«Боруссия» и «Легия» сыграли самый результативный матч в истории ЛЧ. Все голы (ВИДЕО)

Группа E. ЦСКА – «Байер» – 1:1

15-я минута – и 0:1. Фолланд с передачи Кампля.

Перерыв. 0:1 уступает ЦСКА, но могли и сравнять счет армейцы – не повезло Дзагоеву.

Пенальти! Фернандес заработал. Натхо забил!

Группа E. «Монако» – «Тоттенхэм» – 2:1

Сидибе – 1:0.

Кейн (с пенальти) – 1:1.

Лемар – 2:1

Группа F. «Спортинг» – «Реал» – 1:2

Варан – 0:1.

Адриен Силва (с пенальти) – 1:1.

Бензема – 1:2.

Группа F. «Боруссия Дортмунд» – «Легия» – 8:4

Прийович – 0:1.

Кагава – 1:1.

Кагава – 2:1.

Нури Шахин – 3:1.

Прийович – 3:2.

Дембеле – 4:2.

Ройс – 5:2.

Ройс – 6:2.

Кухарчик – 6:3.

Пасслак – 7:3.

Николич – 7:4.

Ройс – 8:4.

Группа G. «Лестер» – «Брюгге» – 2:1

Окадзаки – 1:0.

Марез (с пенальти) – 2:0.

Искьердо – 2:1.

Группа G. «Копенгаген» – «Порту» – 0:0

Группа H. «Динамо Загреб» – «Лион» – 0:1

Лаказетт – 0:1.

Группа H. «Севилья» – «Ювентус» – 1:3

Пареха – 1:0.

Маркизио (с пенальти) – 1:1.

Бонуччи – 1:2.

Манджукич – 1:3.