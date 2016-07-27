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Пипита вырос. Предал ли Игуаин «Наполи» и футбол?

Скверный день для кино

Не прошло и нескольких часов после официального подтверждения ухода Гонсало Игуаина из «Наполи», как тиффози заполонили улицы Неаполя футболками, постерами и фотографиями звездного аргентинца, а сверху ставили клеймо – предатель. Не стал подыскивать более мягких выражений и одиозный кинопродюсер Аурелио Де Лаурентис, который по совместительству еще и президент «Наполи».

Цифра дня. Игуаин бесценен

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Мы не ждали, что после трех лет в «Наполи» он действительно захочет уйти, что он так сотрет это время в подобной манере. Кто-то говорит, что называть это предательством – преувеличение, но я так не считаю. В этом переходе и есть суть предательства, которое включает в себя неблагодарность. Я хотел бы закрыть этот вопрос без особой полемики. Я ждал другого поведения от «Ювентуса». Да, у него в контракте был пункт, ничего неофициального они не совершили, не считая секретного медобследования. Но в этом безжалостном футболе нет места уважению и сантиментам!» – заявил Де Лаурентис.

На самом деле, президент «Наполи» слишком самоуверен и самовлюблен – с теми, кто не считает его планы гениальными, у него разговор короткий. С Игуаином вышло подлиннее, конечно, ведь когда твой главный бомбардир и первая звезда сомневается в стратегии развития команды, стоит призадуматься. Но Де Лаурентис поступил иначе – пропустил мимо ушей сомнение Игуаина и вместе с зарплатой в 6,5 млн евро поставил в контракте Гонсало отступные в размере 90 млн евро. Или 95 млн евро – если бы игрок сам хотел выкупить свой контракт. Хитрый президент справедливо полагал, что такую безумную сумму пусть даже и за лучшего снайпера Серии А платить никто не будет.

В Турине думали иначе. Из форварда, который в последние два сезона был знаменем борьбы с монополией «Ювентуса» на Апеннинах, Игуаин превратил в обычного карьериста, который хочет не только много забивать, но и много чего выигрывать. У «Наполи» таких возможностей нет и вряд ли они появятся в ближайшее время, а с «Юве» он точно обеспечит себе как минимум Скудетто. С мотивацией самого Гонсало все понятно – на его месте сейчас многие бы поступили точно также. Исключением бы стал лишь Франческо Тотти, который недавно заявил, что «сегодня футболисты – кочевники, которые следуют зову денег, а не сердца». Но что вынудило «Ювентус» расстаться с 90 млн евро? Раздутый футбольный рынок, не иначе.

Попробуй перестройся

Те же статистики с Transfermarkt.de уверены, что ценник Игуаина – 55 млн евро. За него столько же (на 5 млн евро больше) как раз и предлагал недавно «Атлетико», даже согласившись включить в сделку еще какого-нибудь игрока. Но Де Лаурентис захотел всю сумму целиком, и получил ее именно от «Ювентуса».

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«Старая Синьора» приучила нас к тому, что в ее составе всегда полно нападающих. Три года назад вообще был аншлаг, в заявке числились сразу семь форвардов с именем – Тевес, Вучинич, Джовинко, Льоренте, Освальдо, Матри и Квальяреалла. Так что нынешняя четверка вообще не должна никого смущать – Дибала, Манджукич, Дзадза и теперь Игуаин. Проблема в другом – даже в своем первом клубе, «Ривер Плейте», Гонсало изредка выходил в роли второго форварда, как и на старте своей карьеры в «Реале». Игуаин сформировался в игрока топ-класса в качестве единственного выдвинутого на острие нападающего, свои лучшие матчи и на клубном уровне, и в сборной он проводил в гордом одиночестве в чужой штрафной, где чувствовал себя королем. В «Ювентусе» он будет вынужден перестроиться под схему 3-5-2, чтобы выступать в связке со своим соотечественником Пауло Дибалой. Учитывая, что Игуаин – один из лучших в мире форвардов-завершителей, не упускающий ни одного момента для взятия ворот, переход на игру с напарником должен пройти быстро, но не безболезненно.

К тому же и Марио Манджукич, и Альваро Мората, вернувшийся в «Реал», выступали в «Юве» еще и в качестве форвардов, которые за счет роста и умения вести борьбу на втором этаже могли зацепиться за мяч в атаке и скинуть его юркому Дибале. Игуаин же нападающий другого уровня – под него Аллегри вынужден будет перестроить всю контратакующую модель команды, иначе было бы глупо не использовать сильные стороны Гонсало: скорость и голевое чутье. Для этого нужно время, так что не клеймите аргентинца, если с первых матчей у него не все будет получаться.

Имиджевые инвестиции

Приобретая Игуаина, «Ювентус» шагнул в когорту европейских клубов, которые тратят очень и очень много денег на своих игроков. Еще два года назад о таких трансферах «Юве» просто не мог и мечтать, но теперь в клубе отчетливо понимают – без подобных покупок выиграть Лигу чемпионов не получится. Поэтому этим летом выкуплен и Миралем Пьянич из «Ромы» – еще один яркий талант, который вряд ли бы добился чего-то серьезного в Риме. Даже сам Игуаин в первом интервью после перехода в «Ювентус» заявил, что хотел бы здесь выиграть Лигу чемпионов.

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В свое время Гонсало многое наобещал и фанатам «Наполи», ведь переход в этот клуб из «Реала» он рассматривал, как возможность приобщиться к строительству великой команды, как в свое время получилось у Диего Марадоны. Но прошло три года, а неаполитанцы все также позади «Юве». Тиффози влюбились в Гонсало задолго до того, как он забил 36 голов в 35-и матчах в прошлом сезоне, а Игуаин отвечал взаимностью, говоря о том, как ему нравится жить в Неаполе. Теперь же для местных фанатов это враг номер один – ему готовят «теплый» прием, когда Гонсало приедет уже в футболе «Ювентуса». Потому что нет клуба, который в Неаполе ненавидят сильнее «Юве».

Но в Турине на Игуаина будут молиться. Тут тиффози довольны покупками, ведь совсем недавно «Ювентус» был донором для прочих топ-клубов. С приобретением Гонсало и этими 90 млн евро «Ювентус» покупает больше, чем звездного форварда. Он покупает право считаться с собой, покупает место в ряду с богатейшими клубами, а такие имиджевые инвестиции – неплохой шаг на пути к финалу ЛЧ, куда «Юве» очень хочет вернуться.

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Игуаин перешел в «Ювентус». Таблица летних трансферов Серии А

7 голов и 5 гифок про Игуаина, лучшего форварда Серии А (и мира)

Италия. Серия А Италия Ювентус Наполи Игуаин Гонсало Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (5)
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Шнюхинс
1469635585
Что бы тебе ноги переломали, Крыса ты чмошня
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ScaryPsycho
1469642096
Когда это юве был донором для топ-клубов, ну ка пример? ) ЗЫ Игуаин стоит 65 по трансфермаркту
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Kosmotoga
1469643429
только олени плачут когда игрок уходит из команды к сопернику.Ну ушёл и ушёл игроки как и вы ищут там где больше платят и где возможности больше.Но оленям не понять они как мокрые бабёнки стонут.
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Лисичка Филис
1469680646
Это работа, если работник хорош, его может к себе переманить конкурирующая организация, деньгами, бонусами, соцпакетом и т.д. Это закон рынка, с ним можно соглашаться, а можно нет, но ему пофиг на ваше мнение.
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