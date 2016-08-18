Неудачник недели. Как забить три гола в свои ворота и удалиться с поля

«Это очень странная травма, которая может и за сто лет не повториться», – шесть лет назад рассуждали врачи, глядя на футболиста «Эвертона» Шейна Даффи, который едва не умер от разрыва печени, получив эту жуткую травму на тренировке сборной Ирландии. Защитник потерял 3,6 литра крови и испытывал нечеловеческие боли, а о футболе в тот момент никто не думал – человека бы спасти. Спасли, поставили на ноги и разрешили тренироваться.

Даффи снова заиграл в футбол и отбыл в «Блэкберн», где получил постоянное место в основном составе. А там и снова попал в сборную Ирландии, с которой поехал на Евро-2016 и провел образцовый матч против команды Италии (1:0). Однако уже в игре плей-офф против Франции (1:2) оставил Ирландию в меньшинстве в середине второго тайма, фактически предрешив своим удалением судьбу той встречи.

Удалился Даффи и во вчерашнем матче своего «Блэкберна» против «Кардиффа» – произошло это на последних минутах при счете 1:2, с которым «Роверс» и уступили. Красная карточка, с кем не бывает, но если бы было все так просто. Те два мяча, записанные на счет «Кардифф Сити», как раз принадлежат ирландскому защитнику. Несчастный Шейн Даффи забил два автогола. Причем, как говорят, в тот день он отказался подписывать новый контракт с «Блэкберном».

Комичности этой ситуации придает тот факт, что несколько дней назад «Блэкберн» проиграл 0:3 «Уигану», а один из мячей в свои ворота забил… Даффи. В своем Twitter футболист получил за это столько проклятий, что тут же удалил аккаунт. Что ж, очень вовремя.