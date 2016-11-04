Витсель, Фернандиньо, Туре и еще 7 крутых игроков, у которых истекают контракты

Фернандиньо

Клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость: €28 млн

Вероятность ухода зимой: 10%

Огромный просчет менеджмента «Манчестер Сити» – затянувшееся продление контракта Фернандиньо. Переговоры продолжаются, клуб предлагает игроку соглашение на два года, однако мизерный шанс нарушить идиллию есть. Для этого, правда, нужно владеть даром убеждения покруче, чем у Пепа Гвардиолы: «Фернандиньо может все. Без него были бы невозможны все наши успехи. Он быстрый, умный, хорош в верховой борьбе, может сыграть на нескольких позициях. Как только он видит свободное пространство, он туда бежит. Если нужно кого-то подстраховать или попрессинговать, он это тоже увидит. Команда с тремя Фернандиньо точно стала бы чемпионом. У нас только один, и он для нас очень важен».

После такого можно и бесплатно играть.

Аксель Витсель

Клуб: «Зенит»

Стоимость: €23 млн

Вероятность ухода зимой: 70%

«Зенит» опять сделал это – предложил Акселю Витселю новый контракт. Глядя на довольное лицо гендиректора «Ювентуса» Беппе Маротты, в Петербурге надеются убедить Витселя деньгами. Удвоенная зарплата, кажется, бельгийца все равно не будоражит.

Потенциальные покупатели будут соревноваться не с «Зенитом», а с «Ювентусом». Маротта говорит о трансфере Витселя как о свершившемся факте. В январе туринцы готовы отсыпать «Зениту» 5 млн евро, а могут и дождаться лета. В Петербурге будут хвататься за любой шанс увеличить сумму сделки, но другому клубу еще предстоит уговорить самого Акселя.

Санти Касорла

Клуб: «Арсенал»

Стоимость: €20 млн

Вероятность ухода зимой: 30%

«Ювентус» вообще в курсе о каждом футболисте, чей контракт заканчивается. Туринцы контактировали и с Санти Касорлой. Платить за него зимой клуб не готов, а вот летом черно-белая майка уже будет готова. Хотя Касорла может оказаться в другой палитре полосок, потому что им интересуется «Атлетико».

Испанец стал важнейшим элементом в структуре игры «Арсенала», но клуб тянет с новым контрактом. Возможно, оценивает риск, что 31-летний игрок будет еще более подвержен травмам. Сам Касорла очень ценит внимание других команд, особенно «Атлетико», но клянется в верности «Арсеналу»: «Я вижу доверие со стороны тренерского штаба и партнеров. Я чувствую, что важен для клуба. Если мне предложат контракт, я его подпишу, потому что я счастлив в этом великом клубе».

Хесус Навас

Клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость: €20 млн

Вероятность ухода зимой: 80%

Разминувшись с планами Гвардиолы, Хесус Навас подумывал об уходе из «Сити» еще летом. Рядом тут же возникла «Севилья», которая готова была принять воспитанника обратно. Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи напророчил: «Наступит день, когда Навас вернется». И закончил: «Но неизвестно, когда именно это произойдет».

Другому клубу будет сложно перебить ностальгические воспоминания Наваса. Возвращение в «Севилью», впрочем, не гарантирует игроку основной состав. Команда Хорхе Сампаоли хорошо сложена. А в свои 30 лет Навас хочет играть. «Сити» точно не будет препятствовать уходу игрока за какие-нибудь еврокопейки.

Тиаго Силва

Клуб: «ПСЖ»

Стоимость: €16 млн

Вероятность ухода зимой: 50%

Агентские игры начались. «Мы пока еще не разговаривали с клубом по поводу продления контракта. Дождемся декабря и оценим ситуацию. Если «ПСЖ» не будет претендовать на победу в Лиге чемпионов, Тиаго подумает, стоит ли продлевать контракт», – объявил агент Силвы Пауло Тониетто. Позже ход сделал сам футболист, сообщив, что хочет остаться в «ПСЖ».

У нынешнего парижского гиганта с глобальными планами проблемы. «ПСЖ» сдал позиции в Лиге 1, бодрее идет в простой группе в Лиге чемпионов, но гарантировать Силве борьбу за «ушастого» вряд ли кто-то сможет.

Кто-то, кроме Беппе Маротты. «Мне это напоминает ситуацию с приглашением Пирло в прошлом. Тогда все считали, что Андреа уже отыграл свое, однако в результате этот бесплатный трансфер сработал просто великолепно», – намекнул функционер «Юве». Еще один претендент на Тиаго Силву – его бывший клуб, сделавший его топ-защитником. Нет, не «Динамо», а «Милан».

Яя Туре

Клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость: €12 млн

Вероятность ухода зимой: 80%

Конфликт между агентом Дмитрием Селюком и Гвардиолой настолько достал Яя Туре, что тот ушел бы в любой клуб, лишь бы прекратить скандал.

Туре не играет, у него огромная зарплата и это явно раздражитель в итак не особенно спокойной обстановке в команде. Селюк убежден, что Яя останется в команде до лета, но в мае ему исполнится уже 34 года. Сезон без стабильной практики может привести к почетным гастролям по стадионам США, ОАЭ и других чемпионатов «престарелых».

Джон Оби Микел

Клуб: «Челси»

Стоимость: €11 млн

Вероятность ухода зимой: 80%

Ему всего 29 лет, но создается впечатление, что Джон Оби Микел вот-вот должен закончить карьеру. В «Челси» он уже 11 лет, и нынешний сезон точно последний здесь. Оби Микел не нужен Антонио Конте, но тот не в обиде: «Конте знает, чего он хочет. Мы как игроки поддерживаем его, играем за него. Да, он кричит на тренировках, про матчи и говорить нечего – вы сами можете видеть, насколько он страстен. Это его способ донести посыл до футболистов».

Летом нигерийца едва не обменяли в «Интер» на Марцело Брозовича, а теперь Оби Микел сам приглашает потенциальных работодателей к диалогу в январе.

Бранислав Иванович

Клуб: «Челси»

Стоимость: €10 млн

Вероятность ухода зимой: 60%

Бранислав Иванович играет чаще, но Конте готов расстаться и с ним. Зимой итальянский тренер планирует серьезно закупиться, и сразу несколько игроков будут приобретены в линию защиты.

На Ивановича огромный спрос – по несколько клубов из каждой топ-лиги. Сербский защитник даже в планах у «Барселоны», которая ищет замену Алеишу Видалю.

Поль-Жорж Нтеп

Клуб: «Ренн»

Стоимость: €10 млн

Вероятность ухода зимой: 70%

Один из лучших крайних полузащитников французской лиги должен был уйти из «Ренна» раньше. Проблема была в аппетитах клуба, которые никто удовлетворять не спешил. Теперь Поль-Жорж Нтеп уйдет или бесплатно, или за формальную сумму. Парень надеется, что сможет выделывать вот такие штуки в Англии или Германии.

Йетро Виллемс

Клуб: «ПСВ»

Стоимость: €9,5 млн

Вероятность ухода зимой: 50%

Трудоустроиться в Англии или Испании надеется и Йетро Виллемс. Набегав к 22 годам за «ПСВ» больше сотни матчей, он осознал, что перерос Эредивизие: «Ты взрослеешь, развиваешься, и однажды это должно случиться. Я не говорю, что это случится завтра, но, надеюсь, мне удастся добиться большей ясности в этом вопросе». Для кого-то это может быть один из лучших трансферов в истории.