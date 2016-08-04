Бойся, «Спартак». Почему клубы из Кипра стали кошмаром для России

Лига Европы-2010/11, квалификация

«Анортосис» – ЦСКА – 1:2 (0:4)

Тут-то еще было все спокойно и комфортно: дома армейцы наколотили киприотам четыре мяча (дублями отметились Думбия и Тошич), да еще и не забили пенальти (Вагнер Лав), но в любом случае вопрос о выходе в групповой этап ЛЕ был снят еще в первом матче. Ответную встречу ЦСКА едва не проиграл: счет 1:0 в пользу «Анортосиса» держался до 85-й минуты, но затем Думбия и Гонсалес принесли нашему клубу победу. Словом, по счету, вроде бы, никаких вопросов, но с некоторыми трудностями столкнуться пришлось.

Лига Европы-2010/11, квалификация

«Аполлон» – «Сибирь» – 2:1 (0:1)

Финалист Кубка России-2009/10 дома с минимальным счетом переиграл «Аполлон» благодаря голу Медведева, а на выезде угодил в жуткую нервотрепку. Киприоты быстро открыли счет, а на 15-й минуте остались в меньшинстве, но продолжали прессовать ворота «Сибири». «Аполлон» упустил нереальное количество голевых моментов, но в середине второго тайма пропустил мяч от Шевченко, а затем снова забил, и еще 20 минут трепал нервы российским болельщикам. В кошмарную жару «Сибирь» выстояла, а затем еще и добилась исторической победы над «ПСВ».

Лига чемпионов-2011/12, групповой этап

АПОЭЛ – «Зенит» – 2:1

«Зенит» – АПОЭЛ – 0:0

Спустя год воинственность киприотов на себе испытал «Зенит». АПОЭЛ попал в группу ЛЧ с тремя победителями Кубка УЕФА/Лиги Европы и сенсационно опередил их всех, а начался славный поход как раз с матча против «Зенита» на своем поле. Питерцы в той встрече сыграли в пять защитников, но тактика Лучано Спаллетти не сработала – команда выглядела бледно и после забитого Зыряновым гола в течение двух минут умудрилась пропустить дважды, причем победный мяч записал на свой счет будущий форвард «Терека» Аилтон, который и в форме грозненского клуба как-то раз устроил феерию на «Петровском». АПОЭЛ же довел домашний матч до победы, а в пятом туре отстоял ничью в Санкт-Петербурге, где и обеспечил себе выход в плей-офф.

Лига чемпионов-2014/15, квалификация

«Зенит» – АЕЛ – 3:0 (0:1)

Свой первый еврокубковый матч в качестве тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаш неожиданно проиграл, а питерский клуб снова оказался бит на Кипре. Не помогло и гигантское преимущество по ударам (22:3). «Зенит» полностью вел игру, но никак не мог забить, а в середине второго тайма пропустил гол, да еще и потерял удаленного за отмашку Витселя. В ответной игре быстро удалился уже игрок АЕЛ, но питерцы целых 54 минуты не могли забить ответный мяч, пока, наконец, от позора команду не спас Рондон. В самом конце основного времени отличились Данни и Кержаков (с пенальти), так что до овертайма дело не дошло, но нужного результата «Зенит» в итоге добился с громадным трудом. Кажется, что оба матча со «Стандардом» в следующем раунде квалификации дались подопечным АВБ гораздо проще.

Лига Европы-2014/15, квалификация

«Омония» – «Динамо» – 1:2 (2:2)

Напичканное звездами московское «Динамо» устроило настоящий цирк на «Арене Химки»: киприоты дважды вели в счете, Кокорин удалился, а репутацию бело-голубых спасали защитники – первый раз результат выровнял Самба, а затем точный удар при счете 1:2 нанес Бюттнер, после чего команды еще и обменялись ударами в штангу. В ответном матче к 23-й минуте оба клуба забили по голу, а ближе к концу матча «Динамо» осталось вдесятером после удаления Ванкера и находилось буквально на грани позорного вылета. Киприотам не хватило всего пары минут, чтобы удержать нужную ничью, а динамовцев снова спас Самба, чей гол на 93-й минуте вывел-таки российский клуб в групповой этап Лиги Европы.

Лига Европы-2014/15, квалификация

«Локомотив» – «Аполлон» – 1:4 (1:1)

Ну а часом ранее в тот же день завершился самый ужасный еврокубковый матч в истории «Локомотива», и соперником в нем были именно киприоты. Выездная ничья 1:1 не давала повода для гордости, но оставляла неплохие шансы на выход в групповой этап. В первом тайме московского матча «Локо» пропустил и задача усложнилась. Но что творилось после перерыва – вспоминать тошно до сих пор, тогда киприоты буквально расстреляли нашу команду, а вместе с ней и хорошего тренера Леонида Кучука, который вдруг оказался в центре клубных интриг. Во многом из-за нестабильной и нервной обстановки и случился столь оглушительный провал, но кого это волнует, учитывая уровень соперника и совершенно невероятный итоговый счет.

Итог: четыре раза из шести российские клубы все же проходили соперников из Кипра: однажды уверенно (ЦСКА), трижды – невыносимо тяжело («Зенит», «Сибирь», «Динамо»). На Кипре удавалось победить лишь дважды, причем обе победы были добыты на последних минутах («Анортосис» – ЦСКА, «Омония» – «Динамо»). Удастся ли «Спартаку» пройти киприотом без нервотрепки в ответном матче, минуя разговоры о «Легии» и «Санкт-Галлене»?

Матч «Спартак» – АЕК начнется в 19:30 по Москве.