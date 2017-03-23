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  • «Он чемпион, который может убить даже за проигрыш на приставке». Авторы «Бомбардира» − о любимых футболистах

«Он чемпион, который может убить даже за проигрыш на приставке». Авторы «Бомбардира» − о любимых футболистах

Николай Живоглядов − о Понтусе Вернблуме

Эта любовь началась с простого любопытства. В 2012 году в ЦСКА появился ноунеймный швед, а у меня – первый паблик вконтакте, посвященный новому Элверу Рахимичу. Шерстя по иностранным источникам, я оригинальничал с постами, дико бесился, когда кто-то их воровал, и предвкушал момент дебюта. Он настал, когда в Москву под Лигу чемпионов приехал «Реал». Понтус – в старте, я – перед телевизором и с ноутбуком, на котором строчил текстовую трансляцию. ЦСКА летел до 93-й минуты, а в записях о Вернблуме нашлось место только для желтой карточки.

Пару раз проклянув Роналду, я смирился с поражением и потянулся выключать ноутбук. Но вдруг промерзшие «Лужники» согрелись, как на сковороде, а радостный вопль Василия Уткина заставил мой дом забыть про сон. Случился он – тот самый гол «настоящим корявым ударом», от которого мурашки до сих пор покрывают спину.

За пять лет выступлений шведа в России его образ оброс однотипными клише – «костолом», «дровосек» и «мистер желтая карточка». Да, технический арсенал Вернблума не напичкан крутыми фишками. Да, хоккейный стиль, к которому он всех приучил, многих бесит. Но Вернблум – это проводник бешеной энергии в совокупности с желанием убивать на поле и неподкупным азартом в глазах. Этого так много в нем и так мало в остальных.

Если бы в РФПЛ давали «Оскар» за спецэффекты, то золотая статуэтка точно бы отошла Вернблуму. Видеть, как швед рычит на собственных защитников, пихает молодежи и в подкате мчится под каждый мяч – чистый кайф. Не доработать в эпизоде до конца или выключиться из борьбы у Вернблума под запретом. Он даже играет без щитков и со спущенными гетрами, о чем вы. Вся суть шведского викинга емко уместилась в словах тренера ЦСКА Паулино Гранеро: «Настоящий чемпион, который может убить даже за проигрыш на приставке». Ребята, это вам не Кокорины.

Тимофей Яценко о Тьерри Анри

Я увидел непобедимый «Арсенал» и, конечно, влюбился в эту команду – в Анри, Пиреса, Юнберга, Виейра, Бергкампа и других.

Думаю, нет смысла пересказывать, как Анри забивал свои великолепные голы – все это есть на ютубе, и вы наверняка помните некоторые из его шедевров (в ворота «Ман Юнайтед», в ворота «Ливерпуля», в ворота «Интера»). Мне же вспоминаются не только голы, но и одна непримечательная история – непримечательная для всех других, в то время как для меня она значила целый мир, целую любовь и целый культ этого футболиста.

Это был 2005 или 2006 год – время, когда я уже активно пользовался интернетом, но любое изображение/плакат/журнал с Анри по-прежнему ценил как горсть изумрудов. Даже золотые баночки пепси с лицом Тьерри бешено мной раскупались – а в том 2005-м (или в 2006-м) я возвращался домой на поезде и увидел, что дети неподалеку от меня играют в карты. Больше того – на картах были изображены футболисты. И еще больше того – на одной из них сверкал великолепный Анри.

Такой шанс я упустить не мог. Вступив в игру, я дождался, когда карта с Анри окажется у меня в руках, и незаметно переложил ее к себе в книжку, которую предусмотрительно взял с собой. Никто ничего не заметил, и очередная реликвия с Тьерри отправилась ко мне домой – в коллекцию, что скоро пополнится номером журнала Total Football за декабрь 2006-го. Конечно же, с Анри на обложке.

История с картой – это маленькое воровство, но признаться в нем мне не стыдно: оно достаточно точно характеризует те масштабы, которыми иногда оборачивается подростковое обожание.

Михаил Морозов − о Валерии Кечинове

Британскую рок-группу Mansun в 90-е годы ужасно недооценивали. Она была хороша и качественна, но недостаточно брутальна и совершенно не умела продавать себя. Находясь в тени злостно конкурирующих Blur и Oasis, Mansun была совершенно непохожа на набиравший обороты Radiohead, и ее распад прошел тихо и незаметно, почти как у банды Verve, подарившей миру хит Bitter Sweet Symphony. Именно у Verve парни из Mansun позаимствовали название своей группы. Из песни Man Called Sun. В ней есть строчки про человека-Солнце: «Он воодушевляет тебя и сияет, а потом уходит. И, знаешь, тебе его по-настоящему не хватает».

Валерий Кечинов в те же 90-е умел на поле абсолютно все. Обвести молодых немцев и забить супергол за сборную, перевернуть дублем ход фантастического матча с «Русенборгом» в почти золотой для «Спартака» Лиге чемпионов-1995/96, унизить бессовестных швейцарцев из «Сьона» и поставить на колени самого ван дер Сара в прямом и переносном смысле:

Игрок-звезда, игрок-вспышка, а когда не мучили травмы – игрок-Солнце, который умел свести с ума дриблингом, ударом или умной передачей. Тихонов, Цымбаларь, Титов и Аленичев работали и творили одновременно. Кечинов был прожектором в этом космосе. Все любовались звездами, а прожектор ослепительно светил, но затем ломался. И со временем угасал.

Керосиновой лампой в виде Василия Баранова пользоваться вскоре устали. Когда поняли это – Кечинов уже закончил. Начало было положено «благодаря» зверскому подкату костолома Лужного − дальше можно было лишь доломать. Его и доломали. И он просто завершил карьеру. Тихо и незаметно. Как лидер Mansun Пол Дрэйпер, про которого после распада лет пятнадцать ничего не слышали.

Кому-то кажется смешным сравнение того «Спартака» с «Барселоной». Не важно − не об этом речь. Когда же говорят о потенциале Кечинова, как игрока того волшебного «Аякса» или той же «Барселоны» – поверьте, это правда. Кто видел – тот знает. Кто не застал, просто верьте на слово. Совершенно уникальный футболист, который в умах многих завершил карьеру, как «добротный, хороший, классный». И в умах единиц − как абсолютный гений, на чьем футболе было за счастье расти. И я счастлив быть этой «единицей».

«И, знаешь, тебе его по-настоящему не хватает». И поверишь в это лишь тогда, когда он точно больше не сыграет. А еще – осознаешь, что на вопрос «кто твой любимый футболист» – ответ всегда будет неизменным. В этом есть слабость, но есть и радость. Более крутого игрока, чем Кечинов, для меня в футболе существовать больше не будет никогда.

Александр Плеханов − о Марко Ройсе

В моем любимом мультике детства дятел Вуди творил всякие задорные вещи. Удивительное совпадение, но его тоже прозвали Вуди из-за хохолка на голове и движений, подобных тем, что исполняла мультяшная птица. И он тоже делает эффектную красоту.

В Ройсе сочетаются все качества современной футбольной звезды, но он никогда не попадает в скандалы. Конечно, внутри Марко живет маленький бунтарь Балотелли, но Люсьен Фавр, который однажды возглавил гладбахскую «Боруссию», поставил плохиша в угол. Сейчас Фавр воспитывает настоящего Балотелли в «Ницце», а когда-то заставил Марко Ройса взяться за голову и поверить в себя. Именно при Фавре Марко Ройс стал палачом «Баварии» и лидером той самой второй «Боруссии», еще не так давно стоявшей на вылет из Бундеслиги.

История Марко Ройса – классика о преодолении себя, внутренних проблем и тяжелых обстоятельств. В Дортмунде Ройса посчитали бесперспективным и вытурили из клуба. Через несколько лет он доказал весь абсурд того решения. Сейчас Марко феерит уже в «Боруссии» дортмундской. Правда, происходит это лишь тогда, когда удается вылезать с больничной койки. К сожалению, единственный недостаток Марко – его травматичность. Но и она придает ему какой-то дополнительной игровой привлекательности. Если Ройс на поле, то не ищет оправданий неудачной игре, а просто старается сделать результат. Даже если до этого просидел пару месяцев в лазарете.

Марко Ройс подкупает спокойствием в любой ситуации. Марко Ройс радует и привлекает поведением. О нем почти не говорят ничего негативного, потому что он этого и не заслуживает. Марко Ройс не гоняется за деньгами и лишним престижем, иначе давно бы уже перешел в «Баварию». Марко Ройс несет в себе всю футбольную непосредственность, напоминая о детстве и обычной жизни. Порядочность, честность, ответственность, креатив – Марко Ройс, как в идеальном резюме, имеет эти и многие другие качества. Он живет футболом, а своей игрой и отношением к делу показывает тысячам мальчишек, как правильно должен вести себя футболист или даже простой человек.

Февраль-2014. Спаллетти облажался с «Зенитом» в Лиге чемпионов, проиграв «Боруссии» со счетом 2:4. Тогда я впервые был на «Петровском», сидел в ложе прессы и увлеченно смотрел, как игроки «Боруссии» разминаются перед матчем, а потом уничтожают наших в игре. Ройс забил уже через пять минут после стартового свистка, сделав ту поездку незабываемой. После пресс-конференции мимо проходил Юрген Клопп, но даже он не вызвал столько эмоций. Тогда я в первый и пока последний раз смотрел вживую на своего любимого игрока. Тогда же я понял, что эта футбольная любовь действительно навсегда.

Данил Замалетдинов − о Зинедине Зидане

В 2006 году бабушка подарила мне гостевую форму мадридского «Реала». Форма была какого-то темно-синего цвета, без логотипа Ла Лиги и с огромной некрасивой спонсорской надписью Siemens mobile.

Вообще я никогда не играл в футбол хорошо, пробовал на разных позициях, но ничего выдающегося. Больше всего играть я любил в одиночку. Это веселее, чем может показаться. Ты придумываешь турнир, составляешь сетку, собираешь команду из своих одноклассников и ребят типа Бекхэма и Это’о, а потом бегаешь с мячом по пустой квартире, моделируя в голове эпичные сражения и безумные эмоции. Целые блокноты с результатами этих турниров, расписанием плей-офф и прочей ерундой до сих пор лежат дома, периодически напоминая о себе. В такой же блокнот старательно выписана вся статистика чемпионата мира-2006.

Именно во время того турнира я узнал, что «Zidane» на моей первой форме − капитан сборной Франции. Забавно, что первый же понравившийся мне футболист закончил карьеру через месяц после того, как я его увидел.

Тот ЧМ запомнился двумя матчами. Первый − четвертьфинал Франция − Бразилия. Скучнейшая игра, но один важный гол. Подает Зидан (а кто же еще) − забивает Анри. Потом долго удивлялись, почему французского нападающего не накрывал Роберто Карлос. «Наверное, хотел, чтобы Зидан выиграл», − наивно подумал я.

Ну, и финал. Совершенно не помню, чтобы расстраивался или тем более плакал после поражения французов. Помню только Зидана. Его гениальный пенальти и сумасшедшее удаление. Он совершенно безумно завершал карьеру, а я, кажется, готов был оправдывать его агрессивный удар, даже если бы никогда не узнал о тупой провокации Матерацци.

Когда Зидана назначили главным тренером «Реала», я, как и куча «знатоков», испугался: крутой футболист провалится как тренер и испортит свою идеальную карьеру. Но он выиграл Лигу Чемпионов, а я все еще переживаю. Было как-то спокойнее, когда ZZ просто оставался лучшим.

Зидан – мой любимый футболист не из-за его игры, не из-за гола в финале Лиги чемпионов-2002 и не из-за красивейшего финта. Просто однажды его форма рассказала мне, что такое футбол.

Роман Абрамов − о Василии Березуцком

В отличие от других парней в этом материале у меня нет абсолютно никакой личной привязки. Ни воспоминания из детства, ни затерянной в шкафу футболки, ни автографа на клочке из блокнота. Единственная параллель − любимое число 24, но и это только бонусное совпадение.

Я выбирал своего футболиста по другим критериям. А) Трудовая магия защитников мне всегда нравилась сильнее куража форвардов. Б) Когда твой герой из далекой страны − это прикольно, но когда он говорит с тобой на одном языке и растет в той же серости бетонных панелей − это уже ценный дар. В) Полезно и важно, если в твоем выборе за просто вкусовой симпатией тащится немного осмысленной идеи. Моя − в следующих трех абзацах.

Я давно не верю в русский футбол. Мы не станем чемпионами мира, не вырастим своего ультраМесси и не откусим у чемпионата Англии сочные ТВ-контракты, на которых одурманено заживем в идиллии успешного маркетинга. Всего этого не будет, а единственная Нирвана, которая нам светит − неврастеничная меланхолия Курта Кобейна саундтреком к обзору тура.

Но. Я давно считаю, что это не важно. Серьезно. Лучших − единицы, и нет ничего жуткого в том, что это не мы. Пусть «МЮ» выносит «Ростов» в финале Лиги Европы, на стадион в Мюнхене приходит больше людей, чем в Перми, а Неймар выцарапывает «Золотой мяч» у Алексея Миранчука. Нам хватит другого: плей-офф Лиги чемпионов, десятки тысяч человек на матчах в Саранске, регулярные миграции граждан РФ в европейские чемпионаты к сильным профессионалам. Конечно, за победы надо болеть и к ним надо стремиться, но глобально история не о том. Вершина горы − иллюзия секунды, смысл − в процессе. Русский футбол не обязан быть лучшим. Русский футбол обязан быть не стыдным.

Для меня Василий Березуцкий − тот, кто давно и успешно показывает: у нас в футболе тоже бывает светло и приятно. Он не халтурит, держит высокий уровень, мужественно тащит матчи, не вляпывается в скандалы, невероятно бодро выступает перед камерами и всегда держит харизму живого человека, а не пластмассового макета из учебника по пиару. Пока Евгений Гинер и РФС прикидывают, кто же заменит Васю на поле в ЦСКА и сборной, я волнуюсь за другое: появится ли у нас хотя бы еще один такой персонаж.

Обязательно делитесь своими историями о любимых футболистах в комментариях.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Березуцкий Василий Анри Тьерри Ройс Марко Вернблум Понтус Кечинов Валерий Зидан Зинедин
Комментарии (7)
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овертайм
1490255662
у чувака писавшего про зидана шизофрения))
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Артём Борисов
1490259849
Николай, мне как раз не кажется, что имя Вернблума за прошедшие годы обросло штампами. Скорее даже наоборот - когда он приезжал, всем было понятно, что это чистый выгрызала, хватающий карточки просто по воле амплуа. Но уже после первого чемпионства Слуцкого, когда Вернблума многие назвали лучшим игроком сезона (кто бы когда-нибудь сказал такое о Рахимиче?), стало понятно, что словами "обычный хороший опорник" Понтус никак не описывается. А потом были еще переводы на место форварда, было интервью, где он говорил, что играет только за деньги - и это было так честно, что прозвучало почти праведнически и т. д. А то, что он карточки получает в каждой игре - ну, это же не штамп, это, во-первых, факт, а во-вторых, присказка такая)
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Georg 07 rus
1490262374
У нас таких как Ройс наверное не будет никогда....
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Kondrat Jr
1514847959
На минуточку, "Bitter Sweet Symphony" подарили миру The Rolling Stones, а уж потом The Verve. Сраные однодневки, которых даже на собственный хит не хватило. Кечинову респект тем не менее.
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