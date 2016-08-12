Стасмания. Почему Черчесов в сборной России − это лучший вариант

Опыт и результаты

Черчесов видел все. Как игрок он перенес развал советской империи, жег в Лиге чемпионов, играл в Германии и Австрии, выступал за сборную под тремя названиями (СССР, СНГ, Россия). С лицензией тренера побывал в спартаковском аду и сохранил рассудок. Участвовал в лопнувшем не по его вине проекте «Жемчужина-Сочи». Освоился в колорите «Терека». Выжил в провинциальном «Амкаре». Поднимал «Динамо», у которого еще были деньги. Прыгал в «Легию» прямо на ходу чемпионата Польши.

Самое главное − Черчесов почти везде добивался результата. «Терек» занял высшее на тот момент место в своей истории. «Амкар» за бодрый футбол ловил респекты из столицы. «Динамо» выбегало в Лигу Европы, где разносила соперников эффектнее, чем сейчас в ФНЛ. «Легия» вообще отыграла длинный, как зарплата Халка в Китае, отрыв и выпила шампанского сразу из двух кубков.

«Задача сборной − умереть, но достойно выступить на ЧМ-2018. Виталий Леонтьевич [Мутко] предложил выйти в полуфинал. Черчесов сказал, что готов выйти в финал», − сказали в исполкоме РФС. Идея такая же реальная, как включение квиддича в Олимпиаду. Но надеяться на нестыдный результат можно. Вряд ли сборная России хуже «Амкара».

Дисциплина

Когда Гус Хиддинк много доверял нашим футболистам, они уходили в кальянную и сливали главный матч года. Когда Фабио Капелло держал их в казарменной жесткости, они боялись и приезжали на чемпионат мира скованными.

Черчесов – баланс между либералом и диктатором. Он не будет выводить игроков на ужин в одинаковых костюмах, зато сожмет все разболтанные лимитом характеры и заставит их делать то, что надо. Два известных факта: у Черчесова высокая самооценка; после короткого общения с тренером в нее верят все игроки.

Побочный эффект − конфликты. Если Жозе Моуринью использует их в своих целях, у Черчесова просто так получается. В «Спартаке» он ругался с легендами Титовым и Калиниченко. В «Динамо» − с Игорем Денисовым. В «Легии» − с руководством, которое не давало средств на трансферы. Более-менее на всех местах работы тренер находил внутреннего врага. В сборной за эти два года наверняка тоже бабахнет пара ссор. Но разве тут есть кто-нибудь, кто еще не видел ни одного скандала вокруг главной команды страны? Это началось не с Черчесова и продолжится после него. Он хотя бы не отдаст игрокам власть, создав хаотичную анархию.

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Медийность

Леонид Слуцкий ходил на КВН, участвовал в «Вечернем Урганте» и давал интервью всем подряд. Нам это нравилось (пока команда не провалилась на Евро), и мы не хотим от этого отказываться. Открытый яркий тренер − это современно и интересно. Особенно для закрытого наглухо русского футбола.

У Черчесова с талантом стендапера-конферасье все в порядке. Он не делает это частью своего образа, как все тот же Моуринью, но, когда надо, выдает пару красочных фраз, разбивая унылые и банальные традиции пресс-конференций. Даже свое первое интервью в сборной России Черчесов начинил шуткой про Кокорина и Мамаева: «С ними будет серьезный разговор. Потому что не пригласили [на вечеринку в Монако]». Сборная России может облажаться, зато сделает это с шармом.

Обстоятельства

К августу 2016-го сборная России пробила дно. В ней все разочаровались, и в нее никто всерьез не верит. С одной стороны − это конец. С другой − время для спокойной работы. В условиях безразличного пессимизма можно тихо заниматься новым проектом. Если успех − все обалдеют и будут носить на руках. Если провал − особо не разозлятся.

Черчесову нужно время, чтобы освоиться в новой для себя сфере. Его выдержка и стойкость перед общественным мнением помогут не сойти с ума от бесконечных разговоров, критики и перепадов настроения, которые бурлят в народе при упоминании сборной России.

Сейчас в национальной команде вообще идеальный период для нового тренера. Помимо слабых ожиданий будет игрушечный календарь товарищеских матчей, где надо экспериментировать и пробовать. Делай, что угодно. Все равно всех будет интересовать только один месяц в 2018-м. Черчесов – не тактический гуру, у его команд нет выраженного стиля, но собрать коллектив к одной короткой цели и смотивировать его на достойное выступление он способен.

Кандидаты

Станислав Черчесов − неидеальный тренер для сборной России. Но его конкуренты на это место были еще более неидеальными.

Курбан Бердыев создал миф из своих клубных успехов, заставив полстраны верить в его могущество. Люди забывают, что и «Рубин», и «Ростов» − провинциальные команды, где Бердыев строил проект с максимальной властью при выборе состава, тактики и покупок. В сборной ему такого простора не дадут. Каждое кадровое решение будет процеживаться через десяток СМИ, под скучную тактику станут зевать и вспоминать Капелло, а трансферов на национальном формате вообще нет (не считая натурализации). Кроме того Бердыев слишком замкнут и угрюм для самой медийной должности в русском футболе. К тому же он действительно стратег и фундаментальный менеджер − такие качества надо развивать в атмосфере цейтнота клубов.

Александр Бородюк десять лет проработал в сборной России и знает о ней все. Одна проблема − он почти не работал главным тренером. Короткий (и успешный) период в «Торпедо» прервался резким уходом. Еще более короткий период в «Кайрате» тоже закончился уходом − еще более резким. Неизвестно − возможно, Бородюк просто не создан для самостоятельной работы. Так или иначе, проверять это на сборной нельзя.

Сергей Семак − человек великой репутации и бесконечного уважения. Но бросать его на сборную прямо сейчас – погубить карьеру перспективного молодого тренера в самом начале.

Роберто Манчини (Мануэль Пеллегрини, Йоахим Лев, Гус Хиддинк, etc) − очередной наемник под сочный контракт. Сборная России слишком глубоко утонула сама в себе, чтобы ее проблемы разрулил человек со стороны. И в ментальном, и в финансовом плане сейчас не то время, чтобы команду возглавлял иностранец.

Станислав Черчесов − неидеальный тренер для сборной России. Он просто лучший из реальных вариантов.

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