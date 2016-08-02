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10 важных трансферов, которые вы не заметили

Мартин Демикелис

«Манчестер Сити» → свободный агент

Когда три года назад «Ман Сити» вытащил из «Малаги» престарелого защитника и разбавил им свой золотой состав, многие этого не поняли. Оказалось, что Демикелис тогда был в порядке. Он провел два неплохих года, иногда косячил, но прилично спасал и в целом считался важным игроком. Например, в сезоне-2014/15 вообще провел за клуб около 50 матчей. Но на третий год возраст и форма все-таки начали давить, и значимость аргентинца упала. Если ты не играешь у Пеллегрини, шансов сделать это у Гвардиолы почти нет. Поэтому Демикелис дотянул контракт до конца и сел искать место, с которого открывается красивый вид на закат собственной славной карьеры.

Кстати, перед отъездом он влез в неприятную историю. Футбольная ассоциация Англии поймала Демикелиса на ставках в матчах других чемпионатов, что ясно запрещено правилами лиги. За 29 ставок в течение месяца его оштрафовали на 22 тысячи фунтов и вынесли официальное предупреждение.

Виктор Вальдес

«Манчестер Юнайтед» → «Мидлсбро»

Вальдеса надули. Когда он уходил из «Барселоны» в «МЮ» за новыми впечатлениями, то рассчитывал на адекватное руководство и серьезные планы. Оказалось, его трансфер − это просто бонус в спорах клуба с Де Хеа и очередная странная идея Луи ван Гала. В итоге все закончилось скандалом, фактически игнорированием со стороны манкунианских боссов и дремучим запасом глубиной с алмазную шахту. В какой-то момент Вальдес дошел до того, что работал только с тренером вратарей и признавался ему: «Я чувствую себя здесь очень одиноко». Аренда в «Стандард» была чем-то вроде ссылки, но испанец был рад и такому. После всего пережитого договор с новичком АПЛ − царский подарок.

Радамель Фалькао

«Челси» → «Монако»

Трофеи, куча голов, слава, любовь, невероятный кураж, бесконечные перспективы, сзади − весь мир, а впереди − только Роналду и Месси. Так Фалькао кайфовал от своей карьеры всего три года назад. А потом случился этот странный трансфер в «Монако». Циники говорили, что его тупо приманили деньгами. Конспирологи шептали: это все такая хитрая многоходовка из одного клуба Мадрида в другой. Наивные романтики верили, что колумбиец просто поверил в стартап Рыболовлева в Монте-Карло. Сейчас это все не так важно, потому что треск от провала этого трансфера был таким громким, что мог вызвать лавину в Альпах. «Монако» отказался от амбиций и переквалифицировался в бюджетный проект, а сам Фалькао получил глупую и жуткую травму в пустом матче. После реабилитации он вернулся, а его космическая форма − нет. Элитные аренды в «МЮ» и «Челси» не помогли. Фалькао сначала жалели, затем смеялись, потом злились, а сейчас − просто забыли. Надо зайти в игру с места последнего сохранения и пройти миссию еще раз.

Ивица Олич

«Гамбург» → «Мюнхен 1860»

Грустная новость: Олич стареет. Один из самых приятных легионеров, которые когда-либо добирались до России, долго играл на приличном уровне, но к 35 годам его аккумулятор начал разряжаться. В Бундеслиге сезона-2015/16 он не забил ни одного гола и понял, что больше не тянет этот уровень. Был вариант с переездом в Чехию, пока Олич не принял более интересное предложение. Со стороны «Мюнхен 1860» − предельно несчастная команда. Потому что кому в Мюнхене нужен футбольный клуб, если это не «Бавария». На самом деле у «шестидесятых» полно своих верных фанатов (как и у всех в Германии), которым плевать на тренды и которые умеют ярко шуметь даже в бесперспективной провинции. Олич заслужил достойный уход, и там ему это дадут.

Джордан Лукаку

«Остенде» → «Лацио»

На Евро сборная Бельгии провалилась во многом из-за кривой линии обороны. Это целая национальная проблема: у страны дисбаланс ресурсов − нехватка приличных защитников при переборе огненных игроков атаки. Особенно на флангах. Джордан Лукаку − один из тех, кто через пару лет должен разобраться с этим вопросом. Пока он только созревает. На турнире во Франции он не показал ничего интересного, но все равно съездил не зря. Там его узнали во всей Европе и захотели купить на вырост. Наиболее резко действовал «Лацио». Разрываемый гражданской войной владельца и фанатов клуб − так себе место для успешной карьеры. Зато отсюда Лукаку-младший способен здорово разогнаться до серьезных высот.

Аким Мастур

«Милан» → «Зволле»

У него еще не выросли подростковые усы, а его уже обсуждал весь мир. Рассказы скаутов и детских тренеров, материалы журналистов, сотни тысяч просмотров на ютубе. Земля была уверена: в глубине «Милана» прячется новая звезда, скоро Аким Мастур взорвет футбол. В 15 лет его перевели в первую команду, в 16 он дебютировал за сборную Марокко. И все. Дальше прогресс Мастура бессильно встал, как защитники, которых он обводил в юношеских турнирах. Год назад запахло смертью перспектив − вундеркинда начали отправлять в аренды. Командировка в «Малагу» кончилась всего одним матчем. Теперь Мастура попробуют на еще более скромной площадке.

Нико Кранчар

«Нью-Йорк Космос» → «Глазго Рейнджерс»

После разрыва неудачных отношений с «Динамо Киев» Кранчар долго сидел без работы. Чтобы не закиснуть, он договорился потренироваться вместе с командой из второго дивизиона США и как-то увлекся. Очнулся хорват только после подписания контракта. Быстро поняв, что американская ФНЛ для него – чересчур дико, Кранчар купил билеты обратно в Европу. «Рейнджерс» вылез из чистилища и настроен всех разорвать (т.е. только «Селтик»), а Нико хочет вернуться в большую игру − потенциально это делает их союз близким к идеальному. «Я еще не сказал последнего слова в футболе», − уверяет Кранчар.

Интересный факт. По слухам британских СМИ, трансфер в Глазго чуть не сорвался из-за девушки Кранчара, которая сначала категорически не хотела переселяться в унылые пейзажи Шотландии.

Тим Кэйхилл

«Гаунчжоу Гринтаун» → «Мельбурн Сити»

Это наконец-то случилось. Лучший австралийский футболист современности все-таки поиграет в родном чемпионате. Последний раз в стране-континенте Кэйхилл находился на ПМЖ еще в детстве. Потом в 16 лет поехал в академию «Миллуолла» и закрутилось. После 14 сезонов в Англии Кэйхилл уехал в МЛС, затем в Китай, где не боялся критиковать огромные трансферы местных команд. В общем, к 37 годам Тим Кэхилл станет чуть ли не единственным футболистом, который поиграл на четырех частях света.

Сергей Кривец

Метц → «Висла» (Плоцк)

Лучший футболист Белоруссии-2014 два года назад уезжал в «Метц» в отличном настроении. БАТЭ шумел в Лиге чемпионов, а французская лига входила в топ-5 по Европе и давала сильные перспективы. Не получилось. «Метц» завалил сезон и вылетел, а сам Кривец попадал в основу максимум через раз. Просидев год в Лиге 2, белорус понял, что клуб не его. «Франция – специфическая страна, хотя чемпионат очень хороший. Но в команде не было атмосферы, к тому же в стране постоянно случались террористические атаки», − рассказывает Кривец после окончания контракта. Варианты с возвращением в Белоруссию он отверг почти сразу. Оставалось только вернуться в чемпионат Польши, где он в 2010-2012 годах играл за «Лех». Новый клуб − не краковская «Висла» − далек от лидеров как сборная Белоруссии от чемпионата мира, зато между Плоцком и Гродно, где живут родители Кривца, всего 350 км.

Джовани Ло Чельсо

«Росарио Сентраль» → «ПСЖ»

«Он один из самых перспективных молодых аргентинских игроков, и его прибытие к нам будет поддерживать очень тесную связь между клубом и южноамериканским футболом», − президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи отвечает на вопрос каждого фаната о том, кто такой Ло Чельсо и почему парижане отвалили за этого 20-летнего хавбека 10 млн евро. Десятки новостей об интересе к аргентинцу со сторону европейских клубов гуляли по интернету еще год назад. Где-то в конце марта в потенциальный список агрессивно влез «ПСЖ». Во Франции у Ло Чельсо будет безумная конкуренция, но время подготовиться к ней есть − по условиям контракта, игрок проведет в «Росарио Сентраль» еще полгода.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Англия Мидлсбро Монако Мюнхен 1860 Лацио Зволле Рейнджерс ПСЖ Олич Ивица Вальдес Виктор Демичелис Мартин Кэхилл Тим Кранчар Нико Кривец Сергей Фалькао Радамель Лукаку Джордан Мастур Хашим
Комментарии (3)
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Бонс
1470126304
Как же здорово Фалькао играл в "Порту"! Такое ощущение что это было вчера...хочется верить что в "Монако" он обретёт былую форму.
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headvk
1470127421
Фалькао успехов!
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