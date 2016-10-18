Гроза Райола. Человек, который послал Златана в задницу

Особняк стоит на берегу небольшого насыпного острова Палм-Айленд. Остров имеет форму сильно вытянутого футбольного поля и отделяет знаменитейший Майами-Бич от большой земли. Беллетристы сказали бы, что особняк находится в самом сердце тропического рая.

Семь спален, семь ванных комнат, золотые украшения и лепнина. Здесь преобладает белый цвет. Белые стены, белая терраса, белые ворота, белые занавески, белое постельное белье. Подчеркнутая монополия чистейшего из цветов – абсолютной белизны, неспособной принять на себя ни одной частички черной души хозяина дома.

Аль Капоне приобрел эту виллу в 1928-м году – за три года до того, как предстал перед судом по обвинению в налоговых преступлениях. Лишь в 1941-м году самый известный в мире мафиози вышел из самой известной в мире тюрьмы Алькатрас, чтобы вернуться в Майами. Через несколько лет Аль Капоне скончался именно здесь – в особняке, который 69 лет спустя приобретет футбольный агент Мино Райола.

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По итогам нынешнего лета Райола может позволить себе любые траты. Если бы «ПСЖ» не соскочил с переговоров по Блезу Матюиди, которого очень хотел купить «Ювентус», голландский агент установил бы уникальное достижение. За два месяца все его важнейшие клиенты стали участниками крупных сделок. Златан Ибрагимович в свои 34 года стал лидером «Манчестер Юнайтед». Генрих Мхитарян сменил один суперклуб на другой. Поль Погба стал самым дорогим футболистом в истории. И даже Марио Балотелли умудрился найти себе новое место работы.

В общей сложности господин Райола сумел заработать на комиссионных более 30 миллионов евро. Forbes дает чуть меньшую сумму – но и ее с лихвой хватило на белоснежный особняк за 9 миллионов.

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Немногие отказывают себе в удовольствии сравнить Мино Райолу с крупнейшими деятелями мафии (судя по всему, эту волну запустил Златан в своей автобиографии). Райола – итальянец по крови, выросший в другой стране и с ранних лет двигавший свою карьеру самым вызывающим образом. Даже внешне они в чем-то схожи с Аль Капоне – по крайней мере, фигурами. Этакий типаж широколицего делового воротилы вроде Егора Тимуровича Гайдара. Впрочем, лицом Райола скорее смахивает на какого-нибудь продюсера Comedy Club.

Конечно, с формальной точки зрения цепочка «футбольный агент – мошенник – мафиози» дурна и оскорбительна. Агент зачастую работает на грани фола, мафия – далеко за гранью, порхая уже над пропастью. Там, где агент фолит на желтую карточку, Аль Капоне получает прямую красную.

Однако есть и эмоциональная сторона вопроса. Агентов не любят, агентам не доверяют, некоторые предлагают с ними бороться. И Мино Райола чаще других дает поводы для подобных предложений.

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Его методы зачастую вероломны. Он просит Златана саботировать тренировки в «Аяксе», чтобы было проще уйти в «Ювентус». Он продает Мхитаряна в Германию, не пуская на предсезонный сбор «Шахтера». Он метает стулья в офисе «Боруссии», чтобы Генрих мог променять дортмундское шило на манчестерское мыло. Он отменяет медосмотр Погба, потому что еще не выбил себе достаточное количество комиссионных. Подобные истории вполне могут считаться байками, подобранными специально для такого киношного героя, как Райола. Но этих баек слишком много для одного человека.

А самое главное – слова, слова, слова. Высказывания Мино Райолы, его манера общения, затыкающая за пояс не только Александра Бубнова, но зачастую и самого Диего Марадону.

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В своих дерзких афоризмах Мино передает приветы всем, кто каким-то образом встает у него на пути. Зепп Блаттер у него – «безумный диктатор», Мишель Платини – «некомпетентный», а Йохан Кройф – «старый негодяй». Но это еще ничего.

Юрген Клопп – не только «не великий тренер», но и «кусок дерьма». А все потому, что не разглядел стараний Марио Балотелли. Правда, вслед за Клоппом этих стараний не разглядели в «Милане», «Сассуоло», «Болонье», «Лацио», «Кьево», «Палермо», «Нанте», «Бешикташе», ну да ладно...

Той же неделикатной символикой Мино пользуется и в других ситуациях. По мнению агента, «что ФИФА, что УЕФА – одно и то же дерьмо», а «газеты в Барселоне годятся только для того, чтобы ходить с ними в туалет».

Журналисты – «попугаи», они пишут «чушь собачью» о ходе переговоров с участием Райолы. Агент отвечает им густым сарказмом: «Как же вы мне надоели! Златан может вернуться в «Милан», только если его поломойкой станет Лионель Месси. Другой сценарий исключен».

Итальянский футбол, по мнению Райолы, «в заднице»: «Никто ничего не инвестирует в инфраструктуру, в стадионы, в футбольные академии».

Шведский тренер Ульф Карлссон, который высказался о возможном применении допинга Ибрагимовичем, получил от Райолы недвусмысленный ответ: «Этот человек совершил большую ошибку. Но теперь он поймет, что у него была одна жизнь до этого заявления, а после будет другая».

Чуть нежнее агент обошелся с Футбольной ассоциацией Англии, которая хотела дисквалифицировать Балотелли за удар соперника: «Говард Уэбб – трус, а в Премьер-лиге совершенно абсурдные правила».

***

Есть у Мино и самые любимые мишени. Первая – Златан Ибрагимович. Они, как говорится, поладили с первой фразы. Когда Райола заинтересовался шведским нападающим «Аякса» и попытался сблизиться с ним через другого своего клиента – Максвелла, Златан ответил, что его интересует только конкретика. На что Райола попросил передать, «чтобы этот ублюдок пошел в...». Ибрагимович понял, что наконец-то нашел достойного собеседника. Теперь он не мог не принять предложение Мино.

Их первая встреча останется в истории благодаря чудесным диалогам:

– Думаешь, ты крутой футболист, да?

– Да. Я – Златан. Сын божий.

– Знаешь что, Златан. Поверь мне: для меня – ты никто. Ты забиваешь так мало голов, что с твоим стилем игры тебе было бы проще найти работу в цирке.

– Если бы я забивал много, продать меня смогла бы даже моя мама.

Вторая любимая мишень Райолы – Хосеп Гвардиола. История их «непримиримой дружбы» также связана с именем Златана. Мино до сих пор не может простить испанского тренера за то, что у Ибрагимовича ничего не получилось в «Барселоне». «Как человек он – дерьмо»; «его футбольная философия кажется мне скучной»; «у него нет яиц, чтобы сидеть рядом со мной», – говорит про Гвардиолу голландский агент.

Пожалуй, единственный футбольный человек, который мощно схлестнулся с Райолой и при этом не попал в его личный «зоопарк-психбольницу» – это сэр Алекс Фергюсон. «Фергюсон великий тренер, однако иногда даже великие бывают не правы». Сама корректность.

Легенде «МЮ» также есть за что не любить Райолу. Многие возлагают вину за потерю Погба в 2012-м именно на Фергюсона. Однако известно, что сэр Алекс помнил о скором истечении срока контракта француза, он желал мотивировать Поля на продление соглашения и начал подводить его к играм за основной состав. Именно в этот момент Райола стал агентом француза. После нескольких сеансов тонкой психологической работы Погба забыл о Манчестере и стал грезить Турином.

***

Сам Райола, разумеется, считает себя гуманитарным деятелем. А превыше всего на свете для него стоят интересы игроков. Вероятно, именно поэтому Мхитарян почти за 40 миллионов сменил Лигу чемпионов на скамейку «МЮ».

Впрочем, нельзя не признать, что большинство клиентов Райолы показывают блестящие результаты. Еще бы, ведь при знакомстве с Мино почти каждый из них слышит что-то вроде этого: «Ты играешь как девчонка, иди и работай, остальное – мое дело».

Возможно, именно это позволяет Райоле тиражировать забавные прогнозы на будущее. По мнению агента, Ибрагимович должен обязательно выиграть «Золотой мяч», у Балотелли таких мячей должно быть три, а главной звездой будущего десятилетия, несомненно, станет Погба. Француз также станет лучшим игроком в мире более одного раза.

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Мино Райола был дерзким агентом всю сознательную жизнь. Когда его семья оказалась в Голландии, и отец открыл пиццерию, 15-летний Мино (быстро выучив голландский) вел все переговоры, связанные с рестораном.

Когда парень играл в школе местного «Харлема», а президент клуба часто заходил в отцовский ресторан, Мино давал ему советы по управлению футбольным бизнесом. В конце концов, президент не выдержал: «Окей, раз ты такой умный – покажи мне, как надо». Так 19-летний мальчик стал спортивным директором «Харлема». Однако спустя несколько месяцев Райола понял, что ловить здесь нечего. Его не устроили неповоротливые дедушки из совета директоров, которые не собирались искать деньги на нужды клуба.

Когда Мино пришел в агентский бизнес, ему помогло знание итальянского языка (всего в запасе у Райолы семь выученных языков, помимо родного). В то время голландские футболисты с невероятной активностью рвались в Серию А, и Райола оседлал эту волну. Сначала он работал на агентство Sport-Promotion и помог осуществить несколько типовых трансферов из Нидерландов в Италию (самый известный – переход Бергкампа в «Интер»), а затем начал частную карьеру. Первым личным успехом для него стала продажа Павла Недведа из «Спарты» в «Лацио». И пошло-поехало.

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Пока неясно, кто же будет жить в доме на Палм-Айленд. Скорее всего, Райола перевезет сюда семью – жене и двум детям наверняка осточертело Монте-Карло, в котором они ютились до сих пор. Сам суперагент, по его же словам, проводит дома лишь 50 дней в году. Остальные 315 суток Райола занят метанием тяжелых предметов, телефонными переговорами, очными ставками – словом, не безвозмездным улучшением жизни своих клиентов.

Даже несмотря на череду гигантских сделок, случившихся этим летом, Мино еще есть кого и куда пристроить. Среди его клиентов – Доннарума и Абате, Эмануэльсон и Афеллай, Лукаку и Ромеро. Кстати, нападающий Жонатас, недавно перебравшийся в Казань, тоже ведет дела с Мино Райолой.

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В ближайшее время голландец наверняка постарается возобновить переговоры по Матюиди с каким-нибудь большим клубом – и накопить себе еще на один особняк. Слава богу, Марек Гамшик вовремя сменил агента. А то ведь и его Райола отправил бы в Манчестер.