансфере генеральный директор московского клуба Сергей Родионов. На счету Макеева есть даже три матча за сборную России, но с высокого уровня игры он съехал давно.

Владимир Быстров

Клуб: «Краснодар»

Позиция: полузащитник

Стоимость: €500 тысяч

Статистика в сезоне РФПЛ: 8 матчей, 0 голов

Владимиру Быстрову уже 33 года. Это не тот реактивный полузащитник, из-за которого взрывались трибуны «Зенита» и «Спартака». Сейчас Быстров никого не раздражает, потому что перестал показывать на поле хоть какую-то игру. Частенько в «Краснодаре» используют Быстрова в качестве футболисты подмены. Но даже просто внести свежесть у него уже не получается. 21 матч за неполные два сезона в РФПЛ включили в себя в среднем примерно по 35 минут нахождения на поле. За это время Быстров совершил ноль результативных действий.

Его нахождение в команде обходится «Краснодару» в 1,8 миллиона евро в год. Стало известно, что истекающий по окончании сезона контракт продлен не будет. При этом главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, поздравляя Владимира с днем рождения, пожелал ему стать российским Буффоном и играть до 40 лет. Но прямо сейчас Быстров не нужен даже рвущемуся в Премьер-лигу «Тосно». Высокие запросы такого игрока потянет не каждый клуб.

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