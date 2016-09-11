Вокруг матча «Спартак» – «Локомотив». Две команды – два пути?

Казалось бы, между «Спартаком» и «Локомотивом» на данный момент много общего. Обе столичные команды сменили в начале чемпионата главных тренеров, провели на флажке закрытия окна важные трансферы, и начали процесс строительства новых команд. Тем не менее, в очной встрече 6-го тура чемпионата «Спартак» выглядел на голову сильнее, одержав закономерную победу. Именно в этой игре стали заметны отличия, определившие исход матча и текущее положение команд в турнирной таблице.

Ключевые моменты матчей 6-го тура РФПЛ

Наличие главной звезды

Болельщикам московского «Спартака» довелось изрядно попереживать из-за повреждения, которое Промес получил в игре за сборную Нидерландов. Пропустит ли Квинси дерби с «Локомотивом»? Выйдет ли, рискуя получить рецидив? Это волновало красно-белых больше, чем любые другие вопросы, связанные с командой – настолько велика роль голландца в сегодняшнем «Спартаке».

Тем не менее, Квинси вышел с первых минут, и провел очередной яркий матч за «Спартак». Как позже отметил Юрий Семин, на спекуляции о состоянии Промеса в перерыве чемпионата железнодорожники не реагировали, ориентируясь на тот, состав, который был у «Спартака» в последнем туре. Разговоры о возможном рецидиве пресек Каррера, сообщив, что Промес был готов полностью.

Именно отличное открывание и последующий пас Квинси Промеса на Попова позволил «Спартаку» в середине первого тайма открыть счет в матче. На этом его участие в атакующих действиях красно-белых не закончилось – голландец выглядел быстрее, мощнее и техничнее всех остальных игроков на поле. Из 11 голов «Спартака» в этом сезоне семь были забиты при непосредственном участии Промеса – и эти цифры отлично характеризуют его роль на поле и важность для команды.

Главная звезда «Локомотива» – Александр Самедов? Заменен в перерыве, потому что Семин посчитал, что он «был менее активен, чем Комбаров».

Фото лучших моментов матча

Заряженность главных тренеров, передающаяся команде

На послематчевой пресс-конференции Семин упомянул два слова, описывающих, в чем, по его мнению, «Локомотив» проиграл первый тайм – «агрессивность», «единоборства». Массимо Каррера заявил, что по итогам дерби «выиграла команда, которая была более мотивирована».

Агрессивность и мотивация команд на поле была прямо пропорциональна поведению тренеров на скамейке во время матча. Каррера носился по бровке, активно жестикулируя, прыгал на выходящих на замену игроков, обнимая и наставляя их на матч. Семин вел себя спокойнее, изредка ругая игроков после неудачных действий, направляясь назад к скамейке.

Внутренние резервы

Во втором тайме в составе «Локомотива» складывалась парадоксальная ситуация – дважды в завершении опасной атаки участвовал вышедший вместо Самедова Тарас Михалик, которому не явно не хватало атакующих навыков. Сзади, наоборот, часто отрабатывал Коломейцев.

На 65-й минуте Коломейцев подключился в атаку и получил момент, аналогичный тому, с которого спартаковцы открыли счет, но удар после передачи с фланга оказался неточным. По-прежнему не решены проблемы «Локомотива» в нападении: ни вышедший в основе Хенти, ни заменивший его на 57-й минуте Игорь Портнягин не сумели влиться в игру «Локомотива», который старался навязать сопернику свою игру.

«Спартаку» удалось решить все кадровые проблемы, имеющиеся перед матчем, за счет игроков из внутренних резервов. Ромуло и Глушаков сумели заменить травмированного Фернандо, новичок Маурисио, номинальный центральный защитник, без ошибок сыграл на позиции правого крайника. Как сообщил Каррера после матча, выход Попова в стартовом составе изначально не планировался, но игрок настолько хорошо проявил себя в тренировочном процессе, что заслужил выход в основе. Доверие тренера вылилось в очередной красивый гол в исполнении болгарина.

Задачи, стоящие перед командой

Если перед «Спартаком» стоит одна задача – выиграть чемпионство, и как можно скорее, то «Локомотив» сейчас больше озабочен тем, чтобы вернуть любовь болельщиков и зрителей на трибуны стадиона.

Широко обсуждалось субсидирование руководством дорогих билетов на гостевой сектор «Открытие Арены» по 1000 рублей – квоту выкупил клуб, после чего распределил их между болельщиками в собственном офисе по 300 рублей.

Вывесив баннер «Зеленый свет наших будущих побед», болельщики одобрили доминирование зеленого цвета в игровой форме клуба, и несмотря на результат, поддерживали команду до последних минут.

Стоит отметить, что «Локомотив» в концовке значительно прибавил. Помимо упомянутого ранее момента Коломейцева, команда провела два мощных навала, но «Спартак» выстоял и сумел взять важные три очка.

По итогам матча – «Спартак» первый, а у «Локомотива» продолжается процесс строительства команды Семина и возвращения болельщика на трибуны. Действительно ли два клуба пойдут двумя разными путями?