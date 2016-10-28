Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Ходили этой шайкой по городу, грабили магазины». Как выглядели фанаты в 90-е

«Ходили этой шайкой по городу, грабили магазины». Как выглядели фанаты в 90-е

Фанатское движение в России начало бурно развиваться с середины 90-х, когда стали доступны примеры из Европы и появилась первая группировка — «спартаковская» Flint's Crew. Почти тут же у болельщиков ЦСКА появился ответ — Red-blue Warriors. Фанаты ориентировались на англичан, выбирая максимально жесткий стиль. Модные марки одежды, вроде Stone Island, Fred Perry, достать было практически нереально.

Фанатское движение «Спартака» было самым крупным, что особенно ощущалось на выездных матчах. На этом фото красно-белые гостят в Санкт-Петербурге в 2000 году. Некоторые модники уже в шапках Lonsdale. «Ходили этой шайкой по городу, грабили магазины. Билетов на матч в продаже уже не было, дали деньги мусорам, а они в итоге кинули. Как на стадион попали, уже не помню», — признался один из участников того выезда.

Фанаты ЦСКА в Саратове — тоже на стиле.

Выездные матчи вообще были особенным развлечением что в девяностые, что в нулевые.

Фанат «Динамо» из Вологды едет в Санкт-Петербург.

Болельщики «Орла» развлекаются на остановке по пути в Саратов. Шел лихой 2004 год.

Максимум атрибутов 90-х: постеры, ковер, футболки на пару размеров больше. 1999 год, фанат «Амкара» на «вписке» у болельщика питерского «Локомотива».

Фанаты из Санкт-Петербурга и подтверждение тезиса о культурной столице.

Период дружбы фанатов «Зенита» и «Динамо».

Питерские болельщики в Волгограде, 1999 год.

Популярные в нулевых майки болельщиков «Зенита» — тоже часть стиля.

Матч между «Локомотивом» и «Лацио» в 1999 году. Момент, когда за «железнодорожников» болели примерно фанаты почти всех московских клубов.

Время, когда за слово «барбершоп» могли ударить.

«Локомотив» в Штутгарте в 1998 году.

Купить «розу» в начале 90-х было большой удачей, поэтому многие вязали шарфы самостоятельно или с помощью специалистов — бабушек и мам.

Сергей Шнуров еще не играл пафосные концерты и болел за простой «Зенит».

Атрибутика зарубежных клубов была нормальным явлением.

Как и флаги или форма.

Фанатела, в основном, молодежь. Суровые условия 90-х не подразумевали большое количество развлечений. Фанатизм давал возможность приобщиться хоть к какому-то занятию.

Традиционная картина, когда на футболе было примерно по одному милиционеру на болельщика.

Девяностые — опасное время. Выглядеть приходилось соответствующе.

Гениальный обход запрета на фанатизм в Марокко

Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Спартак ЦСКА Зенит Локомотив Динамо Ротор Амкар-Пермь Кубань (ЛФЛ) Ростов
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Патриот_Руси
1477657851
Спартачи в Питере всегда много собирают. Всегда много собирают) Везде много собирают)
Ответить
nice_taste
1477658059
непонятно что хотел автор всем этим сказать,то что очень умный и саркастичный,то ли просто что крутой
Ответить
headvk
1477660531
Было время же!
Ответить
FanatSerj
1477661789
Огонь фотки, да раньше то трава зеленее была.... ))
Ответить
baddy
1477663479
Помню первый поход в Лужу и мои же спартаковцы сняли розетку связанную моей бабулей. Потом их нашли конечно. но осадок остался, а вот фанов Лохо я чего-то не припомню.
Ответить
Igorello97
1477665415
А сейчас молодежь фанатеет от Dota 2 и CS:GO.
Ответить
Li_KiM_JuuS
1477665575
Боялся увидеть своё фото...
Ответить
roman230582
1477676004
Лихие 90-е самая яркая страница в истории новейшей России, а может и с более ранних периодов. Думаю еще долго будут вспоминать эти времена, в какой-то степени нашему поколению повезло пожить тогда.
Ответить
bafor
1477676799
Болваны, спартаковцы призывают одеться, как в 90, а не вести себя, как в 90-ые. Такая одежда у спартаковцев ассоциируется с победами Спартака, а не с лихим поведением.
Ответить
Андрей 26 rus
1477778324
Тупое быдло которое приходит на матчи пожечь фаеры и подраться ни как не могут себя называть фанатами или болельшиками потому что из-за этих имбицилом страдают люди и наш футбол
Ответить
Главные новости
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+