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    Испанские клубы наносят на футболки гастрономические изыски


    5
    Голосов: 1
    23.07.2016 14:43
    Команды низших испанских дивизионов весьма оригинальные в создании формы. Настоятельно просим всех голодных уйти от экрана.

    Клуб «Пизон» вчера представил форму, украшенную принтами ягод. И это не разовая акция, а реальный комплект на весь предстоящий сезон. На домашней форме клуба изображена клубника, на гостевой – голубика.

    Это не первые оригиналы из низов испанского футбола. В этом году там творится настоящее безумие. Например, «Гихуэло» изобразил на своем комплекте ветчину.

    А «Ла Хойе» больше по душе вегетарианская пища – они выбрали брокколи.

    «Луго» же поставило на морепродукты.

    Для полного разнообразия не хватает молочной продукции и напитков. Но сезон еще не начался, так что есть время.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DirtyTackle, .FootyHeadlines
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +284

      Kano 23 июля 2016, 17:25

      Скорее всего так делают дабы угодит спонсорам. Деньги нужны, т.ч. приходится им продавать, точнее представлять то, за которое заплатили больше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 23 июля 2016, 16:48

      Ха, мясная форма, Спартаку на вооружение! )))

      0
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      Рейтинг: +17

      Riko777 23 июля 2016, 15:52

      У интера гостевая форма спрайт

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 23 июля 2016, 15:01

      Извращение

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 23 июля 2016, 14:55

      спонсоры креативят

      3
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