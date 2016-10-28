«Ходили этой шайкой по городу, грабили магазины». Как выглядели фанаты в 90-е

Фанатское движение в России начало бурно развиваться с середины 90-х, когда стали доступны примеры из Европы и появилась первая группировка — «спартаковская» Flint's Crew. Почти тут же у болельщиков ЦСКА появился ответ — Red-blue Warriors. Фанаты ориентировались на англичан, выбирая максимально жесткий стиль. Модные марки одежды, вроде Stone Island, Fred Perry, достать было практически нереально.

Фанатское движение «Спартака» было самым крупным, что особенно ощущалось на выездных матчах. На этом фото красно-белые гостят в Санкт-Петербурге в 2000 году. Некоторые модники уже в шапках Lonsdale. «Ходили этой шайкой по городу, грабили магазины. Билетов на матч в продаже уже не было, дали деньги мусорам, а они в итоге кинули. Как на стадион попали, уже не помню», — признался один из участников того выезда.

Фанаты ЦСКА в Саратове — тоже на стиле.

Выездные матчи вообще были особенным развлечением что в девяностые, что в нулевые.

Фанат «Динамо» из Вологды едет в Санкт-Петербург.

Болельщики «Орла» развлекаются на остановке по пути в Саратов. Шел лихой 2004 год.

Максимум атрибутов 90-х: постеры, ковер, футболки на пару размеров больше. 1999 год, фанат «Амкара» на «вписке» у болельщика питерского «Локомотива».

Фанаты из Санкт-Петербурга и подтверждение тезиса о культурной столице.

Период дружбы фанатов «Зенита» и «Динамо».

Питерские болельщики в Волгограде, 1999 год.

Популярные в нулевых майки болельщиков «Зенита» — тоже часть стиля.

Матч между «Локомотивом» и «Лацио» в 1999 году. Момент, когда за «железнодорожников» болели примерно фанаты почти всех московских клубов.

Время, когда за слово «барбершоп» могли ударить.

«Локомотив» в Штутгарте в 1998 году.

Купить «розу» в начале 90-х было большой удачей, поэтому многие вязали шарфы самостоятельно или с помощью специалистов — бабушек и мам.

Сергей Шнуров еще не играл пафосные концерты и болел за простой «Зенит».

Атрибутика зарубежных клубов была нормальным явлением.

Как и флаги или форма.

Фанатела, в основном, молодежь. Суровые условия 90-х не подразумевали большое количество развлечений. Фанатизм давал возможность приобщиться хоть к какому-то занятию.

Традиционная картина, когда на футболе было примерно по одному милиционеру на болельщика.

Девяностые — опасное время. Выглядеть приходилось соответствующе.

Гениальный обход запрета на фанатизм в Марокко