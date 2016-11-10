Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Миллиард евро для «Ман Сити» и еще 9 диких транжир современного футбола

Миллиард евро для «Ман Сити» и еще 9 диких транжир современного футбола

10. «Интер» – €524 млн

Самым классным для миланского клуба было лето 2009-го, когда Жозе Моуринью набрал великолепную чемпионскую команду: Лусио, Снейдер, Милито, Это’О – за 67 миллионов евро. Совсем недорого.

Не сказать, что и дальше интеристы сильно тратились – до 2015 года самой крупной покупкой был Раноккия из «Дженоа» за 18,5 миллионов евро. Скорее, клуб предпочитал не суперзвездных, но потенциально сильных игроков – например, в сезоне-2012/13 менее 50 миллионов ушло на Хандановича, Гуарина, Ковачича, Паласио и Альваро Перейру – тоже неплохое вложение, хоть и толку в итоге было мало.

Ворваться в десятку «Интеру» позволило ударное лето нынешнего года – на трансферы ушло 130 миллионов: тут и Жоау Мариу за 40, и Габриэль за 29,5, и Кандрева за 22, а еще – Йоветич за 14,5.

9. «Рома» – €542 млн

Римляне сюда бы никогда не угодили, если б тратились, как в сезоне-2010/11 – всего 11 миллионов, восемь из которых ушло на покупку Николаса Бурдиссо. Но в дальнейшем «Рома» выкладывала не менее 60 миллионов на трансферы каждый год, исключение – сезон-2012/13 – всего 43 миллиона, хотя покупок было аж 17.

Самое серьезное вложение – Хуан Итурбе, ради очередного «нового Марадоны» клуб раскошелился на €24,5 млн, но наиболее продуктивным, кажется, было прошлое трансферное окно, когда были приобретены Герсон, Салах, Эль-Шаарави, и главное – Эдин Джеко, ставящий на уши всю Серию А своей крутой результативностью.

8. «Ювентус» – €625 млн

У «Юве» особой стабильности в тратах нет – то легко расстанутся с сотней, то «скромно» обойдутся 50 миллионами. Именно €100 млн было потрачено в сезоне-2011/12, причем на самых разных игроков – на Матри и Видаля, на Квальяреллу и Лихтштайнера, на Элию и Пепе, а уже в следующее трансферное окно «Ювентус» тратил аж 73 миллиона на Асамоа, Ислу и Габбьядини, а Поля Погба и, например, Лусио, забирал бесплатно.

Самым тихим был сезон-2013/14. Команда укомплектована, крупная покупка лишь одна – Огбонна за 15 миллионов. Тевес пришел всего за девять. Так же мало тратили и через год – 20 миллионов за Морату – чуть менее половины общей потраченной трансферной суммы. Самая крупная покупка за весь период и так ясно какая – Гонсало Игуаин минувшим летом за 90 миллионов евро.

7. «Реал» – €654 млн

У мадридского клуба бросаются в глаза те межсезонья, когда покупались суперзвезды – Хамес Родригес, Криштиану Роналду и Гарет Бэйл. Валлиец и остается самой дорогой покупкой стоимостью в 101 миллион евро, а на всю эту троицу было затрачено 270 млн – более трети от всех трат за последние 14 трансферных окон. Без них «Реал», бывало, выбрасывал по 30 миллионов на Ковачича и Данило, но тот же тридцатник тратил и на великолепного Тони Крооса. Как такого игрока можно было приобрести всего за три десятка миллионов – загадка до сих пор. Кстати, минувшим летом «Реал» тоже расстался с €30 млн, купив лишь одного футболиста – Альваро Морату.

6. «Ливерпуль» – €672 млн

Англичане есть англичане: потратить 100 миллионов за сезон для них – сущие пустяки. Для «Ливерпуля» – тем более, но об этом чуть позже. Пока лишь скажем, что самым тихим в плане покупок был сезон-2013/14, когда клуб раскошелился на €58 млн, треть всех денег потратив на Мамаду Сахо. Зато на два следующих ушло почти 280 миллионов: тут и Балотелли за 20, и Маркович за 25, и Лаллана за 31, и Бентеке за 46,5, и еще много чего интересного. В нынешнем же сезоне игроков уже накупили на 80 миллионов, но половина этой суммы ушла на Садьо Мане, который не перестает жечь в АПЛ.

5. «Барселона» – €689 млн

«Барселона», в отличие от представленных выше команд, вообще не воспринимает трансферный рынок как супермаркет, где остальные ездят с тележками и сваливают в них по 10-15 игроков за раз. «Барса» всегда укреплялась очень точечно, хоть и тратилась при этом весьма прилично. Четыре футболиста в сезоне-2010/11, два на следующий год, еще два через сезон, потом команду пополнило семеро, из которых двое – вратари, затем снова два игрока. Главные покупки, конечно, Ибрагимович (€69,5 млн), Неймар (€88,2 млн) и Суарес (€81,72 млн). Не впечатляют пока те футболисты, которые пришли нынешним летом, но оценивать эффективность этих трансферов пока еще слишком рано.

4. «ПСЖ» – €700 млн

Закупки парижан до 2011 года похожи на трансферную жизнь какого-нибудь слабенького клуба АПЛ или одного из фаворитов Чемпионшипа – какие-то 10-15 миллионов евро за весь сезон. Но за последние пять сезонов «ПСЖ» лишь однажды не выбрасывал сотню миллионов евро, когда после ЧМ-2014 был куплен только Давид Луиз за 49,5 млн. В остальном – то Пасторе за 42, то парочка бразильцев за 82, то Кавани и Ди Мария, по 63 млн за каждого. При Унаи Эмери уже потратили 75,6 миллиона, из них почти 60 на Крыховяка и Хесе, причем оба пока что постоянного места в основе не добились.

3. «Манчестер Юнайтед» – €853 млн

Быть вверху подобных рейтингов манкунианцам предстоит еще долго, учитывая их сумасшедшие траты в последние сезоны. Сезон-2010/11 с 29 потраченными миллионами был будто бы в другой жизни. Дорогие покупки Давида Де Хеа и Робина ван Перси вполне оправданы, но 193 миллиона на шестерых в сезоне-2014/15 – особенно мощно, учитывая, что купленный аж за 75 млн Анхель Ди Мария в команду не вписался вообще, потому и был продан через год. Ну а дальше еще последовали крышесносящие трансферы Марсьяля и, конечно, Погба. Что ж, полмиллиарда евро, затраченного за последние три года, команде вполне хватает для борьбы за место в еврокубках и героическое сражение за выход в плей-офф Лиги Европы.

2. «Челси» – €883 млн

Как оказалось, Романа Абрамовича даже в сравнении с «МЮ» в нынешнем десятилетии заставляли тратиться больше. За это время «Челси» каждый сезон был вынужден раскошеливаться не менее чем на 90 миллионов евро. Уже в эту эру был приобретен, например, Фернандо Торрес за 58,5 млн, 65 отдавали за Азара и Оскара, 35 перепало в руки Сулейману Керимову за Виллиана, спустя год почти сотня отправилась в Испанию за Косту, Фабрегаса и Луиса, ну а для Антонио Конте приобрели Канте и Батшуайи, а также вернули домой Давида Луиза. И тоже совсе не задешево.

При этом, судя по слухам, руководство «Челси» уже обговорило с Конте возможность совершения какого-то крупного трансфера. Вероятно, в линию обороны. Словом, синие наверняка задержатся в этом рейтинге надолго.

1. «Манчестер Сити» – €1,038 млрд

Даже у команды, выкинувшей миллиард за несколько лет, было «затишье» в виде всего 62 потраченных миллионов в сезоне-2012/13, но 50 из них были потрачены на толком не заигравших Родуэлла, Настасича и Хави Гарсию. Почти полмиллиарда «Сити» выплатил за последние два сезона, причем аж в 350 миллионов англичанам обошлись трансферы всего семерых футболистов – Стоунса, Сане, Жесуса, Гюндогана, Де Брюйне, Стерлинга и Отаменди.

Ну, да бог с ним с миллиардом. Еще интереснее при этом, что с января 2010-го «Ман Сити» продал игроков всего на 250 миллионов евро. Портал DailyMail составил десятку клубов, которые круче остальных заработали на продажах футболистов за это время, но «Сити» там, конечно, места не нашлось. И кстати, испанских клубов в топ-10 по продажам представлено не меньше, чем английских.

Вот этот рейтинг, а стоимость указана в фунтах. «Ливерпуль» лидирует с громадным отрывом, продав игроков на 426 миллионов евро. Хорошее время для мерсисайдцев наступило. Первые везде.

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Англия Барселона Реал Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Ливерпуль Челси Ювентус Рома Интер ПСЖ Джеко Эдин Торрес Фернандо Роналду Криштиану Бэйл Гарет Ди Мария Анхель Суарес Луис Кавани Эдинсон Родригес Хамес Де Брюйне Кевин Неймар Погба Поль Мариу Жоау Мане Садио
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
headvk
1478784290
Деньги деньги!!!!
Ответить
Drapik
1478786480
Прикольно, аж 3 итальянских клуба. Неожиданно. А где, кстати, Бавария?
Ответить
mixerson_kb
1478796625
Когда наши клубы начнуть тоже зарабатывать так же как в Англии???
Ответить
,bpjy
1478801017
Атлетико красавы
Ответить
,bpjy
1478801322
Прикольная статистика, интересно было бы посмотреть +/- заработал/потратил
Ответить
Kristina_Vishnevskaya
1478806198
Хороший пост, спасибо.
Ответить
Warning66613
1478811141
А чё барсы нет
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+