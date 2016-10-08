Дзюба, Самедов и еще три игрока, которые не заслужили вызов в сборную России

Юрий Жирков

Позиция: защитник

Почему не заслужил: травматичность, возраст

Защитнику «Зенита» Юрию Жиркову 33 года. Проблемы у него начались еще в конце сентября, когда Луческу не сразу смог взять Юрия в Махачкалу. В игре с «Анжи» Жирков все-таки поучаствовал, а затем отпахал 88 минут в напряженной встрече со «Спартаком». Тут пора бы остановиться и отдохнуть, но теперь Жиркову предстояла поездка в сборную. «С годами каждая тренировка дается все труднее», – говорит сам Юрий. Уже в стане национальной команды защитник повредил стопу и пропустил несколько занятий. Сейчас, когда игроку позволили вернуться в общую группу, он имеет все шансы сыграть с Коста-Рикой. Но кому это нужно, если в способностях Жиркова никто не сомневается, а отдых для футболиста в таком возрасте играет важную роль.

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Александр Самедов

Позиция: полузащитник

Почему не заслужил: слабая игра

Самедов по своему статусу и способностям должен быть лидером «Локомотива». Но у Александра игра не идет, а вместе с ним сыпется и вся команда. При этом полузащитник входит в число лучших креативщиков лиги, создав для партнеров уже 20 голевых моментов в нынешнем сезоне. Однако получилось это потому, что Самедов исполняет все стандарты. Игра клуба постоянно строится через него. «Видимо, у Семина свое видение футбола. Не понимаю, почему меня заменили», – говорил Самедов после проигранного дерби со «Спартаком». С той встречи началось падение «Локомотива» к низам турнирной таблиц. Но Станислав Черчесов по-прежнему верит в игрока, не пытаясь дать ему повод подумать над собой.

Алексей Миранчук

Позиция: полузащитник

Почему не заслужил: мало результативных действий

Если у Самедова набралось хотя бы три гола, пусть два из них и были забиты с пенальти, то у Миранчука их ноль. Алексей за девять матчей сделал всего один голевой пас, в среднем проводя на поле все 90 минут. Достаточно ли этого для вызова в сборную? Черчесов посчитал, что да. Конечно, Алексей выполняет большой объем работы и много перемещается по полю, но по-прежнему никак не научится делать решающее касание. В 20 лет для футболиста может быть сложно выдерживать тяжелый график игр. Тем более что прочно влез в основу Миранчук только при Семине, а ранее использовался клубом лишь в ротации.

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Артем Дзюба

Позиция: нападающий

Почему не заслужил: другим тоже нужен шанс

В нынешнем сезоне статистика Артема Дзюбы впечатляет. В шести матчах форвард забил пять голов и еще трижды ассистировал партнерам. «Зенит» вообще забивает много, в девяти встречах 22 раза огорчив своих соперников. Но Дзюба уже однажды успел травмироваться, пропустив несколько матчей. А Черчесов, смотря на его статистику, вряд ли сомневается в том, что Дзюба поможет нашей сборной в важных матчах. Но Дзюба продолжает вызываться, а снова начавший забивать Кокорин остается в клубе. Тренер сборной не дает Александру возможность реабилитироваться за летний проступок, продолжая нагружать Дзюбу.

Максим Канунников

Позиция: нападающий

Почему не заслужил: конкуренты сильнее

«Рубин» усилился классными легионерами, но не показывает хорошую игру. Команда располагается на десятом месте, а ее лучшим бомбардиром как раз и является Максим Канунников. На счету форварда два мяча в восьми проведенных матчах. Удивительная статистика для вызова в сборную России. Конкурентов по позиции в лице Полоза и Панченко вызвали только после травм других футболистов. Максим же сразу оказался в списке Черчесова, что вызывает множество вопросов. Полузащитник «Томи» Алексей Пугин, к примеру, тоже забил два мяча. Но его почему-то Черчесов проигнорировал.