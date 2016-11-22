«Боруссия» и «Легия» сыграли самый результативный матч в истории ЛЧ. Все голы (ВИДЕО)

Группа E. ЦСКА – «Байер» – 1:1
15-я минута – и 0:1. Фолланд с передачи Кампля.
Перерыв. 0:1 уступает ЦСКА, но могли и сравнять счет армейцы – не повезло Дзагоеву.
Пенальти! Фернандес заработал. Натхо забил!
Группа E. «Монако» – «Тоттенхэм» – 2:1
Сидибе – 1:0.
Кейн (с пенальти) – 1:1.
Лемар – 2:1
Группа F. «Спортинг» – «Реал» – 1:2
Варан – 0:1.
Адриен Силва (с пенальти) – 1:1.
Бензема – 1:2.
Группа F. «Боруссия Дортмунд» – «Легия» – 8:4
Прийович – 0:1.
Кагава – 1:1.
Кагава – 2:1.
Нури Шахин – 3:1.
Прийович – 3:2.
Дембеле – 4:2.
Ройс – 5:2.
Ройс – 6:2.
Кухарчик – 6:3.
Пасслак – 7:3.
Николич – 7:4.
Ройс – 8:4.
Группа G. «Лестер» – «Брюгге» – 2:1
Окадзаки – 1:0.
Марез (с пенальти) – 2:0.
Искьердо – 2:1.
Группа G. «Копенгаген» – «Порту» – 0:0
Группа H. «Динамо Загреб» – «Лион» – 0:1
Лаказетт – 0:1.
Группа H. «Севилья» – «Ювентус» – 1:3
Пареха – 1:0.
Маркизио (с пенальти) – 1:1.
Бонуччи – 1:2.
Манджукич – 1:3.