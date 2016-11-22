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  • «Боруссия» и «Легия» сыграли самый результативный матч в истории ЛЧ. Все голы (ВИДЕО)

«Боруссия» и «Легия» сыграли самый результативный матч в истории ЛЧ. Все голы (ВИДЕО)

Группа E. ЦСКА – «Байер» – 1:1

15-я минута – и 0:1. Фолланд с передачи Кампля.

Перерыв. 0:1 уступает ЦСКА, но могли и сравнять счет армейцы – не повезло Дзагоеву.

Пенальти! Фернандес заработал. Натхо забил!

Группа E. «Монако» – «Тоттенхэм» – 2:1

Сидибе – 1:0.

Кейн (с пенальти) – 1:1.

Лемар – 2:1

Группа F. «Спортинг» – «Реал» – 1:2

Варан – 0:1.

Адриен Силва (с пенальти) – 1:1.

Бензема – 1:2.

Группа F. «Боруссия Дортмунд» – «Легия» – 8:4

Прийович – 0:1.

Кагава – 1:1.

Кагава – 2:1.

Нури Шахин – 3:1.

Прийович – 3:2.

Дембеле – 4:2.

Ройс – 5:2.

Ройс – 6:2.

Кухарчик – 6:3.

Пасслак – 7:3.

Николич – 7:4.

Ройс – 8:4.

Группа G. «Лестер» – «Брюгге» – 2:1

Окадзаки – 1:0.

Марез (с пенальти) – 2:0.

Искьердо – 2:1.

Группа G. «Копенгаген» – «Порту» – 0:0

Группа H. «Динамо Загреб» – «Лион» – 0:1

Лаказетт – 0:1.

Группа H. «Севилья» – «Ювентус» – 1:3

Пареха – 1:0.

Маркизио (с пенальти) – 1:1.

Бонуччи – 1:2.

Манджукич – 1:3.

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Комментарии (10)
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GSKA1974
1479833806
2-0
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kvm
1479835318
Игааааарь :)
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ivanthebest
1479835370
Опять это конеговно.... как они заебали, как девки нихера не могут и Игорян уже даже и не расстраивается, привык впускать...
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Фан666
1479835399
Позор продолжается, смотреть тошно
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h3LL1k
1479835413
как бы тебя Игорёк не троллили не хейтили защита у тебя хуйнЯ!!! бедолага за что эти инвалиды в защите :) честно сочувствую...
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azar80
1479835688
"Стахановец" поставил очередной рекорд
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roman230582
1479840625
Для ЦСКА в нынешнем состоянии неплохая игра, а в целом неудачное выступление в европе
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weron_ru
1479840666
мне кажется, и сам Игорь не меньше виноват
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Arsenal420
1479840792
неплохая игра
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vasiok74
1479848931
ЦСКА могли и выиграть.не повезло.Что творит Боруссия.надо смотреть.я сам смотрю матч Монако-Тотенхем.тоже очень интересная игра.
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