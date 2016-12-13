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    • Тайна года: «Арсенал» поздравил с Рождеством клуб из 4 лиги. Зачем? Почему?

    Тайна года: «Арсенал» поздравил с Рождеством клуб из 4 лиги. Зачем? Почему?


    4.6
    Голосов: 12
    13.12.2016 13:25
    Лондонский «Арсенал» отправил рождественскую открытку клубу «Карлайл», который играет на 3 дивизиона ниже и не имеет никакого отношения к «гуннерам». Англия гадает: что задумал Арсен Венгер? И кто одел игроков в эти свитера?

    За 112 лет существования «Карлайл Юнайтед» отметился единственным появлением в первом английском дивизионе, что случилось в сезоне-1974/75, когда про Премьер-лигу еще даже не думали. Были еще два Трофея Футбольной лиги, третьего по значимости кубка, в котором участвуют команды Первой и Второй лиги, в пересчете на наши дивизионы — третий и четвертый. Словом, даже на уровне Англии «Карлайл» — мутная периферия. И вдруг про «камбрийцев» вспомнил «Арсенал», хотя за вековую историю клубы играли между собой пять раз. Из Лондона в Карлайл пришла открытка.

    Работники «Карлайл Юнайтед» так переполошились, что рассказали об этом миру. Тут же возникли конспирологические теории поступка «Арсенала». Самый очевидный выбор: лондонцы отправили открытки всем клубам Англии. Или они просто хотели показать странные свитеры как можно большему количеству людей? Связано ли это с тем, что «Карлайл» находился на 4 месте в таблице 4 дивизиона? Или кто-то в офисе «Эмирейтс Стэдиум» просто перепутал автозаполнение и открытка вместо Chelsea ушла в Carlisle? Ответ «Арсенала» лишь добавил вопросов.

    Из всех в мире гифок «Арсенал» выбрал именно эту. В какие игры ты играешь, Арсен?!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 14 декабря 2016, 19:12

      просто поздравили
      захотелось

      0
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      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica 13 декабря 2016, 22:01

      Ну поздравили и поздравили, чё об этой хренотени писать то!)))

      0
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      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica > Tiger Altaica 13 декабря 2016, 22:03

      Господа!!! Можете меня конечно минусовать, но это статья вообще не о чем!))) Редактору большой минус!)))

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 13 декабря 2016, 15:33

      Вот панику из ничего создали) Ну поздравили Вас так радуйтесь))) Это же Рождество!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 13 декабря 2016, 14:34

      Видимо интеренет-аташе Арсенала своему корешу из Карлайла отправил поржать.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Kugal 13 декабря 2016, 14:20

      ТОже поздравляю клуб из 4 лиги !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 13 декабря 2016, 13:33

      Магия четвертого

      1
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