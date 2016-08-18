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Неудачник недели. Как забить три гола в свои ворота и удалиться с поля

«Это очень странная травма, которая может и за сто лет не повториться», – шесть лет назад рассуждали врачи, глядя на футболиста «Эвертона» Шейна Даффи, который едва не умер от разрыва печени, получив эту жуткую травму на тренировке сборной Ирландии. Защитник потерял 3,6 литра крови и испытывал нечеловеческие боли, а о футболе в тот момент никто не думал – человека бы спасти. Спасли, поставили на ноги и разрешили тренироваться.

Даффи снова заиграл в футбол и отбыл в «Блэкберн», где получил постоянное место в основном составе. А там и снова попал в сборную Ирландии, с которой поехал на Евро-2016 и провел образцовый матч против команды Италии (1:0). Однако уже в игре плей-офф против Франции (1:2) оставил Ирландию в меньшинстве в середине второго тайма, фактически предрешив своим удалением судьбу той встречи.

Удалился Даффи и во вчерашнем матче своего «Блэкберна» против «Кардиффа» – произошло это на последних минутах при счете 1:2, с которым «Роверс» и уступили. Красная карточка, с кем не бывает, но если бы было все так просто. Те два мяча, записанные на счет «Кардифф Сити», как раз принадлежат ирландскому защитнику. Несчастный Шейн Даффи забил два автогола. Причем, как говорят, в тот день он отказался подписывать новый контракт с «Блэкберном».

Комичности этой ситуации придает тот факт, что несколько дней назад «Блэкберн» проиграл 0:3 «Уигану», а один из мячей в свои ворота забил… Даффи. В своем Twitter футболист получил за это столько проклятий, что тут же удалил аккаунт. Что ж, очень вовремя.

Англия. Чемпионшип Англия Кардифф Блэкберн Ирландия Уиган Атлетик Даффи Шейн
Комментарии (10)
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Ден 781
1471529143
Да уж
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Untitled-1
1471529269
что такое не везет и как с этим бороться.
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FanatSerj
1471530485
удаление это наоборот плюсовое действие, он просто боялся хет-трик в матче сделать )))
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Sanches 1204
1471532443
В нашей сборной он бы и не выделялся вовсе,ещё бы и гонорар каждый год повышал,а почему нет то?))
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mihail1980
1471533534
надо ему дать русское гражданство
Ответить
ribavadim
1471534364
Да это жеш Артёмка!!! А наши завсегда на ближние ворота ...
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palych1974
1471557025
Вот это Непруха!
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,bpjy
1471582367
просто чувак всегда мечтал быть нападающим
Ответить
Azat Hatamow
1471695771
Маскерано одобряет его :)
Ответить
Илюха1988
1471696378
42
Ответить
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